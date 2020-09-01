Ввод жилья в Украине за 6 мес. сократился на 24,5%, без узаконенного самостроя - на 14,5% – Госстат

Ввод в эксплуатацию жилья в Украине по итогам января-июня 2020 года сократился на 24,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 3 млн 703,9 тыс. кв. м, сообщила Государственная служба статистики.

По ее данным, в том числе 19,2%, или 712,6 тыс. кв. м жилья введено в январе-июне согласно временному порядку принятия в эксплуатацию домов, построенных без разрешения на выполнение строительных работ.

Согласно сообщению, в городах с начала года введено в эксплуатацию 2 млн 255,6 тыс. кв. м жилья (60,9% общего объема), в сельской местности – 1 млн 448,3 тыс. кв. м. При этом 51,2% общего объема жилья введено в одноквартирных домах, 48,7% – в домах с двумя и более квартирами.

В целом за отчетный период в эксплуатацию введено 42,988 тыс. квартир, при этом в городах – 29 тыс. квартир, в селах – 14 тыс. квартир.

Средняя площадь квартир составила 86,1 кв. м, при этом в одноквартирных домах – 155,7 кв. м, в многоквартирных – 58,6 кв. м.

В Киевской, Львовской Харьковской, Одесской, Ивано-Франковской и Харьковской областях по итогам января-июня 2020 года введено в эксплуатацию 52,3% общего объема жилья. При этом в Киеве – 254 тыс. кв. м (6,9%).

Согласно статданным, сокращение объема ввода жилья зафиксировано во всех областях Украины (от 57 до 1%), кроме Киевской, Луганской и Харьковской областей.

Показатели роста ввода жилья в январе-июне 2020 года к аналогичному периоду предыдущего года (с учетом временного порядка) составляют +1,7% (до 695,6 тыс. кв.м) для Киевской, +20,9% (до 10,9 тыс. кв.м) для Луганской и +77,8% (до 230,7 тыс. кв. м) для Харьковской областей.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, напоминает Госстат.

Как сообщалось со ссылкой на данные Госстата, ввод в эксплуатацию жилья в Украине без учета временно оккупированной территории АРК и Севастополя и востока страны по итогам 2019 года увеличился на 26,9% по сравнению с 2018 годом – до 11 млн 29,3 тыс. кв. м.