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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Отмена пенсионного сбора с покупки квартиры. Как теперь будут проходить сделки

 Денис Вергун / UBR.ua

Украинцы больше не будут платить 1% пенсионного сбора при покупке квартиры. Речь идет о тех, кто приобретает жилье впервые и тех, кто стоит в очереди на получение квартиры от государства. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства 23 сентября.

Отныне нотариальное удостоверение договоров купли-продажи будет проводиться без подтверждающей справки об уплате пенсионного сбора, если покупатель подтвердит, что он не вступал ранее в право собственности на жилье, и в частности:

* не покупал ранее квартиру (в том числе, если ее приобретал супруг или супруга);
* не приватизировал ее;
* не принимал в дар;
* не унаследовал.

Еще от покупателя потребуется выписка из Госреестра вещных прав на недвижимое имущество об отсутствии зарегистрированных на нем прав собственности на жилье, а также справка с места жительства.

А в случае, если человек стоит в очереди на получение жилья - справка о том, что он стоит на учете граждан, которые требуют улучшения жилищных условий.

Как дела обстоят сейчас

Сегодня, без уплаты покупателем 1% от цены дома или квартиры в Пенсионный фонд, нотариус просто не заверит договор купли-продажи.

Одновременно с этим в законе "О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование" и Порядке №1740 прописано, что все граждане должны уплатить пенсионный сбор за исключением тех, кто осуществляет операции по покупке жилья впервые.

Таким образом, выходило так, что сбор нужно было платить априори всем, но некоторые потом могли истребовать его обратно в судебном порядке.

"В связи с отсутствием реестров, а также любых механизмов (способов) проверить, действительно ли покупается первая жилая недвижимость, сбор приходится платить каждому покупателю квартиры или дома. Сегодня покупатель жилья в любом случае должен уплатить указанный сбор, чтобы нотариус смог заверить соответствующее соглашение", - отметил в беседе с UBR.ua адвокат, CEO DreamDim и UrbanData Юрий Брыкайло.

Даже несмотря на то, что судебная практика в этом вопросе на стороне покупателя (к примеру, можно взять дела №813/1126/17 и №819/33/17 Верховного суда), на деле связываться с нашими судами хотелось далеко не всем, и многие просто "дарили" государству этот 1%. Или же вовсе не знали, что они могут требовать его обратно.

К тому же суды занимают довольно много времени, а если обращаться к адвокатам, то нужно будет оплатить их работу, и при этом нет 100% гарантии, что эти расходы будут компенсированы.

"Не сталкивалась на практике, чтобы покупатель оспаривал свой платеж в Пенсионный фонд, как неправомерный, хотя судебная практика показывает, что прецеденты есть. Обычно этот сбор без особых возражений оплачивается покупателями недвижимости, так как на фоне 7,5% налогов продавца, это может показаться не такой уж большой суммой", - заметила независимый эксперт рынка недвижимости Ирина Луханина.

Конечно, если пенсионный сбор отменят, налоговое давление на покупателя хоть и уменьшится, но вместе с тем, возможно, позволит продавцам надеяться на "компенсацию" какой-то части их налога покупателем.

Как вернуть ранее уплаченный сбор

До нынешнего момента только после приобретения жилья впервые владелец (покупатель) имел полное право вернуть безосновательно уплаченные в государственный бюджет средства.

Для возврата сбора необходим договор купли-продажи недвижимости, документы, которые подтверждают регистрацию права собственности и платежное поручение об уплате сбора.

После этого необходимо обратиться в соответствующий территориальный орган (управление) Пенсионного фонда с заявлением о формировании и предоставлении в Госказначейство оригинала представления на возврат средств.

Как правило, после этого люди получают отказ, предупреждают юристы, поскольку Пенсионный фонд не владеет информацией относительно прав собственности граждан на недвижимость, а потому лишен возможности установить факт приобретения жилья конкретным лицом впервые.

"Отказ необходимо обжаловать в судебном порядке. После вступления решения в законную силу соответствующий территориальный орган (управление) Пенсионного фонда делает представление в Госказначейство, к которому присоединяется копия решения суда, оригинал квитанции и заявление установленного образца, в которой указываются реквизиты для возврата средств", - отметил нам Юрий Брыкайло.

Какие платежи требуются

Обязательные платежи насчитываются в процентном соотношении от суммы договора (не ниже оценки) и не привязаны к минимальной зарплате. Поэтому с ее повышением размер платежей не изменится.

При оформлении договора купли-продажи недвижимости существуют так называемые обязательные платежи, без оплаты которых нотариус не удостоверит договор купли-продажи, дарения или любой иной договор, подразумевающий переход права собственности.

Сбор на обязательное пенсионное страхование составляет лишь 1% от стоимости имущества - его, как и 1% госпошлины, уплачивает покупатель.

Платежи со стороны продавца более существенны - 7,5%. Сюда, помимо госпошлины, входят еще налог на доходы физлиц и военный сбор.

"Именно эти суммы уже толкают стороны на занижение стоимости имущества, несмотря на то, что это рискованно (особенно для покупателя)", - говорит Юрий Брыкайло.

Кроме указанных налогов и сборов, стороны уплачивают также услуги нотариуса, которые обычно состоят из фиксированной суммы за удостоверение договора и платы в размере 1% от стоимости недвижимости (в настоящее время уже отсутствует положение именно об 1%, но нотариусы, как правило, берут именно такой размер оплаты).

Как проходят сделки

На сегодняшний день 90% сделок проводятся по реальной рыночной стоимости. Но происходит это не из-за высокой сознательности сторон сделки, а потому, что единая база данных отчетов об оценке не позволит зарегистрировать отчет с заниженной оценкой, говорят эксперты.

"Кроме наполнения бюджета в виде уплаченных налогов с продажи, реальная стоимость является гарантом безопасности сделки, так как в случае двойной реституции, стороны возвратятся в первоначальное состояние: продавцу - квартира, покупателю - деньги по договору", - говорит Ирина Луханина.

Вместе с тем, отмена оплаты отчисления в Пенсионный фонд вряд ли существенно повлияет на ценообразование, скорее - на торг и получение дисконта в отдельных случаях.

Могут быть злоупотребления

Отмена уплаты пенсионного сбора при первой покупке квартиры может привести и к злоупотреблениям, считают юристы.

"Государственные реестры, к сожалению, не содержат полной информации о всем имуществе, и лицо, зная, что данных о ее имуществе в реестрах нет, напишет заявление, что это является ее первым приобретением", - говорит Юрий Брыкайло.
 

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