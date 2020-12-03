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В ноябре средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир в Киеве отмечена на уровне $1487
17:48 03.12.2020 |
Относительно октября средняя цена увеличилась на 1,5%. В национальной валюте - на 1,6%, до 42 444 грн./кв.м (±0,7%).
Средние цены на квартиры на вторичном рынке жилья Киева
С января 2020 года средние цены на квартиры в Киеве в долларовом эквиваленте увеличилась на 3%, в гривнах - на 19,6%.
С ноября 2019 года средняя цена на квартиры в Киеве в долларовом эквиваленте увеличились на 5,3%, в гривнах - на 24%. Индекс роста составил в долларах 1,05, в гривне 1,24.
Медианная цена квадратного метра жилья за месяц увеличилась на 1,6% и составила 1 368 дол. США/кв.м, относительно января 2020 года - на 6,5%, за год - на 9,4%.
Цены на дешевое/дорогое жилье в Киеве
Относительно октября увеличилась средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента - на 1% до 24 924 грн./кв.м, в 20% высокого - на 1,7% до 67 093 грн./кв.м.
В долларовом эквиваленте цены на квартиры увеличились: в «дешевом» сегменте на 0,8% - до 873 долл. США/кв.м, в «дорогом» на 1,6% - до 2 350 долл./кв.м.
Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 2,7.
Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева
За год ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья увеличились на 14,8%, а в «дешевом» - на 32,3%. В долларовом эквиваленте цены на квартиры в «дорогом» сегменте уменьшились на 2,5%, в «дешевом» увеличились на 12,4%.
Средние цены представленных к продаже квартир по расположению и количеству комнат, ноябрь 2020 г.
|асположение
|Кол-во комнат
|Выборка квартир
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|Ср. цена, $
|Ср. цена, $/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|10 365
|74
|3 239 854
|42 444
|1,6
|113 480
|1 487
|1,5
|Левый берег
|3 147
|70
|2 364 573
|34 206
|1,3
|82 822
|1 198
|1,2
|1-комн.
|830
|42
|1 616 072
|38 341
|2,2
|56 605
|1 343
|2,0
|2-комн.
|958
|64
|2 215 326
|34 183
|1,8
|77 595
|1 197
|1,6
|3-комн.
|1 100
|86
|2 800 562
|32 065
|1,6
|98 093
|1 123
|1,4
|4-комн.
|259
|111
|3 463 596
|30 128
|-0,2
|121 317
|1 055
|-0,4
|Правый берег
|4 983
|71
|2 911 648
|40 313
|2,1
|101 984
|1 412
|1,9
|1-комн.
|1 434
|43
|1 840 207
|42 716
|2,9
|64 456
|1 496
|2,7
|2-комн.
|1 572
|65
|2 619 519
|39 699
|1,5
|91 752
|1 391
|1,3
|3-комн.
|1 583
|89
|3 588 520
|38 676
|2,1
|125 692
|1 355
|1,9
|4-комн.
|394
|125
|5 257 294
|40 589
|0,4
|184 143
|1 422
|0,2
|Центр
|2 235
|88
|5 204 041
|58 795
|1,0
|182 278
|2 059
|0,8
|1-комн.
|390
|50
|3 042 679
|60 499
|0,2
|106 574
|2 119
|0,0
|2-комн.
|715
|70
|4 165 546
|59 063
|1,7
|145 904
|2 069
|1,6
|3-комн.
|839
|104
|6 060 344
|57 789
|0,5
|212 271
|2 024
|0,3
|4-комн.
|291
|139
|8 183 478
|58 752
|1,9
|286 637
|2 058
|1,7
За прошлый месяц в долларовом эквиваленте, зафиксировано уменьшение усредненных цен в Святошинском районе (на 0,1%). В остальных административных районах Киева увеличение составило от 0,5% в Оболонском до 2,9% в Подольском.
