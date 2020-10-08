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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В сентябре средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир в Киеве отмечена на уровне 1440 долл. США/кв. м

 

Относительно августа средняя цена увеличилась на 2,3%. В национальной валюте - на 5%, до 40819 грн./кв.м (±2%).

Динамика средней цены предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева

В сентябре средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир в Киеве отмечена на уровне 1440 долл. США/кв. м

 

С января 2020 года средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте уменьшилась на 0,2%, в гривнах увеличилась на 15%.

С сентября 2019 года средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте увеличилась на 5,1%, в гривнах - на 18,5%.

Индекс роста в долларах составил 1,05, в гривнах - 1,19.

Медианная цена квадратного метра жилья увеличилась за месяц на 2,6% до 1323 дол. США/кв.м, относительно января 2020 года - на 3%, за год - на 10,3%.

Цены на дешевое/дорогое жилье в Киеве

Относительно августа цены на квартиры в Киеве увеличились в «дешевом» сегменте на 6,3%, до 24268 грн./кв.м, в «дорогом» - на 4,3% до 64468 грн./кв.м.

В долларовом эквиваленте средняя цена предложения 20% квартир, как низкого ценового сегмента, так и в 20% высокого увеличилась - на 3,6%, до 856 долл./кв.м и на 1,7%, до 2274 долл./кв.м соответственно.

Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 2,66.

Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева

В сентябре средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир в Киеве отмечена на уровне 1440 долл. США/кв. м

 

За год, в национальной валюте ценовые показатели увеличились в «дорогом» сегменте жилья на 8,7%, а в «дешевом» - на 28,2%.

В долларовом эквиваленте цены на квартиры увеличились в «дешевом» сегменте на 13,7%, в «дорогом» уменьшились на 3,6%.

Средние цены представленных к продаже квартир по расположению и количеству комнат (сентябрь 2020 г.)

Расположение Кол-во комнат Вибірка квартир Ср. общая пл., кв.м Ср. цена, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. в %
В целом по Киеву 11 420 73 3 078 837 40 819 5,0 108 601 1 440 2,3
Левый берег 3 520 69 2 278 707 33 261 5,6 80 378 1 173 2,9
  1-комн. 988 43 1 577 274 36 843 7,6 55 636 1 300 4,8
2-комн. 1 070 63 2 122 256 33 171 6,2 74 859 1 170 3,5
3-комн. 1 199 87 2 737 746 31 149 4,2 96 570 1 099 1,5
4-комн. 263 112 3 457 536 29 798 4,8 121 959 1 051 2,1
Правый берег 5 502 70 2 732 323 38 382 4,7 96 378 1 354 2,1
  1-комн. 1 568 42 1 695 694 39 802 5,4 59 813 1 404 2,8
2-комн. 1 786 64 2 488 121 38 306 5,3 87 764 1 351 2,6
3-комн. 1 737 88 3 383 844 37 123 3,8 119 360 1 309 1,2
4-комн. 411 125 4 994 825 38 618 4,2 176 184 1 362 1,5
Центр 2 398 88 5 048 387 57 507 3,1 178 074 2 028 0,5
  1-комн. 427 49 2 920 532 59 831 5,0 103 017 2 110 2,3
2-комн. 771 70 4 043 482 57 484 2,8 142 627 2 028 0,2
3-комн. 909 104 5 959 683 56 547 2,1 210 218 1 995 -0,5
4-комн. 291 140 7 986 560 57 154 4,3 281 713 2 016 1,6

За прошлый месяц в национальной валюте, зафиксировано увеличение усредненных цен во всех административных районах Киева, от 2,7% до 6,3%.

В долларовом эквиваленте средняя цена увеличилась во всех районах: от 0,1% в Святошинском и Шевченковском до 3,6% в Голосеевском.

Средние цены представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева (сентябрь 2020 г.)

