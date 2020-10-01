Финансовые новости
- |
- 01.10.20
- |
- 08:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Объем выполненных стройработ в Украине в августе увеличился на 8,3% - Госстат
07:58 01.10.2020 |
Объем выполненных строительных работ в Украине в августе 2020 года увеличился на 8,3% к августу-2019, тогда как в июле по сравнению с июлем годом ранее сократился на 1,1%.
Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), с начала года объем выполненных стройработ составил 97,8 млрд грн. В целом в январе-августе текущего года этот показатель сократился на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По данным статведомства, в августе показатель увеличился на 2,6% к предыдущему месяцу (согласно сезонно скорректированным данным - на 3,6%), тогда как в июле по сравнению с июнем этот показатель возрос на 2,7%.
Как сообщил Госстат, в августе-2020 к августу-2019 объем работ сократился в жилом и нежилом строительстве. Так, согласно нескорректированным данным, сокращение объемов в жилом строительстве составило 11,9%, в строительстве нежилых зданий - 5,4%. При этом строительство инженерных сооружений возросло на 20,2%.
Доля нового строительства к общему объему выполненных стройработ составила 39,8%, ремонта - 33,2%, реконструкции и техпереоснащения - 27%.
В январе-августе-2020 по сравнению с аналогичным периодом годом ранее рост объемов строительных работ зафиксирован в Донецкой (на 24,4%, до 4,21 млрд грн), Киевской (на 22,2%, до 6,76 млрд грн), Одесской (на 20,1%, до 11,41 млрд грн), Сумской (на 2,1%, до 863 млн грн), Хмельницкой (на 24,1%, до 2,67 млрд грн), Черкасской (на 4,2%, до 1,12 млрд грн), Черновицкой (на 8,8%, до 1,13 млрд грн) и Черниговской (на 31,1%, до 1,35 млрд грн) областях.
В остальных 16-ти областях и Киеве зафиксировано падение объемов стройработ, в частности в Запорожской (на 37,5%, до 1,42 млрд грн), Кировоградской (на 38%, до 747,2 млн грн), Херсонской (на 33,1%, до 687,1 млн грн). В Киеве объем выполненных стройработ в этот период сократился на 6,7% и составил 22,3 млрд грн.
Статданные приведены без учета оккупированного Крыма и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Как сообщалось, объем выполненных стройработ в Украине в 2019 году увеличился на 20% по сравнению с 2018 годом.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Печатать или не печатать. «Количественное смягчение» от НБУ убьет украинскую экономику
|Рада поддержала отмену пленарных заседаний в четверг и пятницу из-за роста заболеваемости COVID-19 среди депутатов
|Присяжные в деле Шеремета. Какую роль они должны сыграть по замыслу Банковой
|Порошенко заболел Covid-19
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Объем выполненных стройработ в Украине в августе увеличился на 8,3% - Госстат
|Фондовые индексы США завершили с большим приростом второй квартал подряд
|Кредитный портфель украинских банков за 8 мес. вырос на 3,8%, NPL на 3,2% - НБУ
|S&P считает реалистичной приватизацию ПриватБанка до 2025г
|Украина занимает ведущие позиции по показателям банковской системы среди стран СНГ - S&P
|S&P прогнозирует сокращение доли NPL в Украине до 30% к 2022г
Это интересно
|EA Play войдёт в состав консольной подписки Xbox Game Pass Ultimate 10 ноября
|Феномен QAnon: самая масштабная современная теория заговора
|В IDC считают, что к 2024 году те или иные средства автоматизации будут в половине выпускаемых машин
|Amazon представила технологию распознавания ладони, которая будет использоваться для бесконтактной оплаты
|Audi назвала спецверсию R8 в честь Нюрбургринга
|Окружной судья США раскритиковала иск Epic Games к Apple и рекомендовала рассмотреть дело в суде присяжных
|Microsoft разрешила играть в игры Xbox с помощью iPhone