Финансовые новости
- |
- 01.09.20
- |
- 15:42
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В августе средняя стоимость квартир в Киеве отмечена на уровне 1407 долл.США/кв. м
13:18 01.09.2020 |
Относительно июля средняя цена увеличилась на 0,5%. В национальной валюте средняя стоимость уменьшилась на 0,7% до 38875 грн./кв.м (±1,8%).
Динамика средней цены предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева
С августа 2019 года средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте увеличилась на 4,2%, в гривнах - на 13,1%.
Индекс роста в долларах составил 1,04, в гривнах - 1,13.
Медианная цена квадратного метра жилья за месяц увеличилась на 0,4% до 1289 долл. США/кв.м., относительно января 2020 года - на 0,4%, за год - на 10,2%.
Цены на дешевое/дорогое жилье
Относительно июля средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента увеличилась на 0,2% до 22822 грн./кв.м., и в 20% высокого уменьшилась на 0,9% до 61808 грн./кв.м.
В долларовом эквиваленте цены на квартиры увеличилась в «дорогом» сегменте - на 0,1% до 2237 долл.США/кв.м, в «дешевом» - 1,2% до 826 долл./кв.м.
Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 2,71.
Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева
За год, ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья увеличилась на 3,4%, а в «дешевом» - на 20,9%.
В долларовом эквиваленте цены на квартиры в «дорогом» сегменте уменьшились на 4,7%, в «дешевом» увеличились на 11,3%.
Средние цены представленных к продаже квартир (по расположению и количеству комнат)
|Расположение
|Кол-во комнат
|Вибірка квартир
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|Ср. цена, $
|Ср. цена, $/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|12 408
|73
|2 910 887
|38 875
|-0,7
|105 352
|1 407
|0,5
|Левый берег
|3 825
|68
|2 129 871
|31 499
|-0,6
|77 085
|1 140
|0,6
|1-комн.
|1 148
|42
|1 460 804
|34 250
|-0,8
|52 870
|1 240
|0,3
|2-комн.
|1 136
|63
|1 978 720
|31 244
|-1,1
|71 615
|1 131
|0,0
|3-комн.
|1 259
|87
|2 622 119
|29 907
|-0,4
|94 901
|1 082
|0,8
|4-комн.
|282
|111
|3 264 830
|28 439
|0,1
|118 163
|1 029
|1,2
|Правый берег
|6 107
|69
|2 584 265
|36 642
|-1,2
|93 531
|1 326
|-0,03
|1-комн.
|1 819
|42
|1 597 252
|37 746
|-2,7
|57 809
|1 366
|-1,6
|2-комн.
|1 966
|64
|2 356 850
|36 384
|-1,3
|85 300
|1 317
|-0,2
|3-комн.
|1 893
|88
|3 267 497
|35 752
|0,4
|118 259
|1 294
|1,5
|4-комн.
|429
|126
|4 796 665
|37 073
|-1,1
|173 603
|1 342
|0,0
|Центр
|2 476
|88
|4 923 027
|55 779
|-0,9
|178 177
|2 019
|0,3
|1-комн.
|464
|48
|2 756 880
|56 975
|-0,8
|99 778
|2 062
|0,3
|2-комн.
|785
|70
|3 952 335
|55 931
|-0,6
|143 045
|2 024
|0,6
|3-комн.
|911
|105
|5 889 289
|55 372
|-1,3
|213 148
|2 004
|-0,2
|4-комн.
|316
|141
|7 729 420
|54 817
|-0,6
|279 747
|1 984
|0,5
За прошлый месяц в долларовом эквиваленте, зафиксировано уменьшение усредненных цен в Деснянском (на 0,1%), Святошинском (на 0,1%) Соломенском (на 0,2%), Оболонском (на 1,8%), в остальных районах увеличение, от 0,1% в Печерском до 1,5% в Подольском.
В национальной валюте средняя цена увеличилась на 0,4% в Подольском, в остальных административных районах Киева уменьшилась, от 0,2% в Днепровском до 2,9% в Оболонском.
