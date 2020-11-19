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Суд впервые обязал застройщика выплатить моральный ущерб
17:28 19.11.2020 |
Верховный Суд обязал застройщика выплатить одному из инвесторов моральную компенсацию за нарушение сроков сдачи жилого дома. Такое решение принял Кассационный гражданский суд в составе Верховного суда Украины, сообщает пресс-служба Верховного Суда со ссылкой на телеканал "Украина 24".
Это первый случай, когда застройщика обязали выплатить компенсацию из-за задержки строительства. Истец оценил нанесенный ему моральный ущерб в 350 000 грн. Точную сумму компенсации должен определить Апелляционный суд.
Ранее истец проиграл суды первой и второй инстанции, т.к. в договоре не была прописана ответственность за несвоевременную сдачу объекта в эксплуатацию. Кассационный суд признал эти решения неправомерными и постановил, что моральную компенсацию можно взыскать согласно с Законом "О защите прав потребителей".
По данным ЭП, речь идет о ЖК "Родинный Затышок" от застройщика ООО "Кэпитал Риэлти". Его строительство началось в 2010 году и должно было закончится в 2014 году. На сайте Ассоциации помощи пострадавшим инвесторам этот объект квалифицируется как проблемный.
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