Средние цены представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева, ноябрь 2020 г.
|Район
|Кол-во комнат
|Выборка квартир
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|Ср. цена, $
|Ср. цена, $/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|10 365
|74
|3 239 854
|42 444
|1,6
|113 480
|1 487
|1,5
|1-комн.
|2 654
|44
|1 946 813
|43 961
|2,4
|68 190
|1 540
|2,2
|2-комн.
|3 245
|66
|2 840 842
|42 337
|1,9
|99 504
|1 483
|1,7
|3-комн.
|3 522
|92
|3 931 254
|41 164
|1,1
|137 697
|1 442
|0,9
|4-комн.
|944
|126
|5 667 201
|43 318
|0,9
|198 501
|1 517
|0,8
|Голосеевский
|1 479
|73
|3 404 434
|45 699
|1,4
|119 245
|1 601
|1,3
|1-комн.
|473
|45
|2 138 205
|46 911
|0,7
|74 893
|1 643
|0,5
|2-комн.
|471
|68
|3 101 047
|44 563
|1,2
|108 618
|1 561
|1,0
|3-комн.
|444
|94
|4 388 900
|44 991
|1,4
|153 727
|1 576
|1,2
|4-комн.
|91
|136
|6 752 986
|48 737
|5,4
|236 532
|1 707
|5,2
|Дарницкий
|1 467
|76
|2 615 363
|35 196
|1,00
|91 606
|1 233
|0,8
|1-комн.
|352
|43
|1 713 270
|39 282
|2,0
|60 009
|1 376
|1,8
|2-комн.
|472
|68
|2 425 338
|35 321
|0,4
|84 951
|1 237
|0,2
|3-комн.
|524
|94
|3 141 744
|33 365
|1,9
|110 044
|1 169
|1,7
|4-комн.
|119
|120
|3 719 606
|30 679
|-0,1
|130 284
|1 075
|-0,3
|Деснянский
|475
|66
|1 760 617
|27 384
|0,9
|61 668
|959
|0,7
|1-комн.
|102
|40
|1 256 283
|31 483
|2,5
|44 003
|1 103
|2,4
|2-комн.
|128
|59
|1 665 170
|28 328
|2,7
|58 325
|992
|2,5
|3-комн.
|202
|78
|1 999 923
|25 697
|1,6
|70 050
|900
|1,4
|4-комн.
|43
|93
|2 116 882
|22 773
|-1,0
|74 146
|798
|-1,2
|Днепровский
|1 205
|65
|2 297 329
|35 689
|1,3
|80 467
|1 250
|1,1
|1-комн.
|376
|41
|1 622 680
|39 321
|1,0
|56 836
|1 377
|0,8
|2-комн.
|358
|61
|2 135 143
|34 777
|2,2
|74 786
|1 218
|2,0
|3-комн.
|374
|80
|2 754 975
|33 682
|1,5
|96 496
|1 180
|1,4
|4-комн.
|97
|109
|3 746 519
|32 713
|0,2
|131 227
|1 146
|0,0
|Оболонский
|712
|75
|3 121 821
|40 076
|0,7
|109 346
|1 404
|0,5
|1-комн.
|187
|44
|1 780 733
|40 359
|4,7
|62 372
|1 414
|4,5
|2-комн.
|189
|65
|2 568 108
|38 725
|0,3
|89 951
|1 356
|0,2
|3-комн.
|256
|87
|3 572 435
|38 881
|-0,6
|125 129
|1 362
|-0,8
|4-комн.
|80
|128
|6 122 796
|46 434
|-3,9
|214 459
|1 626
|-4,1
|Печерский
|1 386
|90
|5 381 328
|59 742
|1,0
|188 488
|2 093
|0,8
|1-комн.
|233
|52
|3 292 366
|63 763
|2,8
|115 319
|2 233
|2,7
|2-комн.
|446
|71
|4 230 081
|59 301
|1,8
|148 164
|2 077
|1,7
|3-комн.
|524
|106
|6 259 944
|58 282
|-0,8
|219 262
|2 041
|-1,0
|4-комн.
|183
|138
|8 331 002
|59 875
|1,5
|291 804
|2 097
|1,3
|Подольский
|684
|69
|2 830 258
|40 882
|3,1
|99 133
|1 432
|2,9
|1-комн.