Средние цены представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева (август 2020 г.)
|Район
|Кол-во комнат
|Выборка квартир
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|Ср. цена, $
|Ср. цена, $/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|12 408
|73
|2 910 887
|38 875
|-0,7
|105 352
|1 407
|0,5
|1-комн.
|3 431
|43
|1 708 422
|39 177
|-1,5
|61 832
|1 418
|-0,4
|2-комн.
|3 887
|65
|2 568 555
|38 829
|-0,9
|92 963
|1 405
|0,3
|3-комн.
|4 063
|92
|3 655 369
|38 340
|0,3
|132 297
|1 388
|1,5
|4-комн.
|1 027
|126
|5 278 430
|40 162
|-1,1
|191 040
|1 454
|0,0
|Голосеевский
|1 966
|71
|2 960 698
|40 429
|-0,8
|107 155
|1 463
|0,3
|1-комн.
|634
|43
|1 765 276
|40 187
|-3,2
|63 890
|1 454
|-2,1
|2-комн.
|671
|67
|2 761 745
|40 069
|0,1
|99 955
|1 450
|1,3
|3-комн.
|539
|94
|3 947 873
|40 748
|1,0
|142 884
|1 475
|2,2
|4-комн.
|122
|138
|5 905 850
|42 266
|-1,2
|213 748
|1 530
|0,0
|Дарницкий
|1 888
|72
|2 312 749
|32 395
|-0,40
|83 704
|1 172
|0,8
|1-комн.
|563
|43
|1 512 727
|34 537
|-1,5
|54 749
|1 250
|-0,4
|2-комн.
|560
|66
|2 136 710
|32 253
|-0,3
|77 333
|1 167
|0,8
|3-комн.
|624
|93
|2 925 269
|31 317
|0,1
|105 873
|1 133
|1,3
|4-комн.
|141
|118
|3 495 596
|29 183
|0,8
|126 515
|1 056
|1,9
|Деснянский
|591
|65
|1 631 787
|25 757
|-1,2
|59 059
|932
|-0,1
|1-комн.
|140
|39
|1 122 755
|28 513
|-1,6
|40 635
|1 032
|-0,4
|2-комн.
|165
|59
|1 576 908
|26 781
|-1,4
|57 072
|969
|-0,2
|3-комн.
|241
|78
|1 873 957
|24 090
|-1,3
|67 823
|872
|-0,1
|4-комн.
|45
|95
|2 119 713
|22 358
|0,0
|76 718
|809
|1,2
|Днепровский
|1 346
|64
|2 092 052
|32 763
|-0,2
|75 717
|1 186
|0,9
|1-комн.
|445
|42
|1 501 464
|35 691
|0,2
|54 342
|1 292
|1,4
|2-комн.
|411
|61
|1 924 764
|31 662
|-1,7
|69 662
|1 146
|-0,6
|3-комн.
|394
|82
|2 599 636
|31 231
|0,2
|94 087
|1 130
|1,4
|4-комн.
|96
|109
|3 462 666
|30 197
|-0,8
|125 323
|1 093
|0,4
|Оболонский
|824
|73
|2 884 966
|37 542
|-2,9
|104 414
|1 359
|-1,8
|1-комн.
|215
|43
|1 582 644
|36 533
|-4,2
|57 280
|1 322
|-3,1
|2-комн.
|235
|64
|2 337 126
|36 059
|-4,0
|84 587
|1 305
|-2,9
|3-комн.
|290
|87
|3 392 900
|37 354
|-1,5
|122 798
|1 352
|-0,4
|4-комн.
|84
|129
|5 997 355
|44 917
|-2,2
|217 060
|1 626
|-1,1
|Печерский
|1 539
|89
|5 063 337
|56 383
|-1,1
|183 255
|2 041
|0,1
|1-комн.
|309
|51
|2 879 769
|56 829
|-1,8
|104 226
|2 057
|-0,7
|2-комн.
|451
|71
|4 002 211
|56 410
|-0,9
|144 850
|2 042
|0,3
|3-комн.
|585
|107
|6 114 939
|56 331
|-0,7
|221 315
|2 039
|0,5
|4-комн.
|194
|140
|7 837 061
|55 770
|-1,9
|283 643
|2 018
|-0,8
|Подольский
|804
|68
|2 554 615
|37 404
|0,4
|92 458
|1 354
|1,5
|1-комн.
|244
|42
|1 619 928
|38 628
|-1,5
|58 629
|1 398
|-0,3
|2-комн.
|260
|64
|2 404 627
|37 267
|-0,3
|87 030
|1 349
|0,9
|3-комн.
|263
|88
|3 277 373
|36 525
|2,3
|118 616
|1 322
|3,5
|4-комн.
|37
|122
|4 635 024
|36 545
|3,8
|167 753
|1 323
|5,0
|Святошинский
|746
|65
|1 933 559
|29 959
|-1,2
|69 980
|1 084
|-0,1
|1-комн.
|201
|37
|1 181 782
|31 984
|-2,3
|42 772
|1 158
|-1,2
|2-комн.
|209
|59
|1 757 719
|29 860
|-0,4
|63 616
|1 081
|0,7
|3-комн.
