В августе средняя стоимость квартир в Киеве отмечена на уровне 1407 долл.США/кв. м

Относительно июля средняя цена увеличилась на 0,5%. В национальной валюте средняя стоимость уменьшилась на 0,7% до 38875 грн./кв.м (±1,8%).

Динамика средней цены предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева

С августа 2019 года средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте увеличилась на 4,2%, в гривнах - на 13,1%.

Индекс роста в долларах составил 1,04, в гривнах - 1,13.

Медианная цена квадратного метра жилья за месяц увеличилась на 0,4% до 1289 долл. США/кв.м., относительно января 2020 года - на 0,4%, за год - на 10,2%.

Цены на дешевое/дорогое жилье

Относительно июля средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента увеличилась на 0,2% до 22822 грн./кв.м., и в 20% высокого уменьшилась на 0,9% до 61808 грн./кв.м.

В долларовом эквиваленте цены на квартиры увеличилась в «дорогом» сегменте - на 0,1% до 2237 долл.США/кв.м, в «дешевом» - 1,2% до 826 долл./кв.м.

Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 2,71.

Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева

За год, ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья увеличилась на 3,4%, а в «дешевом» - на 20,9%.

В долларовом эквиваленте цены на квартиры в «дорогом» сегменте уменьшились на 4,7%, в «дешевом» увеличились на 11,3%.

Средние цены представленных к продаже квартир (по расположению и количеству комнат)

Расположение Кол-во комнат Вибірка квартир Ср. общая пл., кв.м Ср. цена, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 12 408 73 2 910 887 38 875 -0,7 105 352 1 407 0,5 Левый берег 3 825 68 2 129 871 31 499 -0,6 77 085 1 140 0,6 1-комн. 1 148 42 1 460 804 34 250 -0,8 52 870 1 240 0,3 2-комн. 1 136 63 1 978 720 31 244 -1,1 71 615 1 131 0,0 3-комн. 1 259 87 2 622 119 29 907 -0,4 94 901 1 082 0,8 4-комн. 282 111 3 264 830 28 439 0,1 118 163 1 029 1,2 Правый берег 6 107 69 2 584 265 36 642 -1,2 93 531 1 326 -0,03 1-комн. 1 819 42 1 597 252 37 746 -2,7 57 809 1 366 -1,6 2-комн. 1 966 64 2 356 850 36 384 -1,3 85 300 1 317 -0,2 3-комн. 1 893 88 3 267 497 35 752 0,4 118 259 1 294 1,5 4-комн. 429 126 4 796 665 37 073 -1,1 173 603 1 342 0,0 Центр 2 476 88 4 923 027 55 779 -0,9 178 177 2 019 0,3 1-комн. 464 48 2 756 880 56 975 -0,8 99 778 2 062 0,3 2-комн. 785 70 3 952 335 55 931 -0,6 143 045 2 024 0,6 3-комн. 911 105 5 889 289 55 372 -1,3 213 148 2 004 -0,2 4-комн. 316 141 7 729 420 54 817 -0,6 279 747 1 984 0,5

За прошлый месяц в долларовом эквиваленте, зафиксировано уменьшение усредненных цен в Деснянском (на 0,1%), Святошинском (на 0,1%) Соломенском (на 0,2%), Оболонском (на 1,8%), в остальных районах увеличение, от 0,1% в Печерском до 1,5% в Подольском.

В национальной валюте средняя цена увеличилась на 0,4% в Подольском, в остальных административных районах Киева уменьшилась, от 0,2% в Днепровском до 2,9% в Оболонском.

Средние цены представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева (август 2020 г.)

