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На рынке недвижимости, в частности, промышленной и первичной, активность продаж снизилась
15:56 11.09.2020 |
Это связано с коронакризисом и рисками для потенциальных инвесторов. Об этом в комментарии УНН сказал глава правления профессиональной ассоциации риэлторов и сертифицированных аналитиков Александр Рубанов.
"Активность снизилась. Особенно в промышленной, складской недвижимости. Нежилой, скажем так. В том числе и офисы. Это заметно. Наверное, в меньшей степени рынок жилой недвижимости тоже просел. Особенно первичка. Интерес к ней со стороны так называемых инвесторов, хотя не совсем правильное определение, те, кто был нацелен на приобретение недвижимости на первичном рынке, он как бы довольно серьезно изменился", - сказал Александр Рубанов.
По его словам, на первичный рынок повлияла ситуация с банком "Аркада" и другими проектами.
"Тут и кризис свою роль сыграл. Коронакризис имеется в виду. Люди опасаются вкладывать деньги в квадратные метры на первичном рынке. Ну и ввиду некоторого несовершенства законодательного, нормативного регулирования в данном сегменте. Потому что по-прежнему, уже на третье десятилетие, риски для потенциальных покупателей достаточно велики. Независимо от объема, уровня, статуса застройщика", - добавил эксперт.
Он отметил, что механизмы для противостояния рискам есть.
"Но сейчас сохраняется, может в меньшей степени, достаточно серьезное лобби в парламенте, в том числе, в Киевсовете, наверное, и в других областных крупных центрах. Которые не заинтересованы в том, чтобы этот рынок был понятен, прозрачен, и, скажем так, имел какие-то серьезные, весомые гарантии для потенциального инвестора. Хотя механизмы эти есть. В общем-то, было бы желание и политическая воля это дело унормировать все. Пока, к сожалению, никаких в этом смысле позитивных сдвигов не наблюдается", - сказал Рубанов.
По его словам, европейские и даже российские коллеги эту проблему решили - существует система регистрации и объект первичного рынка, который еще не введен в эксплуатацию, все равно подлежит государственной регистрации.
"То есть, этот объект вносится в государственный реестр и каких-то там двойных, тройных продаж, каких-то других нехороших ситуаций, в общем-то, это позволило избежать", - добавил эксперт.
Напомним, после жесткого карантина и падения объемов продаж на вторичном и первичном рынке недвижимости ситуация по продаже летом улучшилась.
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