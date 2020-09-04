Цены на строймонтажработы в Украине за 7 мес. возросли на 1,4% - Госстат

Цены на строительно-монтажные работы в Украине в январе-июле 2020 года возросли на 1,4% по сравнению с январем-июлем 2019 года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

По данным статведомства, с начала года цены увеличились в жилом строительстве, а также в сегменте инженерных сооружений, при этом снизились в строительстве нежилых зданий. Так, в жилом строительстве рост составил 4%, инженерном - 0,7%, тогда как падение в нежилом - 0,3%.

В июле-2020 к июлю-2019 стоимость стройработ в жилом строительстве возросла на 3,8%, в нежилом - на 0,1%, в инженерном - на 2,7%.

Кроме того, Госстат сообщил, что в июле по сравнению с июнем стоимость работ по строительству жилых зданий сократилась на 0,6%, нежилых зданий - на 0,8%, инженерных сооружений - на 0,9%.

По его данным, в 2019 году цены на стройработы в Украине возросли на 6% по сравнению с предыдущим годом, тогда как в 2018 году - на 23%.

Показатели приведены без учета аннексированной территории Крыма и Севастополя, а также части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, отмечает Госстат.