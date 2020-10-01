Объем выполненных стройработ в Украине в августе увеличился на 8,3% - Госстат

Объем выполненных строительных работ в Украине в августе 2020 года увеличился на 8,3% к августу-2019, тогда как в июле по сравнению с июлем годом ранее сократился на 1,1%.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), с начала года объем выполненных стройработ составил 97,8 млрд грн. В целом в январе-августе текущего года этот показатель сократился на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным статведомства, в августе показатель увеличился на 2,6% к предыдущему месяцу (согласно сезонно скорректированным данным - на 3,6%), тогда как в июле по сравнению с июнем этот показатель возрос на 2,7%.

Как сообщил Госстат, в августе-2020 к августу-2019 объем работ сократился в жилом и нежилом строительстве. Так, согласно нескорректированным данным, сокращение объемов в жилом строительстве составило 11,9%, в строительстве нежилых зданий - 5,4%. При этом строительство инженерных сооружений возросло на 20,2%.

Доля нового строительства к общему объему выполненных стройработ составила 39,8%, ремонта - 33,2%, реконструкции и техпереоснащения - 27%.

В январе-августе-2020 по сравнению с аналогичным периодом годом ранее рост объемов строительных работ зафиксирован в Донецкой (на 24,4%, до 4,21 млрд грн), Киевской (на 22,2%, до 6,76 млрд грн), Одесской (на 20,1%, до 11,41 млрд грн), Сумской (на 2,1%, до 863 млн грн), Хмельницкой (на 24,1%, до 2,67 млрд грн), Черкасской (на 4,2%, до 1,12 млрд грн), Черновицкой (на 8,8%, до 1,13 млрд грн) и Черниговской (на 31,1%, до 1,35 млрд грн) областях.

В остальных 16-ти областях и Киеве зафиксировано падение объемов стройработ, в частности в Запорожской (на 37,5%, до 1,42 млрд грн), Кировоградской (на 38%, до 747,2 млн грн), Херсонской (на 33,1%, до 687,1 млн грн). В Киеве объем выполненных стройработ в этот период сократился на 6,7% и составил 22,3 млрд грн.

Статданные приведены без учета оккупированного Крыма и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось, объем выполненных стройработ в Украине в 2019 году увеличился на 20% по сравнению с 2018 годом.

