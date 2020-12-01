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Объем выполненных стройработ в Украине в октябре увеличился на 13,3% - Госстат
22:16 30.11.2020 |
Объем выполненных строительных работ в Украине в октябре 2020 года увеличился на 13,3% к октябрю-2019, тогда как в сентябре по сравнению с сентябрем годом ранее - на 11,8%.
Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), с начала года объем выполненных стройработ составил 140,9 млрд грн. В целом в январе-октябре текущего года этот показатель увеличился на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По данным статведомства, в октябре показатель сократился на 0,5% к предыдущему месяцу (согласно сезонно скорректированным данным - увеличился на 2,5%), тогда как в сентябре по сравнению с августом этот показатель возрос на 2,7%.
Как сообщил Госстат, в октябре-2020 к октябрю-2019 объем работ сократился в жилищном и нежилом строительстве и увеличился в инженерном. Так, согласно нескорректированным данным, сокращение объемов в жилищном строительстве составило 15,8%, в нежилом - 4,1%. При этом объемы строительства инженерных сооружений возросли на 29%.
Доля нового строительства к общему объему выполненных стройработ составила 37,6%, ремонта - 34,8%, реконструкции и техпереоснащения - 27,6%.
В январе-октябре-2020 по сравнению с аналогичным периодом годом ранее рост объемов строительных работ зафиксирован в Хмельницкой (на 45,6%, до 4,28 млрд грн), Донецкой (на 39,9%, до 6,45 млрд грн), Черниговской (на 35,2%, до 1,94 млрд грн), Одесской (на 31,3%, до 17,6 млрд грн), Киевской (на 21%, до 9,18 млрд грн), Винницкой (на 11%, до 7,87 млрд грн), Львовской (на 15,3%, до 9,55 млрд грн), Сумской (на 10%, до 1,27 млрд грн), Черкасской (на 5,5%, до 1,6 млрд грн), Черновицкой (на 5,1%, до 1,58 млрд грн), Полтавской (на 3,2%, до 6,27 млрд грн) и Волынской (на 1,3%, до 1,64 млрд грн) областях.
В остальных 12 областях и Киеве зафиксировано падение объемов стройработ, в частности, в Херсонской (на 36%, до 873,2 млн грн), Запорожской (на 35%, до 1,96 млрд грн), Кировоградской (на 33,6%, до 1 млрд грн). В Киеве объем выполненных стройработ в этот период сократился на 6,2% и составил 31 млрд грн.
Статданные приведены без учета временно оккупированного Крыма и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Как сообщалось, объем выполненных стройработ в Украине в 2019 году увеличился на 20% по сравнению с 2018 годом.
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