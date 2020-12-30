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АНАЛИТИКА

Объем выполненных стройработ в Украине в ноябре-2020 увеличился на 9,3% к ноябрю-2019 - Госстат

 

Объем выполненных строительных работ в Украине в ноябре-2020 увеличился на 9,3% к ноябрю-2019, тогда как в октябре по сравнению с октябрем годом ранее - на 13,3%.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), с начала этого года объем выполненных стройработ составил 164,2 млрд грн.

В целом в январе-ноябре текущего года этот показатель увеличился на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным статведомства, в ноябре показатель возрос на 8,6% к предыдущему месяцу (согласно сезонно скорректированным данным - на 0,4%), тогда как в октябре по сравнению с сентябрем этот показатель возрос на 2,5%.

Как сообщил Госстат, в ноябре-2020 к ноябрю-2019 объем работ сократился в жилищном и нежилом строительстве, но увеличился в инженерном. Так, согласно нескорректированным данным, сокращение объемов в жилищном строительстве составило 4,6%, в нежилом - 1,2%. При этом объемы строительства инженерных сооружений возросли на 17,4%.

Доля нового строительства к общему объему выполненных стройработ составила 36,9%, ремонта - 35,7%, реконструкции и технического переоснащения - 27,4%.

В январе-ноябре-2020 по сравнению с аналогичным периодом годом ранее рост объемов строительных работ зафиксирован в Хмельницкой (на 50,7%, до 5,1 млрд грн), Одесской (на 41,8%, до 21,5 млрд грн), Донецкой (на 40,3%, до 7,7 млрд грн), Черниговской (на 31,8%, до 2,1 млрд грн), Львовской (на 18,2%, до 11,1 млрд грн), Киевской (на 17,8%, до 10,6 млрд грн), Черкасской (на 14,7%, до 1,9 млрд грн), Сумской (на 6,4%, до 1,4 млрд грн), Полтавской (на 4,3%, до 7,1 млрд грн), Волынской (на 4,2%, до 1,9 млрд грн) и Ивано-Франковской (на 2%, до 3 млрд грн) областях.

В остальных 13 областях и Киеве зафиксировано падение объемов стройработ, в частности, в Запорожской (на 35,3%, до 2,2 млн грн), Кировоградской (на 35,2%, до 1,1 млрд грн), Херсонской (на 36,5%, до 1 млрд грн). В Киеве объем выполненных стройработ в этот период сократился на 2,9% и составил 36,1 млрд грн.

Статданные приведены без учета временно оккупированного Крыма и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось, объем выполненных стройработ в Украине в 2019 году увеличился на 20% по сравнению с 2018 годом.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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