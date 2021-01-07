Средняя стоимость квартиры в новостройках Киева, в декабре 2020 года составила 31 238 грн./кв.м

Относительно ноября средняя стоимость увеличилась на 1%, при уровне показателя погрешности ±2,7%.

Цены на квартиры в новостройках Киева

За год средняя стоимость 1 кв.м квартир в новостройках Киева увеличилась на 13,4%. С января 2020 года - на 11,9%.

Медианная цена квадратного метра квартир за месяц увеличилась на 0,4% и составила 26 800 грн., за год - на 11,6%.

У 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 52 827 грн./кв.м, а в 20% квартир низкого ценового сегмента - 19 716 грн./кв.м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,7.

Увеличение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось во всех административных районах Киева, от 0,1% в Дарницком и Днепровском, до 5,1% в Подольском.

Средние цены предложения квартир в новостройках по районам Киева (декабрь 2020 г.)

Район Кол-во ЖК Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 213 76 2 423 136 31 238 1 Голосеевский 33 76 2 449 479 30 832 2,4 Дарницкий 25 80 1 916 942 25 215 0,1 Деснянский 14 61 1 475 025 23 782 0,8 Днепровский 15 77 1 897 193 24 737 0,1 Оболонский 12 80 2 400 264 30 330 3,0 Печерский 30 85 4 707 182 53 995 1,0 Подольский 16 78 2 586 953 33 865 5,1 Святошинский 15 65 1 653 538 25 583 2,1 Соломенский 23 72 1 821 269 25 347 0,7 Шевченковский 30 80 2 956 711 36 779 1,1

Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно ноября составило:

* эконом-класс - рост на 2,3% до 22 911 грн./кв.м;

* комфорт-класс - рост на 0,6% до 26 677 грн./кв.м;

* бизнес-класс - рост на 1% до 43 627 грн./кв.м;

* премиум-класс - рост на 0,5% до 70 938 грн./кв.м.

Средняя стоимость квартир в новостройках Киева (декабрь 2020 г.)

Класс К-во ЖК / комнат Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн Средняя цена, грн/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 213 76 2 423 136 31 238 1 Эконом 39 72 1 628 669 22 911 2,3 1-комн. 44 1 023 797 23 723 2,9 2-комн. 67 1 475 819 22 217 2,3 3-комн. 91 2 074 716 23 208 2,2 4≥комн. 137 3 012 030 22 145 0,2 Комфорт 103 74 1 938 996 26 677 0,6 1-комн. 43 1 195 446 27 832 0,7 2-комн. 65 1 698 435 26 198 0,4 3-комн. 90 2 337 268 26 054 0,7 4≥комн. 132 3 458 538 26 968 -0,2 Бизнес 54 84 3 625 893 43 627 1 1-комн. 49 2 278 085 46 705 3,8 2-комн. 76 3 195 846 42 192 -0,2 3-комн. 103 4 303 927 41 748 -0,6 4≥комн. 141 6 541 097 45 921 2,2 Премиум 17 94 6 768 388 70 938 0,5 1-комн. 53 3 696 778 69 246 -1,2 2-комн. 71 5 257 515 73 428 -2,6 3-комн. 108 7 169 648 65 967 1,8 4≥комн. 145 11 151 606 76 217 4,2

Общая ситуация на первичном рынке недвижимости

В декабре к продаже предлагались квартиры в 213 ЖК, по базе данных портала «Столичная недвижимость» 100realty.ua. В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.

Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева

В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса - 49%. Доля новостроек бизнес-класса - 25%, эконом-класса - 18%, премиум-класса - 8% от общего количества.

В декабре большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском - 15%, Печерском и Шевченковском - по 14%, Дарницком - 12%, Соломенском - 11%. Меньшее количество новостроек в Днепровском, Деснянском, Святошинском и Подольском - по 7%, в Оболонском - 6%.

В декабре были начаты или восстановлены продажи квартир в 7 жилых комплексах.

Приостановлены продажи квартир в 4 объектах.

Увеличена цена квадратного метра квартир в 36 новостройках.

Снижена стоимость квартир в 5 объектах.

Количество проанализированных новостроек: 213,

Ввод в эксплуатацию: введенные - 2 кв. 2024 г.