Район Кол-во комнат Выборка квартир Ср. общая пл., кв.м Ср. цена, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 12 408 73 2 910 887 38 875 -0,7 105 352 1 407 0,5 1-комн. 3 431 43 1 708 422 39 177 -1,5 61 832 1 418 -0,4 2-комн. 3 887 65 2 568 555 38 829 -0,9 92 963 1 405 0,3 3-комн. 4 063 92 3 655 369 38 340 0,3 132 297 1 388 1,5 4-комн. 1 027 126 5 278 430 40 162 -1,1 191 040 1 454 0,0 Голосеевский 1 966 71 2 960 698 40 429 -0,8 107 155 1 463 0,3 1-комн. 634 43 1 765 276 40 187 -3,2 63 890 1 454 -2,1 2-комн. 671 67 2 761 745 40 069 0,1 99 955 1 450 1,3 3-комн. 539 94 3 947 873 40 748 1,0 142 884 1 475 2,2 4-комн. 122 138 5 905 850 42 266 -1,2 213 748 1 530 0,0 Дарницкий 1 888 72 2 312 749 32 395 -0,40 83 704 1 172 0,8 1-комн. 563 43 1 512 727 34 537 -1,5 54 749 1 250 -0,4 2-комн. 560 66 2 136 710 32 253 -0,3 77 333 1 167 0,8 3-комн. 624 93 2 925 269 31 317 0,1 105 873 1 133 1,3 4-комн. 141 118 3 495 596 29 183 0,8 126 515 1 056 1,9 Деснянский 591 65 1 631 787 25 757 -1,2 59 059 932 -0,1 1-комн. 140 39 1 122 755 28 513 -1,6 40 635 1 032 -0,4 2-комн. 165 59 1 576 908 26 781 -1,4 57 072 969 -0,2 3-комн. 241 78 1 873 957 24 090 -1,3 67 823 872 -0,1 4-комн. 45 95 2 119 713 22 358 0,0 76 718 809 1,2 Днепровский 1 346 64 2 092 052 32 763 -0,2 75 717 1 186 0,9 1-комн. 445 42 1 501 464 35 691 0,2 54 342 1 292 1,4 2-комн. 411 61 1 924 764 31 662 -1,7 69 662 1 146 -0,6 3-комн. 394 82 2 599 636 31 231 0,2 94 087 1 130 1,4 4-комн. 96 109 3 462 666 30 197 -0,8 125 323 1 093 0,4 Оболонский 824 73 2 884 966 37 542 -2,9 104 414 1 359 -1,8 1-комн. 215 43 1 582 644 36 533 -4,2 57 280 1 322 -3,1 2-комн. 235 64 2 337 126 36 059 -4,0 84 587 1 305 -2,9 3-комн. 290 87 3 392 900 37 354 -1,5 122 798 1 352 -0,4 4-комн. 84 129 5 997 355 44 917 -2,2 217 060 1 626 -1,1 Печерский 1 539 89 5 063 337 56 383 -1,1 183 255 2 041 0,1 1-комн. 309 51 2 879 769 56 829 -1,8 104 226 2 057 -0,7 2-комн. 451 71 4 002 211 56 410 -0,9 144 850 2 042 0,3 3-комн. 585 107 6 114 939 56 331 -0,7 221 315 2 039 0,5 4-комн. 194 140 7 837 061 55 770 -1,9 283 643 2 018 -0,8 Подольский 804 68 2 554 615 37 404 0,4 92 458 1 354 1,5 1-комн. 244 42 1 619 928 38 628 -1,5 58 629 1 398 -0,3 2-комн. 260 64 2 404 627 37 267 -0,3 87 030 1 349 0,9 3-комн. 263 88 3 277 373 36 525 2,3 118 616 1 322 3,5 4-комн. 37 122 4 635 024 36 545 3,8 167 753 1 323 5,0 Святошинский 746 65 1 933 559 29 959 -1,2 69 980 1 084 -0,1 1-комн. 201 37 1 181 782 31 984 -2,3 42 772 1 158 -1,2 2-комн. 209 59 1 757 719 29 860 -0,4 63 616 1 081 0,7 3-комн. 269 81 2 377 567 29 157 -1,2 86 050 1 055 -0,1 4-комн. 67 106 2 954 739 27 419 -1,1 106 940 992 0,1 Соломенский 1 272 69 2 434 576 35 181 -1,4 88 114 1 273 -0,2 1-комн. 377 41 1 565 588 37 439 -2,4 56 663 1 355 -1,3 2-комн. 419 63 2 292 425 35 898 -0,7 82 969 1 299 0,5 3-комн. 392 90 3 077 963 32 938 -0,5 111 399 1 192 0,6 4-комн. 84 126 4 041 274 31 948 -4,1 146 264 1 156 -3,0 Шевченковский 1 432 78 3 762 554 47 148 -0,7 136 176 1 706 0,5 1-комн. 303 43 2 020 673 46 981 -1,8 73 133 1 700 -0,7 2-комн. 506 65 3 114 039 46 769 -0,4 112 705 1 693 0,7 3-комн. 466 95 4 620 933 47 235 0,1 167 243 1 710 1,3 4-комн. 157 136 6 666 586 48 438 -1,6 241 281 1 753 -0,4

Общая ситуация на вторичном рынке жилья

Количество представленных к продаже квартир в августе уменьшилось на 0,1% относительно июля и составило 12408 квартир. Объем предложения уменьшился в общей площади - на 0,4%, в долларовом выражении увеличился на 0,3%.

Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева

Предложение квартир относительно августа 2019 года увеличилось на 2,7%. Индекс роста составил 1,03.

Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 13,9% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 1% дешевле средней цены июля и составляет 38736 грн./кв.м. В долларовом эквиваленте - дороже на 0,1%, 1402 долл.США/кв.м.

Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья

В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры на Правом берегу - 49%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 31% от общего количества, в Центре Киева - 20%.

Уменьшение количества квартир наблюдалось на Левом берегу - на 0,4%, на Правом берегу - на 0,9%. В Центре Киева увеличение на 2,5%.

Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 28%, двухкомнатные - 31%, трехкомнатные - 33% и 4-х комнатные - 8%.

По отношению к предыдущему месяцу уменьшилось количество двухкомнатных - на 0,2%, трехкомнатных - на 2,2%. Однокомнатных квартир увеличилось на 2,7%. Количество четырехкомнатных осталось без изменения.

Большее количество квартир предлагалось в Голосеевском районе - 16%, Дарницком - 15%, Печерском и Шевченковском - по 12%, В Днепровском - 11%, Соломенском - 10%, Оболонском - 7%, Подольском и Святошинском - по 6%, в Деснянском - 5%.

Изменение предложения наблюдалось во всех административных районах Киева, от -7,6% в Подольском до 4,7% в Днепровском.

В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 46%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 18%, до 50 тыс. долл. США - 17%, от 150 до 250 тыс. долл. США - 13% и от 250 тыс. долл. США - 6%.