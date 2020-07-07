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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В июне 2020 года средняя цена дома в Киеве составила 983 долл. США/кв. м

 

По сравнению с мартом, средняя цена домов в Киеве увеличилась на 1,5%. В национальной валюте средневзвешенная цена предложения уменьшилась на 2,9% до 26439 грн за 1 кв. м (±2,8%).

Динамика стоимости представленных к продаже домов в Киеве

В июне 2020 года средняя цена дома в Киеве составила 983 долл. США/кв. м

 

Относительно декабря 2019 года, цены на дома в Киеве увеличилась в долларах на 2,4%, а в гривнах на 17,3%.

За год средняя стоимость домов увеличилась в долларах на 2,1%, а в гривнах на 3,7%.

Индекс роста в долларах составил 1,02, в гривнах - 1,04.

В 20% домов низкого ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 11648 грн/кв. м (433 долл./кв. м), а в 20% домов высшего ценового сегмента - 46967 грн/кв. м (1746 долл./кв. м). Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по Киеву составил 4,03.

Медианная цена квадратного метра домов увеличилась на 0,9%, и составила 891 дол. США/кв.м.

В долларовом эквиваленте, в прошедшем квартале понижение средних цен наблюдалось в Днепровском (на 0,2%), Святошинском (на 0,3%), в остальных районах повышение - от 0,5% до 7,1%.

Представленные к продаже дома по районам Киева (июнь 2020 г.)

Район Кол-во, ед. Ср. пл., кв.м. Ср. цена дома, грн Цена, грн/кв.м Изм. в % к мар. 2020г. Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. в % к мар. 2020г.
В целом по Киеву 1170 262 6 978 579 26 439 -2,9 259 427 983 1,5
Голосеевский 143 293 9 094 344 31 517 -3,3 338 080 1 172 1,1
Дарницкий 420 238 5 320 817 22 458 -3,2 197 800 835 1,1
Деснянский 41 310 5 762 505 19 033 2,5 214 220 708 7,1
Днепровский 85 215 4 902 826 22 509 -4,4 182 261 837 -0,2
Оболонский 63 282 7 218 892 24 628 -3,8 268 360 916 0,5
Печерский 20 452 23 633 332 51 902 -0,3 878 563 1 929 4,1
Подольский 110 257 7 891 302 31 612 -1,6 293 357 1 175 2,8
Святошинский 92 243 5 552 251 23 417 -4,6 206 403 871 -0,3
Соломенский 150 292 8 385 144 29 642 -3,1 311 715 1 102 1,2
Шевченковский 46 271 8 970 032 35 514 2,1 333 458 1 320 6,7

Количество выставленных на продажу частных домов, в июне по сравнению с мартом, уменьшилось на 5,7% до 1170 объектов. Объем предложения домов уменьшился в общей площади на 5,3%, в долларовом эквиваленте - на 3,5%.

Динамика количества предложения домов в Киеве

 

За первое полугодие 2020 года предложение домов в Киеве уменьшилось на 5,6%. Относительно июня 2019 года - на 6,3%. Индекс роста составил 0,94.

Доля домов, впервые выставленных на продажу, в отчетном периоде составила 8,7% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» домов в Киеве на 1,8% ниже средней цены марта и составляет 26730 грн за 1 кв. м (994 долл./кв. м, +2,6%).

Структура представленных к продаже домов в Киеве

Наибольшее количество домов в Киеве в июне предлагалось в Дарницком районе - 36%. В Соломенском - 13%, Голосеевском - 12% и в Подольском - 9%. Наименьшее количество домов выставлено на продажу в Святошинском - 8%, Днепровском - 7%, Оболонском - 5%, Шевченковском - 4%, Деснянском - 4% и в Печерском - 2%.

В зависимости от площади дома, наибольший удельный вес от общего объема занимают дома площадью 100-250 кв. м - 42%. Далее, в порядке убывания, следуют дома площадью 250-500 кв. м - 33%, до 100 кв. м - 15% и площадью свыше 500 кв. м - 10%.

В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают дома в ценовой категории от 100 до 200 тыс. долл. - 28%. В ценовой категории до 100 тыс. долл. - 24% и от 300 до 500 тыс. долл. - 18%, от 200 до 300 тыс. долл. - 18% и от 500 тыс. долл. - 12%.
 

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