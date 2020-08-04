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Средняя стоимость квартиры в новостройках Киева, в июле 2020 года составила 29291 грн./кв.м
12:48 04.08.2020 |
Относительно июня средняя стоимость увеличилась на 3,2% (±1,6%).
Динамика средней цены предложения квартир в новостройках Киева
За год средняя стоимость 1 кв.м квартир в новостройках Киева увеличилась на 12,7%. С января 2020 года - на 4,9%.
Медианная цена квартир в новостройках увеличилась за месяц на 2,8% до 25697 грн/кв.м, относительно июля 2019 года увеличилась на 8,7%.
Уменьшение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Днепровском (на 5,3%) и Соломенском (на 1%) районах. В остальных районах увеличение составило от 0,8% в Печерском, до 10,9% в Дарницком.
Средние цены предложения квартир в новостройках по районам Киева (июль 2020 г.)
|Район
|Кол-во ЖК
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена квартиры, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|196
|75
|2 228 669
|29 291
|3,2
|Голосеевский
|32
|75
|2 117 511
|28 267
|2,1
|Дарницкий
|23
|77
|1 815 053
|24 919
|10,9
|Деснянский
|11
|62
|1 297 894
|21 605
|1,2
|Днепровский
|14
|77
|1 944 332
|25 744
|-5,3
|Оболонский
|10
|73
|1 864 657
|25 469
|2,8
|Печерский
|27
|87
|4 503 618
|51 031
|0,8
|Подольский
|16
|79
|2 493 850
|31 912
|2,7
|Святошинский
|14
|62
|1 566 037
|25 388
|3,4
|Соломенский
|22
|77
|1 904 106
|24 635
|-1,0
|Шевченковский
|27
|78
|2 806 782
|35 808
|3,5
Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно июня составило:
* эконом-класс - рост на 5,1% до 21304 грн./кв.м;
* комфорт-класс - рост на 0,3% до 26073 грн./кв.м;
* бизнес-класс - рост на 1,3% до 42373 грн./кв.м;
* премиум-класс - рост на 1,7% до 70571 грн./кв.м.
Средняя стоимость квартир в новостройках Киева (по классам и количеству комнат)
|Класс
|К-во ЖК / комнат
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена квартиры, грн
|Средняя цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|196
|75
|2 228 669
|29 291
|3,2
|Эконом
|35
|71
|1 479 703
|21 304
|5,1
|1-комн.
|47
|1 024 042
|22 211
|7,2
|2-комн.
|67
|1 401 065
|21 180
|5,8
|3-комн.
|94
|1 950 323
|20 890
|4,6
|4≥комн.
|137
|2 547 327
|19 164
|-4,7
|Комфорт
|95
|74
|1 894 961
|26 073
|0,3
|1-комн.
|44
|1 228 945
|27 482
|-0,2
|2-комн.
|69
|1 756 797
|25 657
|-0,7
|3-комн.
|91
|2 299 371
|25 440
|2,1
|4≥комн.
|132
|3 271 375
|25 318
|2,6
|Бизнес
|54
|82
|3 441 165
|42 373
|1,3
|1-комн.
|50
|2 152 282
|43 752
|1,4
|2-комн.
|77
|3 182 312
|41 902
|1,9
|3-комн.
|103
|4 180 713
|40 819
|0,7
|4≥комн.
|137
|6 119 550
|44 565
|1,3
|Премиум
|12
|95
|6 761 846
|70 571
|1,7
|1-комн.
|52
|3 631 869
|69 719
|-2,8
|2-комн.
|73
|5 484 711
|74 211
|2,9
|3-комн.
|112
|7 731 400
|68 280
|1,9
|4≥комн.
|149
|10 595 914
|70 136
|5,9
В 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 47983 грн./кв.м., а в 20% квартир низкого ценового сегмента - 18742 грн./кв.м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,6.
Общая ситуация на первичном рынке недвижимости
В июле к продаже предлагались квартиры 73 операторам в 196 объектах, по базе данных портала «Столичная недвижимость» 100realty.ua. В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.
Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева
В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса - 48%. Доля новостроек бизнес-класса - 28%, эконом-класса - 18%, премиум-класса - 6% от общего количества.
В июле большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском - 16%, Печерском и Шевченковском - по 14%, Дарницком - 12%, Соломенском - 11% районах. Меньшее количество новостроек в Подольском - 8%, Днепровском и Святошинском - по 7%, Деснянском - 6%, Оболонском - 5%.
В июле были начаты продажи квартир в 1 жилом комплексе.
Прекращены или приостановлены продажи квартир в 11 объектах.
Увеличена цена квадратного метра квартир в 54 новостройках.
Снижена стоимость квартир в 7 объектах.
Количество проанализированных новостроек: 196.
Количество компаний операторов:73.
Ввод в эксплуатацию: введенные - 4 кв. 2023 г.
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