Объем выполненных стройработ в Украине в сентябре увеличился на 11,8% – Госстат

Объем выполненных строительных работ в Украине в сентябре 2020 года увеличился на 11,8% к сентябрю-2019, тогда как в августе по сравнению с августом годом ранее – на 8,3%.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), с начала года объем выполненных стройработ составил 119,8 млрд грн. В целом в январе-сентябре текущего года этот показатель увеличился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным статведомства, в сентябре показатель увеличился на 18,3% к предыдущему месяцу (согласно сезонно скорректированным данным – на 2,5%), тогда как в августе по сравнению с июлем этот показатель возрос на 3,6%.

Как сообщил Госстат, в сентябре-2020 к сентябрю-2019 объем работ сократился в жилищном строительстве и возрос в нежилом и инженерном. Так, согласно нескорректированным данным, сокращение объемов в жилищном строительстве составило 7,1%. При этом строительство нежилых зданий возросло на 10,9%, инженерных сооружений – на 18,5%.

Доля нового строительства к общему объему выполненных стройработ составила 38,1%, ремонта – 34,1%, реконструкции и техпереоснащения – 27,8%.

В январе-сентябре-2020 по сравнению с аналогичным периодом годом ранее рост объемов строительных работ зафиксирован в Донецкой (на 36%, до 5,37 млрд грн), Хмельницкой (на 35,3%, до 3,47 млрд грн), Черниговской (на 34,7%, до 1,67 млрд грн), Одесской (на 23,9%, до 14,45 млрд грн), Киевской (на 22%, до 8 млрд грн), Львовской (на 10,9%, до 8 млрд грн), Сумской (на 9,8%, до 1 млрд грн), Черновицкой (на 7,9%, до 1,39 млрд грн), Полтавской (на 4,1%, до 5,48 млрд грн), Винницкой (на 2,4%, до 6,21 млрд грн), Волынской (на 1,4%, до 1,41 млрд грн) и Черкасской (на 0,1%, до 1,32 млрд грн) областях.

В остальных 12-ти областях и Киеве зафиксировано падение объемов стройработ, в частности, в Запорожской (на 35,4%, до 1,71 млрд грн), Кировоградской (на 35,3%, до 893,7 млн грн), Херсонской (на 32,6%, до 787,3 млн грн). В Киеве объем выполненных стройработ в этот период сократился на 5,5% и составил 26,8 млрд грн.

Статданные приведены без учета оккупированного Крыма и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось, объем выполненных стройработ в Украине в 2019 году увеличился на 20% по сравнению с 2018 годом.