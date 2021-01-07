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В декабре средняя стоимость квартиры в Киеве отмечена на уровне 1 514 долл./кв.м
18:09 06.01.2021 |
Относительно ноября средняя цена увеличилась на 1,8%. В национальной валюте - на 0,9%, до 42 846 грн./кв.м (±0,74%).
С декабря 2019 года средняя цена на квартиры в Киеве в долларовом эквиваленте увеличилась на 5,9%, в гривнах - на 27,6%.
Индекс роста составил в долларовом эквиваленте 1,06, в гривнах - 1,28.
Cредние цены на квартиры в Киеве (вторичный рынок)
Медианная цена квадратного метра жилья за месяц увеличилась на 1,8% до 1392 дол. США/кв.м, за год - на 9,3%.
Цены на дешевое/дорогое жилье
Относительно ноября средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента увеличилась - на 0,7% до 25 102 грн./кв.м, в 20% высокого - на 1,7% до 68260 грн./кв.м.
В долларовом эквиваленте цены на квартиры в «дешевом» сегменте увеличились - на 1,6% до 887 долл. США/кв.м, в «дорогом» - на 2,6%, до 2412 долл./кв.м.
Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 2,72.
Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева
За год ценовые показатели в «дешевом» сегменте жилья увеличились на 35%, а в «дорогом» - на 20%. В долларовом эквиваленте цены на квартиры увеличились в «дешевом» - на 12%, уменьшились в «дорогом» сегменте на 0,4%.
Средние цены представленных к продаже квартир по расположению и количеству комнат, декабрь 2020 г.
|Расположение
|Кол-во комнат
|Выборка квартир
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|Ср. цена, $
|Ср. цена, $/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|9 986
|75
|3 312 101
|42 846
|0,9
|117 035
|1 514
|1,8
|Левый берег
|2 957
|70
|2 386 611
|34 367
|0,5
|84 333
|1 214
|1,4
|1-комн.
|779
|42
|1 590 044
|38 181
|-0,4
|56 185
|1 349
|0,5
|2-комн.
|888
|64
|2 238 994
|34 692
|1,5
|79 116
|1 226
|2,4
|3-комн.
|1 043
|87
|2 817 381
|32 056
|0,0
|99 554
|1 133
|0,9
|4-комн.
|247
|113
|3 610 568
|30 930
|2,7
|127 582
|1 093
|3,6
|Правый берег
|4 793
|71
|2 933 976
|40 383
|0,2
|103 674
|1 427
|1,1
|1-комн.
|1 377
|42
|1 815 393
|42 443
|-0,6
|64 148
|1 500
|0,2
|2-комн.
|1 547
|64
|2 596 689
|39 536
|-0,4
|91 756
|1 397
|0,5
|3-комн.
|1 484
|90
|3 656 384
|39 019
|0,9
|129 201
|1 379
|1,8
|4-комн.
|385
|127
|5 505 450
|41 683
|2,7
|194 539
|1 473
|3,6
|Центр
|2 236
|89
|5 346 547
|59 340
|0,9
|188 924
|2 097
|1,8
|1-комн.
|367
|49
|3 030 008
|60 943
|0,7
|107 067
|2 153
|1,6
|2-комн.
|724
|69
|4 064 825
|58 702
|-0,6
|143 633
|2 074
|0,3
|3-комн.
|861
|105
|6 256 315
|58 805
|1,8
|221 071
|2 078
|2,7
|4-комн.
|284
|145
|8 849 459
|60 515
|3,0
|312 702
|2 138
|3,9
За прошлый месяц в национальной валюте, зафиксировано уменьшение усредненных цен на 0,3% в Соломенском районе, на 0,5% в Голосеевском и Деснянском районах. В Оболонском и Святошинском - без изменений. В остальных административных районах Киева увеличение - от 0,1% в Дарницком до 1,1% в Днепровском.
В долларовом эквиваленте средняя цена увеличилась - от 0,3% до 2%.
