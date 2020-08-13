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Суд открыл производство об отмене «нормы Парцхаладзе», которая мешает инвестициям в строительство
08:23 13.08.2020 |
Окружной административный суд города Киеве 10 августа открыл производство по иску ОО "Коло українських будівельників" к Минрегиону об отмене пункта Государственных строительных норм, запрещающих высотную застройку в сельских населенных пунктах.
Как сообщили в Ассоциации "Кола українських будівельників", с иском обратилась ОО КУБ, производство по этому иску было открыто 10 августа 2020.
В иске говорится об отмене п. 6.1.3 ГСН "Ограничение высотности застройки в зависимости от количества населения в населенном пункте". Согласно этой норме, в сельских населенных пунктах численностью населения свыше 1 тыс. человек допускается строительство многоквартирных жилых домов высотой до 12м (до 4-х этажей включительно).
До 9 этажей можно строить только в городах численностью населения до 50 тыс. человек. Многоквартирные дома до 16 этажей разрешаются в городах с населением от 50 до 100 000 человек, а строить выше возможно в городах, где проживает более 100 000 человек.
По мнению экспертов КУБ, ограничение высотности застройки 4 этажами в пригородах крупных городов негативно влияет на строительную отрасль. Такие пункты в ГСН могут быть выгодны только крупным застройщикам, которые строят многоэтажки в больших городах, в частности в Киеве, и из-за отсутствия конкуренции со стороны многоэтажек в пригородах цены на жилье стабильно высокие и продолжают расти.
Поэтому ГСН в таком виде, считают в КУБ, являются дискриминацией среднего класса и люди в больших городах, особенно молодежь, лишаются возможности покупать доступное и качественное жилье.
Напомним, новые Государственные строительные нормы с включенным пунктом 6.1.3, ограничивающим высотность застройки, вступили в силу в Украине 1 сентября 2018 года. Как писали СМИ, этот документ подписал тогдашний заместитель министра регионального развития и крупный застройщик Лев Парцхаладзе.
Эти нормы были обжалованы застройщиками в судах, поскольку, по мнению многих, Минрегион превысил свои полномочия, тем, что включил в ДБН регуляторные нормы. Пока суды рассматривали иски против норм 2018 года, в Минрегионе за подписью Парцхаладзе с 1 декабря 2019 ввели в действие новые нормы, где остался пункт о высотности застройки.
Представитель ассоциации "Кола українських будівельників" и девелопер Андрей Мартынов во время встречи застройщиков с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем накануне Дня строителя снова поднял вопрос пересмотра изменения в ДБН об ограничениях высотных застроек.
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