|269
|81
|2 377 567
|29 157
|-1,2
|86 050
|1 055
|-0,1
|4-комн.
|67
|106
|2 954 739
|27 419
|-1,1
|106 940
|992
|0,1
|Соломенский
|1 272
|69
|2 434 576
|35 181
|-1,4
|88 114
|1 273
|-0,2
|1-комн.
|377
|41
|1 565 588
|37 439
|-2,4
|56 663
|1 355
|-1,3
|2-комн.
|419
|63
|2 292 425
|35 898
|-0,7
|82 969
|1 299
|0,5
|3-комн.
|392
|90
|3 077 963
|32 938
|-0,5
|111 399
|1 192
|0,6
|4-комн.
|84
|126
|4 041 274
|31 948
|-4,1
|146 264
|1 156
|-3,0
|Шевченковский
|1 432
|78
|3 762 554
|47 148
|-0,7
|136 176
|1 706
|0,5
|1-комн.
|303
|43
|2 020 673
|46 981
|-1,8
|73 133
|1 700
|-0,7
|2-комн.
|506
|65
|3 114 039
|46 769
|-0,4
|112 705
|1 693
|0,7
|3-комн.
|466
|95
|4 620 933
|47 235
|0,1
|167 243
|1 710
|1,3
|4-комн.
|157
|136
|6 666 586
|48 438
|-1,6
|241 281
|1 753
|-0,4
Общая ситуация на вторичном рынке жилья
Количество представленных к продаже квартир в августе уменьшилось на 0,1% относительно июля и составило 12408 квартир. Объем предложения уменьшился в общей площади - на 0,4%, в долларовом выражении увеличился на 0,3%.
Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева
Предложение квартир относительно августа 2019 года увеличилось на 2,7%. Индекс роста составил 1,03.
Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 13,9% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 1% дешевле средней цены июля и составляет 38736 грн./кв.м. В долларовом эквиваленте - дороже на 0,1%, 1402 долл.США/кв.м.
Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья
В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры на Правом берегу - 49%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 31% от общего количества, в Центре Киева - 20%.
Уменьшение количества квартир наблюдалось на Левом берегу - на 0,4%, на Правом берегу - на 0,9%. В Центре Киева увеличение на 2,5%.
Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 28%, двухкомнатные - 31%, трехкомнатные - 33% и 4-х комнатные - 8%.
По отношению к предыдущему месяцу уменьшилось количество двухкомнатных - на 0,2%, трехкомнатных - на 2,2%. Однокомнатных квартир увеличилось на 2,7%. Количество четырехкомнатных осталось без изменения.
Большее количество квартир предлагалось в Голосеевском районе - 16%, Дарницком - 15%, Печерском и Шевченковском - по 12%, В Днепровском - 11%, Соломенском - 10%, Оболонском - 7%, Подольском и Святошинском - по 6%, в Деснянском - 5%.
Изменение предложения наблюдалось во всех административных районах Киева, от -7,6% в Подольском до 4,7% в Днепровском.
В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 46%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 18%, до 50 тыс. долл. США - 17%, от 150 до 250 тыс. долл. США - 13% и от 250 тыс. долл. США - 6%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кто построит в Украине первый водородный завод и дата-центр. Блиц-интервью с СЕО Н2
|У монобольшинства есть вопросы к Минфину и Минэкономики - Корниенко
|Эксперты допускают проблемы в сотрудничестве Киева с МВФ из-за увольнения главы Антикоррупционного бюро
|От Пристайко до Фокина: Зачем у Зеленского троллят украинцев донбасскими сценариями
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 31.08.20
|Доллар 1 сентября торгуется у минимума за два года к евро и иене
|В августе средняя стоимость квартир в Киеве отмечена на уровне 1407 долл.США/кв. м
|Биржи АТР 1 сентября закрылись в основном ростом на статистике из Китая
|Справочный курс гривны 1 сентября понижен на 3,31 коп до 27,6007 грн/$1
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 01.09.20
Это интересно
|Суд Нью-Йорка раскрыл подробности дела о теневом банкинге, в котором упоминается Bitfinex
|Илон Маск показал новую версию Neuralink и чипированную свинью
|Исследование: дети могут неделями носить SARS-CoV-2 без симптомов
|Microsoft меняет стратегию Windows 10. Нас ждёт только одно крупное обновление ОС в 2021 году
|Картина Франса Халса «Два смеющихся юноши с пивным кувшином» украдена в третий раз
|Samsung хочет сделать смартфоны с гибким дисплеем массовыми и работает над тремя новыми моделями
|Появились самые тонкие, легкие и гибкие солнечные батареи в мире