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В сентябре средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир в Киеве отмечена на уровне 1440 долл. США/кв. м
13:33 08.10.2020 |
Относительно августа средняя цена увеличилась на 2,3%. В национальной валюте - на 5%, до 40819 грн./кв.м (±2%).
Динамика средней цены предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева
С января 2020 года средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте уменьшилась на 0,2%, в гривнах увеличилась на 15%.
С сентября 2019 года средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте увеличилась на 5,1%, в гривнах - на 18,5%.
Индекс роста в долларах составил 1,05, в гривнах - 1,19.
Медианная цена квадратного метра жилья увеличилась за месяц на 2,6% до 1323 дол. США/кв.м, относительно января 2020 года - на 3%, за год - на 10,3%.
Цены на дешевое/дорогое жилье в Киеве
Относительно августа цены на квартиры в Киеве увеличились в «дешевом» сегменте на 6,3%, до 24268 грн./кв.м, в «дорогом» - на 4,3% до 64468 грн./кв.м.
В долларовом эквиваленте средняя цена предложения 20% квартир, как низкого ценового сегмента, так и в 20% высокого увеличилась - на 3,6%, до 856 долл./кв.м и на 1,7%, до 2274 долл./кв.м соответственно.
Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 2,66.
Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева
За год, в национальной валюте ценовые показатели увеличились в «дорогом» сегменте жилья на 8,7%, а в «дешевом» - на 28,2%.
В долларовом эквиваленте цены на квартиры увеличились в «дешевом» сегменте на 13,7%, в «дорогом» уменьшились на 3,6%.
Средние цены представленных к продаже квартир по расположению и количеству комнат (сентябрь 2020 г.)
|Расположение
|Кол-во комнат
|Вибірка квартир
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|Ср. цена, $
|Ср. цена, $/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|11 420
|73
|3 078 837
|40 819
|5,0
|108 601
|1 440
|2,3
|Левый берег
|3 520
|69
|2 278 707
|33 261
|5,6
|80 378
|1 173
|2,9
|1-комн.
|988
|43
|1 577 274
|36 843
|7,6
|55 636
|1 300
|4,8
|2-комн.
|1 070
|63
|2 122 256
|33 171
|6,2
|74 859
|1 170
|3,5
|3-комн.
|1 199
|87
|2 737 746
|31 149
|4,2
|96 570
|1 099
|1,5
|4-комн.
|263
|112
|3 457 536
|29 798
|4,8
|121 959
|1 051
|2,1
|Правый берег
|5 502
|70
|2 732 323
|38 382
|4,7
|96 378
|1 354
|2,1
|1-комн.
|1 568
|42
|1 695 694
|39 802
|5,4
|59 813
|1 404
|2,8
|2-комн.
|1 786
|64
|2 488 121
|38 306
|5,3
|87 764
|1 351
|2,6
|3-комн.
|1 737
|88
|3 383 844
|37 123
|3,8
|119 360
|1 309
|1,2
|4-комн.
|411
|125
|4 994 825
|38 618
|4,2
|176 184
|1 362
|1,5
|Центр
|2 398
|88
|5 048 387
|57 507
|3,1
|178 074
|2 028
|0,5
|1-комн.
|427
|49
|2 920 532
|59 831
|5,0
|103 017
|2 110
|2,3
|2-комн.
|771
|70
|4 043 482
|57 484
|2,8
|142 627
|2 028
|0,2
|3-комн.
|909
|104
|5 959 683
|56 547
|2,1
|210 218
|1 995
|-0,5
|4-комн.
|291
|140
|7 986 560
|57 154
|4,3
|281 713
|2 016
|1,6
За прошлый месяц в национальной валюте, зафиксировано увеличение усредненных цен во всех административных районах Киева, от 2,7% до 6,3%.
В долларовом эквиваленте средняя цена увеличилась во всех районах: от 0,1% в Святошинском и Шевченковском до 3,6% в Голосеевском.
