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Объем нового строительства жилья в I полугодии 2020 года сократился в 1,4 раза – Госстат
23:14 10.09.2020 |
Общая площадь жилых зданий, на которые выданы разрешения на выполнение строительных работ (новое строительство), в январе-июне 2020 года сократилась в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 3,85 млн кв. м, сообщила Государственная служба статистики.
По данным статведомства, в первом полугодии общая площадь нового строительства многоквартирных домов составила 3 млн 60,6 тыс. кв. м (93% общего объема).
Общая площадь нового строительства жилья в Киеве сократилась в 5,8 раза к январю-июню 2019 года – до 368,1 тыс. кв. м, тогда как в Киевской области возросла вдвое – до 1 млн 358,3 тыс. кв. м.
Значительные объемы нового строительства жилья также зафиксированы во Львовской (513,6 тыс. кв. м), Одесской (395,6 тыс. кв. м), Ивано-Франковской (304,6 тыс. кв. м) и Хмельницкой (150,9 тыс. кв. м) областях.
Как сообщалось, общая площадь жилых зданий, на которые получены документы на право выполнения строительных работ (новое строительство), в 2019 году в Украине увеличилась на 14,2% по сравнению с 2018 годом – до 14 млн 700,7 тыс. кв. м.
Госстат напоминает, что показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и г.Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
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