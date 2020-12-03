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Средняя стоимость квартиры в новостройках Киева в ноябре 2020 года составила 30 937 грн./кв.м (±2,7%)
17:55 03.12.2020 |
Относительно октября средняя стоимость увеличилась на 1,6%.
Средние цены на квартиры в новостройках Киева
За год средняя стоимость квартир в новостройках Киева увеличилась на 13.6%. С января 2020 года - на 10,8%.
Медианная цена квадратного метра квартир за месяц увеличилась на 0,1% и составила 26 680 грн.
Снижение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Подольском (на 0,6%) и Голосеевском (на 2,3%) районах. В остальных районах Киева рост составил от 0,1% в Днепровском и Шевченковском, до 3,4% в Оболонском.
Средние цены предложения квартир в новостройках по районам Киева (ноябрь 2020 г.)
|Район
|Кол-во ЖК
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена квартиры, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|210
|77
|2 423 139
|30 937
|1,6
|Голосеевский
|30
|75
|2 348 987
|30 121
|-2,3
|Дарницкий
|25
|79
|1 937 223
|25 198
|0,2
|Деснянский
|13
|62
|1 488 574
|23 599
|0,3
|Днепровский
|14
|78
|1 912 847
|24 720
|0,10
|Оболонский
|12
|79
|2 342 010
|29 440
|3,4
|Печерский
|31
|86
|4 641 030
|53 437
|1,6
|Подольский
|16
|80
|2 508 203
|32 236
|-0,6
|Святошинский
|15
|63
|1 570 424
|25 068
|0,8
|Соломенский
|24
|74
|1 860 786
|25 168
|2,0
|Шевченковский
|30
|82
|3 028 146
|36 396
|0,1
Увеличение цен по классам первичной недвижимости относительно октября составило:
* эконом-класс - на 1,8% до 22 394 грн./кв.м;
* комфорт-класс - на 0,1% до 26 529 грн./кв.м;
* бизнес-класс - на 0,5% до 43 207 грн./кв.м;
* премиум-класс - на 2,2% до 70 553 грн./кв.м.
Средняя стоимость квартир в новостройках Киева в ноябре 2020 г (по классам и количеству комнат)
|Класс
|К-во ЖК / комнат
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена квартиры, грн
|Средняя цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|210
|77
|2 423 139
|30 937
|1,6
|Эконом
|36
|74
|1 625 861
|22 394
|1,8
|1-комн.
|44
|1 009 317
|23 060
|2
|2-комн.
|67
|1 442 660
|21 722
|1,1
|3-комн.
|91
|2 044 598
|22 704
|3,4
|4≥комн.
|141
|3 091 653
|22 096
|-0,4
|Комфорт
|103
|74
|1 954 365
|26 529
|0,1
|1-комн.
|43
|1 212 839
|27 636
|1
|2-комн.
|66
|1 717 125
|26 098
|-0,5
|3-комн.
|91
|2 340 453
|25 877
|-0,2
|4≥комн.
|135
|3 660 068
|27 032
|0,4
|Бизнес
|54
|84
|3 642 483
|43 207
|0,5
|1-комн.
|50
|2 242 338
|44 979
|1,6
|2-комн.
|79
|3 305 029
|42 283
|0,2
|3-комн.
|105
|4 423 547
|41 992
|-0,2
|4≥комн.
|139
|6 354 245
|44 939
|0,3
|Премиум
|17
|93
|6 572 461
|70 553
|2,2
|1-комн.
|55
|3 869 460
|70 076
|1,2
|2-комн.
|72
|5 437 411
|75 387
|4,6
|3-комн.
|108
|6 998 681
|64 775
|-1,7
|4≥комн.
|146
|10 872 575
|73 169
|3,3
У 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 52 119 грн./кв.м, а в 20% квартир низкого ценового сегмента - 19 579 грн./кв.м.
Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,7.
Общая ситуация на первичном рынке недвижимости
В ноябре к продаже предлагались квартиры в 210 ЖК, по базе данных портала «Столичная недвижимость» 100realty.ua. В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.
Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева
В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса - 49% и бизнес-класса - 26%. Доля новостроек эконом -класса - 17%, премиум-класса - 8% от общего количества.
В ноябре большее количество жилых комплексов предлагалось в Печерском - 15%, Голосеевском и Шевченковском - по14%, Дарницком - 12%, Соломенском - 11% районах. Меньшее количество новостроек в Подольском - 8%, в Днепровском и Святошинском - 7%, Деснянском и Оболонском - по 6%.
В ноябре были начаты или восстановлены продажи квартир в 9 жилых комплексах.
Приостановлены продажи квартир в 3 объектах.
Увеличена цена квадратного метра квартир в 33 новостройках.
Снижена стоимость квартир в 4 объектах.
Количество проанализированных новостроек: 210
Ввод в эксплуатацию: введенные - 4 кв. 2023 г.
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