Средние цены представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева (сентябрь 2020 г.)
|Район
|Кол-во комнат
|Выборка квартир
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|Ср. цена, $
|Ср. цена, $/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|11 420
|73
|3 078 837
|40 819
|5,0
|108 601
|1 440
|2,3
|1-комн.
|2 983
|43
|1 831 801
|41 689
|6,4
|64 614
|1 471
|3,7
|2-комн.
|3 627
|65
|2 710 814
|40 868
|5,2
|95 620
|1 442
|2,6
|3-комн.
|3 845
|91
|3 791 325
|39 852
|3,9
|133 733
|1 406
|1,3
|4-комн.
|965
|126
|5 478 025
|41 804
|4,1
|193 228
|1 475
|1,4
|Голосеевский
|1 583
|73
|3 271 987
|44 142
|9,2
|115 414
|1 557
|6,4
|1-комн.
|481
|44
|2 025 901
|45 381
|12,9
|71 460
|1 601
|10,1
|2-комн.
|508
|67
|3 012 801
|43 771
|9,2
|106 272
|1 544
|6,5
|3-комн.
|492
|94
|4 188 456
|43 313
|6,3
|147 741
|1 528
|3,6
|4-комн.
|102
|134
|6 018 373
|44 153
|4,5
|212 288
|1 557
|1,8
|Дарницкий
|1 682
|74
|2 512 368
|34 429
|6,30
|88 620
|1 214
|3,6
|1-комн.
|450
|44
|1 690 559
|38 351
|11,0
|59 632
|1 353
|8,2
|2-комн.
|511
|67
|2 299 746
|34 360
|6,5
|81 120
|1 212
|3,8
|3-комн.
|585
|93
|3 038 930
|32 322
|3,2
|107 193
|1 140
|0,6
|4-комн.
|136
|120
|3 765 488
|30 772
|5,4
|132 821
|1 085
|2,8
|Деснянский
|537
|65
|1 691 717
|26 726
|3,8
|59 673
|943
|1,1
|1-комн.
|127
|40
|1 210 614
|30 343
|6,4
|42 702
|1 070
|3,7
|2-комн.
|147
|59
|1 637 999
|27 635
|3,2
|57 778
|975
|0,6
|3-комн.
|222
|78
|1 925 147
|24 811
|3,0
|67 906
|875
|0,4
|4-комн.
|41
|93
|2 110 622
|22 630
|1,2
|74 449
|798
|-1,4
|Днепровский
|1 301
|65
|2 218 905
|34 449
|5,1
|78 268
|1 215
|2,5
|1-комн.
|411
|42
|1 566 539
|37 201
|4,2
|55 257
|1 312
|1,6
|2-комн.
|412
|61
|2 074 897
|33 671
|6,3
|73 189
|1 188
|3,6
|3-комн.
|392
|82
|2 748 471
|32 988
|5,6
|96 948
|1 164
|2,9
|4-комн.
|86
|109
|3 612 673
|31 675
|4,9
|127 431
|1 117
|2,2
|Оболонский
|779
|72
|2 943 548
|38 682
|3,0
|103 829
|1 364
|0,4
|1-комн.
|212
|43
|1 596 895
|37 566
|2,8
|56 328
|1 325
|0,2
|2-комн.
|218
|64
|2 423 153
|37 232
|3,3
|85 473
|1 313
|0,6
|3-комн.
|274
|87
|3 501 856
|38 466
|3,0
|123 522
|1 357
|0,4
|4-комн.
|75
|127
|6 223 012
|46 845
|4,3
|219 507
|1 652
|1,6
|Печерский
|1 498
|89
|5 173 146
|58 199
|3,2
|182 474
|2 053
|0,6
|1-комн.
|281
|51
|3 028 977
|59 628
|4,9
|106 842
|2 103
|2,3
|2-комн.
|475
|70
|4 100 469
|58 075
|3,0
|144 637
|2 049
|0,3
|3-комн.
|559
|106
|6 188 255
|57 577
|2,2
|218 281
|2 031
|-0,4
|4-комн.
