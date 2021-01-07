В декабре средняя стоимость квартиры в Киеве отмечена на уровне 1 514 долл./кв.м





Относительно ноября средняя цена увеличилась на 1,8%. В национальной валюте - на 0,9%, до 42 846 грн./кв.м (±0,74%).

С декабря 2019 года средняя цена на квартиры в Киеве в долларовом эквиваленте увеличилась на 5,9%, в гривнах - на 27,6%.

Индекс роста составил в долларовом эквиваленте 1,06, в гривнах - 1,28.

Cредние цены на квартиры в Киеве (вторичный рынок)





Медианная цена квадратного метра жилья за месяц увеличилась на 1,8% до 1392 дол. США/кв.м, за год - на 9,3%.

Цены на дешевое/дорогое жилье

Относительно ноября средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента увеличилась - на 0,7% до 25 102 грн./кв.м, в 20% высокого - на 1,7% до 68260 грн./кв.м.

В долларовом эквиваленте цены на квартиры в «дешевом» сегменте увеличились - на 1,6% до 887 долл. США/кв.м, в «дорогом» - на 2,6%, до 2412 долл./кв.м.

Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 2,72.

Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева





За год ценовые показатели в «дешевом» сегменте жилья увеличились на 35%, а в «дорогом» - на 20%. В долларовом эквиваленте цены на квартиры увеличились в «дешевом» - на 12%, уменьшились в «дорогом» сегменте на 0,4%.

Средние цены представленных к продаже квартир по расположению и количеству комнат, декабрь 2020 г.

Расположение Кол-во комнат Выборка квартир Ср. общая пл., кв.м Ср. цена, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 9 986 75 3 312 101 42 846 0,9 117 035 1 514 1,8 Левый берег 2 957 70 2 386 611 34 367 0,5 84 333 1 214 1,4 1-комн. 779 42 1 590 044 38 181 -0,4 56 185 1 349 0,5 2-комн. 888 64 2 238 994 34 692 1,5 79 116 1 226 2,4 3-комн. 1 043 87 2 817 381 32 056 0,0 99 554 1 133 0,9 4-комн. 247 113 3 610 568 30 930 2,7 127 582 1 093 3,6 Правый берег 4 793 71 2 933 976 40 383 0,2 103 674 1 427 1,1 1-комн. 1 377 42 1 815 393 42 443 -0,6 64 148 1 500 0,2 2-комн. 1 547 64 2 596 689 39 536 -0,4 91 756 1 397 0,5 3-комн. 1 484 90 3 656 384 39 019 0,9 129 201 1 379 1,8 4-комн. 385 127 5 505 450 41 683 2,7 194 539 1 473 3,6 Центр 2 236 89 5 346 547 59 340 0,9 188 924 2 097 1,8 1-комн. 367 49 3 030 008 60 943 0,7 107 067 2 153 1,6 2-комн. 724 69 4 064 825 58 702 -0,6 143 633 2 074 0,3 3-комн. 861 105 6 256 315 58 805 1,8 221 071 2 078 2,7 4-комн. 284 145 8 849 459 60 515 3,0 312 702 2 138 3,9

За прошлый месяц в национальной валюте, зафиксировано уменьшение усредненных цен на 0,3% в Соломенском районе, на 0,5% в Голосеевском и Деснянском районах. В Оболонском и Святошинском - без изменений. В остальных административных районах Киева увеличение - от 0,1% в Дарницком до 1,1% в Днепровском.

В долларовом эквиваленте средняя цена увеличилась - от 0,3% до 2%.

Средние цены представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева, декабрь 2020 г.

Расположение Кол-во комнат Выборка квартир Ср. общая пл., кв.м Ср. цена, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 9 986 75 3 312 101 42 846 0,9 117 035 1 514 1,8 Левый берег 2 957 70 2 386 611 34 367 0,5 84 333 1 214 1,4 1-комн. 779 42 1 590 044 38 181 -0,4 56 185 1 349 0,5 2-комн. 888 64 2 238 994 34 692 1,5 79 116 1 226 2,4 3-комн. 1 043 87 2 817 381 32 056 0,0 99 554 1 133 0,9 4-комн. 247 113 3 610 568 30 930 2,7 127 582 1 093 3,6 Правый берег 4 793 71 2 933 976 40 383 0,2 103 674 1 427 1,1 1-комн. 1 377 42 1 815 393 42 443 -0,6 64 148 1 500 0,2 2-комн. 1 547 64 2 596 689 39 536 -0,4 91 756 1 397 0,5 3-комн. 1 484 90 3 656 384 39 019 0,9 129 201 1 379 1,8 4-комн. 385 127 5 505 450 41 683 2,7 194 539 1 473 3,6 Центр 2 236 89 5 346 547 59 340 0,9 188 924 2 097 1,8 1-комн. 367 49 3 030 008 60 943 0,7 107 067 2 153 1,6 2-комн. 724 69 4 064 825 58 702 -0,6 143 633 2 074 0,3 3-комн. 861 105 6 256 315 58 805 1,8 221 071 2 078 2,7 4-комн. 284 145 8 849 459 60 515 3,0 312 702 2 138 3,9

Общая ситуация на вторичном рынке жилья

Количество представленных к продаже квартир в декабре уменьшилось на 3,7% относительно ноября и составило 9986 квартир. Объем предложения уменьшился в общей площади - на 3,1%, в долларовом выражении - на 0,6%.

Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева





Предложение квартир относительно декабря 2019 года уменьшилось на 3,8%. Индекс роста составил 0,96.

Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 12,8% от всего объема предложения.

Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 2,4% дороже показателей ноября и составляет 43 443 грн./кв.м. В долларовом эквиваленте дороже на 3,3%, 1 535 долл.США/кв.м.

Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья

В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу - 48%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 30% от общего количества, в Центре Киева - 22%.

Уменьшение количества квартир наблюдалось на Левом берегу - на 6%, на Правом берегу - на 3,8%. Без изменений в Центре Киева.

Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 25%, двухкомнатные - 32%, трехкомнатные - 34% и 4-х комнатные - 9%.

По отношению к предыдущему месяцу снизилось количество однокомнатных квартир - на 4,9%, двухкомнатных - на 2,7%, трехкомнатных - на 3,8%, четырехкомнатных - на 3%.

Большее количество квартир предлагалось в Голосеевском, Дарницком, Печерском и Шевченковском - по 14%. Меньшая доля представленных к продаже квартир: в Днепровском - 11%, Соломенском - 9%, в Оболонском и Подольском - по 7%, Святошинском - 6%, Деснянском - 4%.

Увеличение предложения наблюдалось в Печерском - на 2,5%, Подольском - на 0,7%, Шевченковском - на 0,7%. В остальных районах Киева уменьшение - от 0,8% в Святошинском до 8% в Голосеевском.

В структуре предложения по полным ценам за объект преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 45%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 20%, от 150 до 250 тыс. долл. США - 15%, до 50 тыс. долл. США - 12%, и от 250 тыс. долл. США - 8%.