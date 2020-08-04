Средняя стоимость квартиры в новостройках Киева, в июле 2020 года составила 29291 грн./кв.м

Относительно июня средняя стоимость увеличилась на 3,2% (±1,6%).

Динамика средней цены предложения квартир в новостройках Киева

За год средняя стоимость 1 кв.м квартир в новостройках Киева увеличилась на 12,7%. С января 2020 года - на 4,9%.

Медианная цена квартир в новостройках увеличилась за месяц на 2,8% до 25697 грн/кв.м, относительно июля 2019 года увеличилась на 8,7%.

Уменьшение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Днепровском (на 5,3%) и Соломенском (на 1%) районах. В остальных районах увеличение составило от 0,8% в Печерском, до 10,9% в Дарницком.

Средние цены предложения квартир в новостройках по районам Киева (июль 2020 г.)

Район Кол-во ЖК Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 196 75 2 228 669 29 291 3,2 Голосеевский 32 75 2 117 511 28 267 2,1 Дарницкий 23 77 1 815 053 24 919 10,9 Деснянский 11 62 1 297 894 21 605 1,2 Днепровский 14 77 1 944 332 25 744 -5,3 Оболонский 10 73 1 864 657 25 469 2,8 Печерский 27 87 4 503 618 51 031 0,8 Подольский 16 79 2 493 850 31 912 2,7 Святошинский 14 62 1 566 037 25 388 3,4 Соломенский 22 77 1 904 106 24 635 -1,0 Шевченковский 27 78 2 806 782 35 808 3,5

Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно июня составило:

* эконом-класс - рост на 5,1% до 21304 грн./кв.м;

* комфорт-класс - рост на 0,3% до 26073 грн./кв.м;

* бизнес-класс - рост на 1,3% до 42373 грн./кв.м;

* премиум-класс - рост на 1,7% до 70571 грн./кв.м.

Средняя стоимость квартир в новостройках Киева (по классам и количеству комнат)

Класс К-во ЖК / комнат Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн Средняя цена, грн/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 196 75 2 228 669 29 291 3,2 Эконом 35 71 1 479 703 21 304 5,1 1-комн. 47 1 024 042 22 211 7,2 2-комн. 67 1 401 065 21 180 5,8 3-комн. 94 1 950 323 20 890 4,6 4≥комн. 137 2 547 327 19 164 -4,7 Комфорт 95 74 1 894 961 26 073 0,3 1-комн. 44 1 228 945 27 482 -0,2 2-комн. 69 1 756 797 25 657 -0,7 3-комн. 91 2 299 371 25 440 2,1 4≥комн. 132 3 271 375 25 318 2,6 Бизнес 54 82 3 441 165 42 373 1,3 1-комн. 50 2 152 282 43 752 1,4 2-комн. 77 3 182 312 41 902 1,9 3-комн. 103 4 180 713 40 819 0,7 4≥комн. 137 6 119 550 44 565 1,3 Премиум 12 95 6 761 846 70 571 1,7 1-комн. 52 3 631 869 69 719 -2,8 2-комн. 73 5 484 711 74 211 2,9 3-комн. 112 7 731 400 68 280 1,9 4≥комн. 149 10 595 914 70 136 5,9

В 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 47983 грн./кв.м., а в 20% квартир низкого ценового сегмента - 18742 грн./кв.м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,6.

Общая ситуация на первичном рынке недвижимости

В июле к продаже предлагались квартиры 73 операторам в 196 объектах, по базе данных портала «Столичная недвижимость» 100realty.ua. В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.

Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева

В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса - 48%. Доля новостроек бизнес-класса - 28%, эконом-класса - 18%, премиум-класса - 6% от общего количества.

В июле большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском - 16%, Печерском и Шевченковском - по 14%, Дарницком - 12%, Соломенском - 11% районах. Меньшее количество новостроек в Подольском - 8%, Днепровском и Святошинском - по 7%, Деснянском - 6%, Оболонском - 5%.

В июле были начаты продажи квартир в 1 жилом комплексе.

Прекращены или приостановлены продажи квартир в 11 объектах.

Увеличена цена квадратного метра квартир в 54 новостройках.

Снижена стоимость квартир в 7 объектах.

Количество проанализированных новостроек: 196.

Количество компаний операторов:73.

Ввод в эксплуатацию: введенные - 4 кв. 2023 г.