|183
|140
|8 149 028
|58 222
|4,4
|287 444
|2 054
|1,7
|Подольский
|764
|68
|2 642 503
|38 537
|3,0
|93 210
|1 359
|0,4
|1-комн.
|226
|41
|1 643 706
|39 553
|2,4
|57 979
|1 395
|-0,2
|2-комн.
|257
|63
|2 451 937
|38 376
|3,0
|86 488
|1 354
|0,4
|3-комн.
|240
|87
|3 345 256
|37 525
|2,7
|117 998
|1 324
|0,1
|4-комн.
|41
|127
|5 228 920
|39 862
|9,1
|184 442
|1 406
|6,3
|Святошинский
|700
|66
|2 021 738
|30 783
|2,7
|71 314
|1 086
|0,1
|1-комн.
|169
|38
|1 271 133
|33 041
|3,3
|44 837
|1 165
|0,7
|2-комн.
|212
|59
|1 844 792
|30 945
|3,6
|65 072
|1 092
|1,0
|3-комн.
|252
|81
|2 436 575
|29 920
|2,6
|85 946
|1 055
|0,0
|4-комн.
|67
|103
|2 914 661
|27 821
|1,50
|102 810
|981
|-1,1
|Соломенский
|1 161
|70
|2 562 262
|36 486
|3,7
|90 380
|1 287
|1,1
|1-комн.
|347
|41
|1 636 035
|38 665
|3,3
|57 708
|1 364
|0,7
|2-комн.
|374
|64
|2 439 321
|37 310
|3,9
|86 043
|1 316
|1,3
|3-комн.
|358
|90
|3 179 684
|34 120
|3,6
|112 158
|1 204
|1,0
|4-комн.
|82
|128
|4 346 938
|33 834
|5,9
|153 331
|1 193
|3,2
|Шевченковский
|1 415
|78
|3 892 896
|48 436
|2,7
|137 316
|1 709
|0,1
|1-комн.
|279
|43
|2 106 698
|48 283
|2,8
|74 310
|1 703
|0,2
|2-комн.
|513
|65
|3 160 402
|47 602
|1,8
|111 478
|1 679
|-0,8
|3-комн.
|471
|95
|4 799 193
|49 017
|3,8
|169 284
|1 729
|1,1
|4-комн.
|152
|136
|6 835 348
|49 733
|2,7
|241 106
|1 754
|0,1
Общая ситуация на вторичном рынке жилья
Количество представленных к продаже квартир в сентябре уменьшилось на 8% относительно августа и составило 11420 квартир. Объем предложения уменьшился в общей площади - на 7%, в долларовом выражении - на 5,1%.
Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева
Предложение квартир относительно сентября 2019 года уменьшилось на 4,2%. Индекс роста составил 0,96.
Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 16,2% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 6,5% дороже средней цены августа и составляет 41420 грн./кв. м В долларовом эквиваленте - дороже на 3,8%, 1461 долл.США/кв. м.
Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья
В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу - 48%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 31% от общего количества, в Центре Киева - 21%.
Уменьшение количества квартир наблюдалось на Левом берегу - на 8%, на Правом берегу - на 9,9%, в Центре Киева - на 3,2%.
Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 26%, двухкомнатные - 32%, трехкомнатные - 34% и 4-х комнатные - 8%.
По отношению к предыдущему месяцу уменьшилось количество однокомнатных квартир - на 13,1%, двухкомнатных - на 6,7%, трехкомнатных - на 5,4%, четырехкомнатных - на 6%,
Наибольшее количество квартир предлагалось в Дарницком районе - 15%, Голосеевском - 14%, Печерском - 13%, Шевченковском - 12%, Днепровском - 11%, Соломенском - 10%. Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Оболонском и Подольском - по 7%, Святошинском - 6%. Деснянском - 5%.
Уменьшение предложения наблюдалось во всех районах Киева, от 1,2% в Шевченковском до 19,5% в Голосеевском.
В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 46%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 19%, до 50 тыс. долл. США - 14%. от 150 до 250 тыс. долл. США - 14% и от 250 тыс. долл. США - 7%.
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