Район Кол-во комнат Выборка квартир Ср. общая пл., кв.м Ср. цена, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. в %
В целом по Киеву 11 420 73 3 078 837 40 819 5,0 108 601 1 440 2,3
  1-комн. 2 983 43 1 831 801 41 689 6,4 64 614 1 471 3,7
2-комн. 3 627 65 2 710 814 40 868 5,2 95 620 1 442 2,6
3-комн. 3 845 91 3 791 325 39 852 3,9 133 733 1 406 1,3
4-комн. 965 126 5 478 025 41 804 4,1 193 228 1 475 1,4
Голосеевский 1 583 73 3 271 987 44 142 9,2 115 414 1 557 6,4
  1-комн. 481 44 2 025 901 45 381 12,9 71 460 1 601 10,1
2-комн. 508 67 3 012 801 43 771 9,2 106 272 1 544 6,5
3-комн. 492 94 4 188 456 43 313 6,3 147 741 1 528 3,6
4-комн. 102 134 6 018 373 44 153 4,5 212 288 1 557 1,8
Дарницкий 1 682 74 2 512 368 34 429 6,30 88 620 1 214 3,6
  1-комн. 450 44 1 690 559 38 351 11,0 59 632 1 353 8,2
2-комн. 511 67 2 299 746 34 360 6,5 81 120 1 212 3,8
3-комн. 585 93 3 038 930 32 322 3,2 107 193 1 140 0,6
4-комн. 136 120 3 765 488 30 772 5,4 132 821 1 085 2,8
Деснянский 537 65 1 691 717 26 726 3,8 59 673 943 1,1
  1-комн. 127 40 1 210 614 30 343 6,4 42 702 1 070 3,7
2-комн. 147 59 1 637 999 27 635 3,2 57 778 975 0,6
3-комн. 222 78 1 925 147 24 811 3,0 67 906 875 0,4
4-комн. 41 93 2 110 622 22 630 1,2 74 449 798 -1,4
Днепровский 1 301 65 2 218 905 34 449 5,1 78 268 1 215 2,5
  1-комн. 411 42 1 566 539 37 201 4,2 55 257 1 312 1,6
2-комн. 412 61 2 074 897 33 671 6,3 73 189 1 188 3,6
3-комн. 392 82 2 748 471 32 988 5,6 96 948 1 164 2,9
4-комн. 86 109 3 612 673 31 675 4,9 127 431 1 117 2,2
Оболонский 779 72 2 943 548 38 682 3,0 103 829 1 364 0,4
  1-комн. 212 43 1 596 895 37 566 2,8 56 328 1 325 0,2
2-комн. 218 64 2 423 153 37 232 3,3 85 473 1 313 0,6
3-комн. 274 87 3 501 856 38 466 3,0 123 522 1 357 0,4
4-комн. 75 127 6 223 012 46 845 4,3 219 507 1 652 1,6
Печерский 1 498 89 5 173 146 58 199 3,2 182 474 2 053 0,6
  1-комн. 281 51 3 028 977 59 628 4,9 106 842 2 103 2,3
2-комн. 475 70 4 100 469 58 075 3,0 144 637 2 049 0,3
3-комн. 559 106 6 188 255 57 577 2,2 218 281 2 031 -0,4
4-комн. 183 140 8 149 028 58 222 4,4 287 444 2 054 1,7
Подольский 764 68 2 642 503 38 537 3,0 93 210 1 359 0,4
  1-комн. 226 41 1 643 706 39 553 2,4 57 979 1 395 -0,2
2-комн. 257 63 2 451 937 38 376 3,0 86 488 1 354 0,4
3-комн. 240 87 3 345 256 37 525 2,7 117 998 1 324 0,1
4-комн. 41 127 5 228 920 39 862 9,1 184 442 1 406 6,3
Святошинский 700 66 2 021 738 30 783 2,7 71 314 1 086 0,1
  1-комн. 169 38 1 271 133 33 041 3,3 44 837 1 165 0,7
2-комн. 212 59 1 844 792 30 945 3,6 65 072 1 092 1,0
3-комн. 252 81 2 436 575 29 920 2,6 85 946 1 055 0,0
4-комн. 67 103 2 914 661 27 821 1,50 102 810 981 -1,1
Соломенский 1 161 70 2 562 262 36 486 3,7 90 380 1 287 1,1
  1-комн. 347 41 1 636 035 38 665 3,3 57 708 1 364 0,7
2-комн. 374 64 2 439 321 37 310 3,9 86 043 1 316 1,3
3-комн. 358 90 3 179 684 34 120 3,6 112 158 1 204 1,0
4-комн. 82 128 4 346 938 33 834 5,9 153 331 1 193 3,2
Шевченковский 1 415 78 3 892 896 48 436 2,7 137 316 1 709 0,1
  1-комн. 279 43 2 106 698 48 283 2,8 74 310 1 703 0,2
2-комн. 513 65 3 160 402 47 602 1,8 111 478 1 679 -0,8
3-комн. 471 95 4 799 193 49 017 3,8 169 284 1 729 1,1
4-комн. 152 136 6 835 348 49 733 2,7 241 106 1 754 0,1

Общая ситуация на вторичном рынке жилья

Количество представленных к продаже квартир в сентябре уменьшилось на 8% относительно августа и составило 11420 квартир. Объем предложения уменьшился в общей площади - на 7%, в долларовом выражении - на 5,1%.

Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева

В сентябре средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир в Киеве отмечена на уровне 1440 долл. США/кв. м

 

Предложение квартир относительно сентября 2019 года уменьшилось на 4,2%. Индекс роста составил 0,96.

Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 16,2% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 6,5% дороже средней цены августа и составляет 41420 грн./кв. м В долларовом эквиваленте - дороже на 3,8%, 1461 долл.США/кв. м.

Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья

В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу - 48%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 31% от общего количества, в Центре Киева - 21%.

Уменьшение количества квартир наблюдалось на Левом берегу - на 8%, на Правом берегу - на 9,9%, в Центре Киева - на 3,2%.

Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 26%, двухкомнатные - 32%, трехкомнатные - 34% и 4-х комнатные - 8%.

По отношению к предыдущему месяцу уменьшилось количество однокомнатных квартир - на 13,1%, двухкомнатных - на 6,7%, трехкомнатных - на 5,4%, четырехкомнатных - на 6%,

Наибольшее количество квартир предлагалось в Дарницком районе - 15%, Голосеевском - 14%, Печерском - 13%, Шевченковском - 12%, Днепровском - 11%, Соломенском - 10%. Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Оболонском и Подольском - по 7%, Святошинском - 6%. Деснянском - 5%.

Уменьшение предложения наблюдалось во всех районах Киева, от 1,2% в Шевченковском до 19,5% в Голосеевском.

В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 46%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 19%, до 50 тыс. долл. США - 14%. от 150 до 250 тыс. долл. США - 14% и от 250 тыс. долл. США - 7%.
 

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