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Средняя стоимость квартиры в новостройках Киева, в декабре 2020 года составила 31 238 грн./кв.м
18:08 06.01.2021 |
Относительно ноября средняя стоимость увеличилась на 1%, при уровне показателя погрешности ±2,7%.
Цены на квартиры в новостройках Киева
За год средняя стоимость 1 кв.м квартир в новостройках Киева увеличилась на 13,4%. С января 2020 года - на 11,9%.
Медианная цена квадратного метра квартир за месяц увеличилась на 0,4% и составила 26 800 грн., за год - на 11,6%.
У 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 52 827 грн./кв.м, а в 20% квартир низкого ценового сегмента - 19 716 грн./кв.м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,7.
Увеличение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось во всех административных районах Киева, от 0,1% в Дарницком и Днепровском, до 5,1% в Подольском.
Средние цены предложения квартир в новостройках по районам Киева (декабрь 2020 г.)
|Район
|Кол-во ЖК
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена квартиры, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|213
|76
|2 423 136
|31 238
|1
|Голосеевский
|33
|76
|2 449 479
|30 832
|2,4
|Дарницкий
|25
|80
|1 916 942
|25 215
|0,1
|Деснянский
|14
|61
|1 475 025
|23 782
|0,8
|Днепровский
|15
|77
|1 897 193
|24 737
|0,1
|Оболонский
|12
|80
|2 400 264
|30 330
|3,0
|Печерский
|30
|85
|4 707 182
|53 995
|1,0
|Подольский
|16
|78
|2 586 953
|33 865
|5,1
|Святошинский
|15
|65
|1 653 538
|25 583
|2,1
|Соломенский
|23
|72
|1 821 269
|25 347
|0,7
|Шевченковский
|30
|80
|2 956 711
|36 779
|1,1
Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно ноября составило:
* эконом-класс - рост на 2,3% до 22 911 грн./кв.м;
* комфорт-класс - рост на 0,6% до 26 677 грн./кв.м;
* бизнес-класс - рост на 1% до 43 627 грн./кв.м;
* премиум-класс - рост на 0,5% до 70 938 грн./кв.м.
Средняя стоимость квартир в новостройках Киева (декабрь 2020 г.)
|Класс
|К-во ЖК / комнат
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена квартиры, грн
|Средняя цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|213
|76
|2 423 136
|31 238
|1
|Эконом
|39
|72
|1 628 669
|22 911
|2,3
|1-комн.
|44
|1 023 797
|23 723
|2,9
|2-комн.
|67
|1 475 819
|22 217
|2,3
|3-комн.
|91
|2 074 716
|23 208
|2,2
|4≥комн.
|137
|3 012 030
|22 145
|0,2
|Комфорт
|103
|74
|1 938 996
|26 677
|0,6
|1-комн.
|43
|1 195 446
|27 832
|0,7
|2-комн.
|65
|1 698 435
|26 198
|0,4
|3-комн.
|90
|2 337 268
|26 054
|0,7
|4≥комн.
|132
|3 458 538
|26 968
|-0,2
|Бизнес
|54
|84
|3 625 893
|43 627
|1
|1-комн.
|49
|2 278 085
|46 705
|3,8
|2-комн.
|76
|3 195 846
|42 192
|-0,2
|3-комн.
|103
|4 303 927
|41 748
|-0,6
|4≥комн.
|141
|6 541 097
|45 921
|2,2
|Премиум
|17
|94
|6 768 388
|70 938
|0,5
|1-комн.
|53
|3 696 778
|69 246
|-1,2
|2-комн.
|71
|5 257 515
|73 428
|-2,6
|3-комн.
|108
|7 169 648
|65 967
|1,8
|4≥комн.
|145
|11 151 606
|76 217
|4,2
Общая ситуация на первичном рынке недвижимости
В декабре к продаже предлагались квартиры в 213 ЖК, по базе данных портала «Столичная недвижимость» 100realty.ua. В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.
Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева
В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса - 49%. Доля новостроек бизнес-класса - 25%, эконом-класса - 18%, премиум-класса - 8% от общего количества.
В декабре большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском - 15%, Печерском и Шевченковском - по 14%, Дарницком - 12%, Соломенском - 11%. Меньшее количество новостроек в Днепровском, Деснянском, Святошинском и Подольском - по 7%, в Оболонском - 6%.
В декабре были начаты или восстановлены продажи квартир в 7 жилых комплексах.
Приостановлены продажи квартир в 4 объектах.
Увеличена цена квадратного метра квартир в 36 новостройках.
Снижена стоимость квартир в 5 объектах.
Количество проанализированных новостроек: 213,
Ввод в эксплуатацию: введенные - 2 кв. 2024 г.
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