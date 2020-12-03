В ноябре средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир в Киеве отмечена на уровне $1487

Относительно октября средняя цена увеличилась на 1,5%. В национальной валюте - на 1,6%, до 42 444 грн./кв.м (±0,7%).

Средние цены на квартиры на вторичном рынке жилья Киева

С января 2020 года средние цены на квартиры в Киеве в долларовом эквиваленте увеличилась на 3%, в гривнах - на 19,6%.

С ноября 2019 года средняя цена на квартиры в Киеве в долларовом эквиваленте увеличились на 5,3%, в гривнах - на 24%. Индекс роста составил в долларах 1,05, в гривне 1,24.

Медианная цена квадратного метра жилья за месяц увеличилась на 1,6% и составила 1 368 дол. США/кв.м, относительно января 2020 года - на 6,5%, за год - на 9,4%.

Цены на дешевое/дорогое жилье в Киеве

Относительно октября увеличилась средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента - на 1% до 24 924 грн./кв.м, в 20% высокого - на 1,7% до 67 093 грн./кв.м.

В долларовом эквиваленте цены на квартиры увеличились: в «дешевом» сегменте на 0,8% - до 873 долл. США/кв.м, в «дорогом» на 1,6% - до 2 350 долл./кв.м.

Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 2,7.

Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева

За год ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья увеличились на 14,8%, а в «дешевом» - на 32,3%. В долларовом эквиваленте цены на квартиры в «дорогом» сегменте уменьшились на 2,5%, в «дешевом» увеличились на 12,4%.

Средние цены представленных к продаже квартир по расположению и количеству комнат, ноябрь 2020 г.

асположение Кол-во комнат Выборка квартир Ср. общая пл., кв.м Ср. цена, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 10 365 74 3 239 854 42 444 1,6 113 480 1 487 1,5 Левый берег 3 147 70 2 364 573 34 206 1,3 82 822 1 198 1,2 1-комн. 830 42 1 616 072 38 341 2,2 56 605 1 343 2,0 2-комн. 958 64 2 215 326 34 183 1,8 77 595 1 197 1,6 3-комн. 1 100 86 2 800 562 32 065 1,6 98 093 1 123 1,4 4-комн. 259 111 3 463 596 30 128 -0,2 121 317 1 055 -0,4 Правый берег 4 983 71 2 911 648 40 313 2,1 101 984 1 412 1,9 1-комн. 1 434 43 1 840 207 42 716 2,9 64 456 1 496 2,7 2-комн. 1 572 65 2 619 519 39 699 1,5 91 752 1 391 1,3 3-комн. 1 583 89 3 588 520 38 676 2,1 125 692 1 355 1,9 4-комн. 394 125 5 257 294 40 589 0,4 184 143 1 422 0,2 Центр 2 235 88 5 204 041 58 795 1,0 182 278 2 059 0,8 1-комн. 390 50 3 042 679 60 499 0,2 106 574 2 119 0,0 2-комн. 715 70 4 165 546 59 063 1,7 145 904 2 069 1,6 3-комн. 839 104 6 060 344 57 789 0,5 212 271 2 024 0,3 4-комн. 291 139 8 183 478 58 752 1,9 286 637 2 058 1,7

За прошлый месяц в долларовом эквиваленте, зафиксировано уменьшение усредненных цен в Святошинском районе (на 0,1%). В остальных административных районах Киева увеличение составило от 0,5% в Оболонском до 2,9% в Подольском.

Средние цены представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева, ноябрь 2020 г.