Средние цены представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева, декабрь 2020 г.
|Расположение
|Кол-во комнат
|Выборка квартир
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|Ср. цена, $
|Ср. цена, $/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|9 986
|75
|3 312 101
|42 846
|0,9
|117 035
|1 514
|1,8
|Левый берег
|2 957
|70
|2 386 611
|34 367
|0,5
|84 333
|1 214
|1,4
|1-комн.
|779
|42
|1 590 044
|38 181
|-0,4
|56 185
|1 349
|0,5
|2-комн.
|888
|64
|2 238 994
|34 692
|1,5
|79 116
|1 226
|2,4
|3-комн.
|1 043
|87
|2 817 381
|32 056
|0,0
|99 554
|1 133
|0,9
|4-комн.
|247
|113
|3 610 568
|30 930
|2,7
|127 582
|1 093
|3,6
|Правый берег
|4 793
|71
|2 933 976
|40 383
|0,2
|103 674
|1 427
|1,1
|1-комн.
|1 377
|42
|1 815 393
|42 443
|-0,6
|64 148
|1 500
|0,2
|2-комн.
|1 547
|64
|2 596 689
|39 536
|-0,4
|91 756
|1 397
|0,5
|3-комн.
|1 484
|90
|3 656 384
|39 019
|0,9
|129 201
|1 379
|1,8
|4-комн.
|385
|127
|5 505 450
|41 683
|2,7
|194 539
|1 473
|3,6
|Центр
|2 236
|89
|5 346 547
|59 340
|0,9
|188 924
|2 097
|1,8
|1-комн.
|367
|49
|3 030 008
|60 943
|0,7
|107 067
|2 153
|1,6
|2-комн.
|724
|69
|4 064 825
|58 702
|-0,6
|143 633
|2 074
|0,3
|3-комн.
|861
|105
|6 256 315
|58 805
|1,8
|221 071
|2 078
|2,7
|4-комн.
|284
|145
|8 849 459
|60 515
|3,0
|312 702
|2 138
|3,9
Общая ситуация на вторичном рынке жилья
Количество представленных к продаже квартир в декабре уменьшилось на 3,7% относительно ноября и составило 9986 квартир. Объем предложения уменьшился в общей площади - на 3,1%, в долларовом выражении - на 0,6%.
Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева
Предложение квартир относительно декабря 2019 года уменьшилось на 3,8%. Индекс роста составил 0,96.
Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 12,8% от всего объема предложения.
Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 2,4% дороже показателей ноября и составляет 43 443 грн./кв.м. В долларовом эквиваленте дороже на 3,3%, 1 535 долл.США/кв.м.
Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья
В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу - 48%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 30% от общего количества, в Центре Киева - 22%.
Уменьшение количества квартир наблюдалось на Левом берегу - на 6%, на Правом берегу - на 3,8%. Без изменений в Центре Киева.
Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 25%, двухкомнатные - 32%, трехкомнатные - 34% и 4-х комнатные - 9%.
По отношению к предыдущему месяцу снизилось количество однокомнатных квартир - на 4,9%, двухкомнатных - на 2,7%, трехкомнатных - на 3,8%, четырехкомнатных - на 3%.
Большее количество квартир предлагалось в Голосеевском, Дарницком, Печерском и Шевченковском - по 14%. Меньшая доля представленных к продаже квартир: в Днепровском - 11%, Соломенском - 9%, в Оболонском и Подольском - по 7%, Святошинском - 6%, Деснянском - 4%.
Увеличение предложения наблюдалось в Печерском - на 2,5%, Подольском - на 0,7%, Шевченковском - на 0,7%. В остальных районах Киева уменьшение - от 0,8% в Святошинском до 8% в Голосеевском.
В структуре предложения по полным ценам за объект преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 45%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 20%, от 150 до 250 тыс. долл. США - 15%, до 50 тыс. долл. США - 12%, и от 250 тыс. долл. США - 8%.
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