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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Суд впервые обязал застройщика выплатить моральный ущерб

 

Верховный Суд обязал застройщика выплатить одному из инвесторов моральную компенсацию за нарушение сроков сдачи жилого дома. Такое решение принял Кассационный гражданский суд в составе Верховного суда Украины, сообщает пресс-служба Верховного Суда со ссылкой на телеканал "Украина 24".

Это первый случай, когда застройщика обязали выплатить компенсацию из-за задержки строительства. Истец оценил нанесенный ему моральный ущерб в 350 000 грн. Точную сумму компенсации должен определить Апелляционный суд.

Ранее истец проиграл суды первой и второй инстанции, т.к. в договоре не была прописана ответственность за несвоевременную сдачу объекта в эксплуатацию. Кассационный суд признал эти решения неправомерными и постановил, что моральную компенсацию можно взыскать согласно с Законом "О защите прав потребителей".

По данным ЭП, речь идет о ЖК "Родинный Затышок" от застройщика ООО "Кэпитал Риэлти". Его строительство началось в 2010 году и должно было закончится в 2014 году. На сайте Ассоциации помощи пострадавшим инвесторам этот объект квалифицируется как проблемный.

По материалам: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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