Район Кол-во комнат Выборка квартир Ср. общая пл., кв.м Ср. цена, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 10 365 74 3 239 854 42 444 1,6 113 480 1 487 1,5 1-комн. 2 654 44 1 946 813 43 961 2,4 68 190 1 540 2,2 2-комн. 3 245 66 2 840 842 42 337 1,9 99 504 1 483 1,7 3-комн. 3 522 92 3 931 254 41 164 1,1 137 697 1 442 0,9 4-комн. 944 126 5 667 201 43 318 0,9 198 501 1 517 0,8 Голосеевский 1 479 73 3 404 434 45 699 1,4 119 245 1 601 1,3 1-комн. 473 45 2 138 205 46 911 0,7 74 893 1 643 0,5 2-комн. 471 68 3 101 047 44 563 1,2 108 618 1 561 1,0 3-комн. 444 94 4 388 900 44 991 1,4 153 727 1 576 1,2 4-комн. 91 136 6 752 986 48 737 5,4 236 532 1 707 5,2 Дарницкий 1 467 76 2 615 363 35 196 1,00 91 606 1 233 0,8 1-комн. 352 43 1 713 270 39 282 2,0 60 009 1 376 1,8 2-комн. 472 68 2 425 338 35 321 0,4 84 951 1 237 0,2 3-комн. 524 94 3 141 744 33 365 1,9 110 044 1 169 1,7 4-комн. 119 120 3 719 606 30 679 -0,1 130 284 1 075 -0,3 Деснянский 475 66 1 760 617 27 384 0,9 61 668 959 0,7 1-комн. 102 40 1 256 283 31 483 2,5 44 003 1 103 2,4 2-комн. 128 59 1 665 170 28 328 2,7 58 325 992 2,5 3-комн. 202 78 1 999 923 25 697 1,6 70 050 900 1,4 4-комн. 43 93 2 116 882 22 773 -1,0 74 146 798 -1,2 Днепровский 1 205 65 2 297 329 35 689 1,3 80 467 1 250 1,1 1-комн. 376 41 1 622 680 39 321 1,0 56 836 1 377 0,8 2-комн. 358 61 2 135 143 34 777 2,2 74 786 1 218 2,0 3-комн. 374 80 2 754 975 33 682 1,5 96 496 1 180 1,4 4-комн. 97 109 3 746 519 32 713 0,2 131 227 1 146 0,0 Оболонский 712 75 3 121 821 40 076 0,7 109 346 1 404 0,5 1-комн. 187 44 1 780 733 40 359 4,7 62 372 1 414 4,5 2-комн. 189 65 2 568 108 38 725 0,3 89 951 1 356 0,2 3-комн. 256 87 3 572 435 38 881 -0,6 125 129 1 362 -0,8 4-комн. 80 128 6 122 796 46 434 -3,9 214 459 1 626 -4,1 Печерский 1 386 90 5 381 328 59 742 1,0 188 488 2 093 0,8 1-комн. 233 52 3 292 366 63 763 2,8 115 319 2 233 2,7 2-комн. 446 71 4 230 081 59 301 1,8 148 164 2 077 1,7 3-комн. 524 106 6 259 944 58 282 -0,8 219 262 2 041 -1,0 4-комн. 183 138 8 331 002 59 875 1,5 291 804 2 097 1,3 Подольский 684 69 2 830 258 40 882 3,1 99 133 1 432 2,9 1-комн. 191 42 1 863 420 43 867 5,1 65 269 1 536 4,9 2-комн. 234 63 2 527 357 39 448 1,4 88 524 1 382 1,2 3-комн. 209 87 3 500 452 39 661 4,3 122 608 1 389 4,1 4-комн. 50 120 5 139 746 41 300 -1,1 180 026 1 447 -1,3 Святошинский 628 66 2 097 745 32 219 0,05 73 476 1 129 -0,1 1-комн. 165 39 1 440 303 36 552 0,9 50 448 1 280 0,7 2-комн. 175 59 1 904 128 31 853 0,01 66 694 1 116 -0,2 3-комн. 223 80 2 438 234 30 194 0,02 85 402 1 058 -0,2 4-комн. 65 105 3 119 772 29 148 -0,90 109 274 1 021 -1,1 Соломенский 992 71 2 720 074 37 911 1,3 95 274 1 328 1,1 1-комн. 316 42 1 713 136 40 120 0,7 60 005 1 405 0,5 2-комн. 283 64 2 510 931 38 242 0,9 87 949 1 339 0,8 3-комн. 325 94 3 507 353 36 192 2,9 122 849 1 268 2,8 4-комн. 68 129 4 507 049 34 486 -1,7 157 865 1 208 -1,9 Шевченковский 1 337 79 4 092 568 50 527 2,5 143 347 1 770 2,4 1-комн. 259 43 2 235 898 50 846 1,6 78 315 1 781 1,5 2-комн. 489 66 3 330 163 49 595 2,6 116 643 1 737 2,4 3-комн. 441 96 5 003 675 50 920 3,2 175 260 1 784 3,1 4-комн. 148 136 7 145 915 51 872 2,3 250 295 1 817 2,1

Общая ситуация на вторичном рынке жилья в Киеве

Количество представленных к продаже квартир в ноябре уменьшилось на 7,4% относительно октября и составило 10 365 квартир. Объем предложения уменьшился в общей площади - на 6,9%, в долларовом выражении - на 5,6%.

Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева

Предложение квартир относительно ноября 2019 года уменьшилось на 1,6%. Индекс роста составил 0,98.

Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 17% от всего объема предложения.

Средняя цена «новых» квартир в Киеве на 0,3% ниже показателей октября и составляет 41629 грн./кв.м. В долларовом эквиваленте - дешевле на 0,5%, 1 458 долл.США/кв.м.

Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья

В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу - 48%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 30% от общего количества, в Центре Киева - 22%.

Уменьшение количества квартир наблюдалось на Левом берегу - на 7,3%, на Правом берегу - на 7,9%, в Центре Киева - на 6,6%.

Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 26%, двухкомнатные - 31%, трехкомнатные - 34% и 4-х комнатные - 9%.

По отношению к предыдущему месяцу снизилось количество однокомнатных квартир - на 9,3%, двухкомнатных - на 7,2%, трехкомнатных - на 7,5%, четырехкомнатных - на 2,9%.

Наибольшее количество квартир предлагалось в Голосеевском и Дарницком - по 14%. В Печерском и Шевченковском районах - по 13%, в Днепровском - 12%, Соломенском - по 9%. Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Оболонском и Подольском районах - по 7%, Святошинском - 6%, Деснянском - 5%.

Уменьшение предложения наблюдалось во всех административных районах, от 3,5% в Голосеевском до 12,6% в Соломенском.

В структуре предложения по полным ценам за объект преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 46%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 20%, до 50 тыс. долл. США - 12%, от 150 до 250 тыс. долл. США - 15% и от 250 тыс. долл. США - 7%.