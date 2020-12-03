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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Средняя стоимость квартиры в новостройках Киева в ноябре 2020 года составила 30 937 грн./кв.м (±2,7%)

 

Относительно октября средняя стоимость увеличилась на 1,6%.

Средние цены на квартиры в новостройках Киева

Средняя стоимость квартиры в новостройках Киева в ноябре 2020 года составила 30 937 грн./кв.м (±2,7%)

 

За год средняя стоимость квартир в новостройках Киева увеличилась на 13.6%. С января 2020 года - на 10,8%.

Медианная цена квадратного метра квартир за месяц увеличилась на 0,1% и составила 26 680 грн.

Снижение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Подольском (на 0,6%) и Голосеевском (на 2,3%) районах. В остальных районах Киева рост составил от 0,1% в Днепровском и Шевченковском, до 3,4% в Оболонском.

Средние цены предложения квартир в новостройках по районам Киева (ноябрь 2020 г.)

Район Кол-во ЖК Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в %
В целом по Киеву 210 77 2 423 139 30 937 1,6
Голосеевский 30 75 2 348 987 30 121 -2,3
Дарницкий 25 79 1 937 223 25 198 0,2
Деснянский 13 62 1 488 574 23 599 0,3
Днепровский 14 78 1 912 847 24 720 0,10
Оболонский 12 79 2 342 010 29 440 3,4
Печерский 31 86 4 641 030 53 437 1,6
Подольский 16 80 2 508 203 32 236 -0,6
Святошинский 15 63 1 570 424 25 068 0,8
Соломенский 24 74 1 860 786 25 168 2,0
Шевченковский 30 82 3 028 146 36 396 0,1

Увеличение цен по классам первичной недвижимости относительно октября составило:

* эконом-класс - на 1,8% до 22 394 грн./кв.м;
* комфорт-класс - на 0,1% до 26 529 грн./кв.м;
* бизнес-класс - на 0,5% до 43 207 грн./кв.м;
* премиум-класс - на 2,2% до 70 553 грн./кв.м.

Средняя стоимость квартир в новостройках Киева в ноябре 2020 г (по классам и количеству комнат)

Класс К-во ЖК / комнат Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн Средняя цена, грн/кв.м Изм. в %
В целом по Киеву 210 77 2 423 139 30 937 1,6
Эконом 36 74 1 625 861 22 394 1,8
  1-комн. 44 1 009 317 23 060 2
2-комн. 67 1 442 660 21 722 1,1
3-комн. 91 2 044 598 22 704 3,4
4≥комн. 141 3 091 653 22 096 -0,4
Комфорт 103 74 1 954 365 26 529 0,1
  1-комн. 43 1 212 839 27 636 1
2-комн. 66 1 717 125 26 098 -0,5
3-комн. 91 2 340 453 25 877 -0,2
4≥комн. 135 3 660 068 27 032 0,4
Бизнес 54 84 3 642 483 43 207 0,5
  1-комн. 50 2 242 338 44 979 1,6
2-комн. 79 3 305 029 42 283 0,2
3-комн. 105 4 423 547 41 992 -0,2
4≥комн. 139 6 354 245 44 939 0,3
Премиум 17 93 6 572 461 70 553 2,2
  1-комн. 55 3 869 460 70 076 1,2
2-комн. 72 5 437 411 75 387 4,6
3-комн. 108 6 998 681 64 775 -1,7
4≥комн. 146 10 872 575 73 169 3,3

У 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 52 119 грн./кв.м, а в 20% квартир низкого ценового сегмента - 19 579 грн./кв.м.

Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,7.

Общая ситуация на первичном рынке недвижимости

В ноябре к продаже предлагались квартиры в 210 ЖК, по базе данных портала «Столичная недвижимость» 100realty.ua. В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.

Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева

Средняя стоимость квартиры в новостройках Киева в ноябре 2020 года составила 30 937 грн./кв.м (±2,7%)

 

В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса - 49% и бизнес-класса - 26%. Доля новостроек эконом -класса - 17%, премиум-класса - 8% от общего количества.

В ноябре большее количество жилых комплексов предлагалось в Печерском - 15%, Голосеевском и Шевченковском - по14%, Дарницком - 12%, Соломенском - 11% районах. Меньшее количество новостроек в Подольском - 8%, в Днепровском и Святошинском - 7%, Деснянском и Оболонском - по 6%.

В ноябре были начаты или восстановлены продажи квартир в 9 жилых комплексах.

Приостановлены продажи квартир в 3 объектах.

Увеличена цена квадратного метра квартир в 33 новостройках.

Снижена стоимость квартир в 4 объектах.

Количество проанализированных новостроек: 210

Ввод в эксплуатацию: введенные - 4 кв. 2023 г.
 

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