|191
|42
|1 863 420
|43 867
|5,1
|65 269
|1 536
|4,9
|2-комн.
|234
|63
|2 527 357
|39 448
|1,4
|88 524
|1 382
|1,2
|3-комн.
|209
|87
|3 500 452
|39 661
|4,3
|122 608
|1 389
|4,1
|4-комн.
|50
|120
|5 139 746
|41 300
|-1,1
|180 026
|1 447
|-1,3
|Святошинский
|628
|66
|2 097 745
|32 219
|0,05
|73 476
|1 129
|-0,1
|1-комн.
|165
|39
|1 440 303
|36 552
|0,9
|50 448
|1 280
|0,7
|2-комн.
|175
|59
|1 904 128
|31 853
|0,01
|66 694
|1 116
|-0,2
|3-комн.
|223
|80
|2 438 234
|30 194
|0,02
|85 402
|1 058
|-0,2
|4-комн.
|65
|105
|3 119 772
|29 148
|-0,90
|109 274
|1 021
|-1,1
|Соломенский
|992
|71
|2 720 074
|37 911
|1,3
|95 274
|1 328
|1,1
|1-комн.
|316
|42
|1 713 136
|40 120
|0,7
|60 005
|1 405
|0,5
|2-комн.
|283
|64
|2 510 931
|38 242
|0,9
|87 949
|1 339
|0,8
|3-комн.
|325
|94
|3 507 353
|36 192
|2,9
|122 849
|1 268
|2,8
|4-комн.
|68
|129
|4 507 049
|34 486
|-1,7
|157 865
|1 208
|-1,9
|Шевченковский
|1 337
|79
|4 092 568
|50 527
|2,5
|143 347
|1 770
|2,4
|1-комн.
|259
|43
|2 235 898
|50 846
|1,6
|78 315
|1 781
|1,5
|2-комн.
|489
|66
|3 330 163
|49 595
|2,6
|116 643
|1 737
|2,4
|3-комн.
|441
|96
|5 003 675
|50 920
|3,2
|175 260
|1 784
|3,1
|4-комн.
|148
|136
|7 145 915
|51 872
|2,3
|250 295
|1 817
|2,1
Общая ситуация на вторичном рынке жилья в Киеве
Количество представленных к продаже квартир в ноябре уменьшилось на 7,4% относительно октября и составило 10 365 квартир. Объем предложения уменьшился в общей площади - на 6,9%, в долларовом выражении - на 5,6%.
Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева
Предложение квартир относительно ноября 2019 года уменьшилось на 1,6%. Индекс роста составил 0,98.
Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 17% от всего объема предложения.
Средняя цена «новых» квартир в Киеве на 0,3% ниже показателей октября и составляет 41629 грн./кв.м. В долларовом эквиваленте - дешевле на 0,5%, 1 458 долл.США/кв.м.
Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья
В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу - 48%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 30% от общего количества, в Центре Киева - 22%.
Уменьшение количества квартир наблюдалось на Левом берегу - на 7,3%, на Правом берегу - на 7,9%, в Центре Киева - на 6,6%.
Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 26%, двухкомнатные - 31%, трехкомнатные - 34% и 4-х комнатные - 9%.
По отношению к предыдущему месяцу снизилось количество однокомнатных квартир - на 9,3%, двухкомнатных - на 7,2%, трехкомнатных - на 7,5%, четырехкомнатных - на 2,9%.
Наибольшее количество квартир предлагалось в Голосеевском и Дарницком - по 14%. В Печерском и Шевченковском районах - по 13%, в Днепровском - 12%, Соломенском - по 9%. Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Оболонском и Подольском районах - по 7%, Святошинском - 6%, Деснянском - 5%.
Уменьшение предложения наблюдалось во всех административных районах, от 3,5% в Голосеевском до 12,6% в Соломенском.
В структуре предложения по полным ценам за объект преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 46%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 20%, до 50 тыс. долл. США - 12%, от 150 до 250 тыс. долл. США - 15% и от 250 тыс. долл. США - 7%.
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