В следующем году цены на «первичке» снижаться не будут - эксперт

В следующем году цены на "первичку" в недвижимости снижаться не будут, даже на "неликвидные" квартиры. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт по вопросам недвижимости Сергей Костецкий.

"В следующем году цены (на "первичку" - ред.) снижаться не будут. Вы уже видите сейчас кстати, вот буквально пару месяцев назад, если раньше конкуренты застройщиков на биллбордах, в интернете, по телевидению - были акции, цены - то обратите внимание, сейчас акций и цен - все, нет этого уже. С таким курсом доллара застройщики уже даже какие-то "неликвидные" квартиры не могут просто так продавать, это уже не выгодно. Поэтому цены снижаться не будут - это факт. Они будут только увеличиваться на первичном рынке", - сказал Сергей Костецкий.

Он отметил, что у застройщиков нет другого финансового потока, кроме как со стороны конечных покупателей, поскольку кредиты в банке очень дорогие, государство не помогает, а сторонние инвесторы если бы и хотели прийти, то начинают задумываться.

"Поэтому возникают проблемы. Возникнут проблемы финансовые - строки будут переноситься. В конце концов - рынок не обрушится, рынок просто будет крайне медленно развиваться. С большим недоверием. И без такого мощного содействия со стороны государства, как по объектам "Укрбуда" и "Аркады" - ничего на рынке не произойдет толкового... И я думаю, что до конца этого года основная масса застройщиков, конечно, продержится. Но если все продолжится в этом же русле... Вы знаете хоть одного человека, который хочет купить квартиру в новостройке, и он готов сейчас это сделать? Я сомневаюсь. Все чего-то ждут, анализируют, не понимают", - добавил эксперт.

По его словам, это не касается объектов, которые уже почти сданы в эксплуатацию,

"Ни один нормальный уважающий себя инвестор, человек, конечный покупатель не захочет на этапе второго-третьего этажа, и тем более фундамента, вкладывать в новостройку. И застройщик ни один не даст гарантии", - отметил Сергей Костецкий.