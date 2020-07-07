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В июне 2020 года средняя цена дома в Киеве составила 983 долл. США/кв. м
09:52 07.07.2020 |
По сравнению с мартом, средняя цена домов в Киеве увеличилась на 1,5%. В национальной валюте средневзвешенная цена предложения уменьшилась на 2,9% до 26439 грн за 1 кв. м (±2,8%).
Динамика стоимости представленных к продаже домов в Киеве
Относительно декабря 2019 года, цены на дома в Киеве увеличилась в долларах на 2,4%, а в гривнах на 17,3%.
За год средняя стоимость домов увеличилась в долларах на 2,1%, а в гривнах на 3,7%.
Индекс роста в долларах составил 1,02, в гривнах - 1,04.
В 20% домов низкого ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 11648 грн/кв. м (433 долл./кв. м), а в 20% домов высшего ценового сегмента - 46967 грн/кв. м (1746 долл./кв. м). Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по Киеву составил 4,03.
Медианная цена квадратного метра домов увеличилась на 0,9%, и составила 891 дол. США/кв.м.
В долларовом эквиваленте, в прошедшем квартале понижение средних цен наблюдалось в Днепровском (на 0,2%), Святошинском (на 0,3%), в остальных районах повышение - от 0,5% до 7,1%.
Представленные к продаже дома по районам Киева (июнь 2020 г.)
|Район
|Кол-во, ед.
|Ср. пл., кв.м.
|Ср. цена дома, грн
|Цена, грн/кв.м
|Изм. в % к мар. 2020г.
|Ср. цена, $
|Ср. цена, $/кв.м
|Изм. в % к мар. 2020г.
|В целом по Киеву
|1170
|262
|6 978 579
|26 439
|-2,9
|259 427
|983
|1,5
|Голосеевский
|143
|293
|9 094 344
|31 517
|-3,3
|338 080
|1 172
|1,1
|Дарницкий
|420
|238
|5 320 817
|22 458
|-3,2
|197 800
|835
|1,1
|Деснянский
|41
|310
|5 762 505
|19 033
|2,5
|214 220
|708
|7,1
|Днепровский
|85
|215
|4 902 826
|22 509
|-4,4
|182 261
|837
|-0,2
|Оболонский
|63
|282
|7 218 892
|24 628
|-3,8
|268 360
|916
|0,5
|Печерский
|20
|452
|23 633 332
|51 902
|-0,3
|878 563
|1 929
|4,1
|Подольский
|110
|257
|7 891 302
|31 612
|-1,6
|293 357
|1 175
|2,8
|Святошинский
|92
|243
|5 552 251
|23 417
|-4,6
|206 403
|871
|-0,3
|Соломенский
|150
|292
|8 385 144
|29 642
|-3,1
|311 715
|1 102
|1,2
|Шевченковский
|46
|271
|8 970 032
|35 514
|2,1
|333 458
|1 320
|6,7
Количество выставленных на продажу частных домов, в июне по сравнению с мартом, уменьшилось на 5,7% до 1170 объектов. Объем предложения домов уменьшился в общей площади на 5,3%, в долларовом эквиваленте - на 3,5%.
Динамика количества предложения домов в Киеве
За первое полугодие 2020 года предложение домов в Киеве уменьшилось на 5,6%. Относительно июня 2019 года - на 6,3%. Индекс роста составил 0,94.
Доля домов, впервые выставленных на продажу, в отчетном периоде составила 8,7% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» домов в Киеве на 1,8% ниже средней цены марта и составляет 26730 грн за 1 кв. м (994 долл./кв. м, +2,6%).
Структура представленных к продаже домов в Киеве
Наибольшее количество домов в Киеве в июне предлагалось в Дарницком районе - 36%. В Соломенском - 13%, Голосеевском - 12% и в Подольском - 9%. Наименьшее количество домов выставлено на продажу в Святошинском - 8%, Днепровском - 7%, Оболонском - 5%, Шевченковском - 4%, Деснянском - 4% и в Печерском - 2%.
В зависимости от площади дома, наибольший удельный вес от общего объема занимают дома площадью 100-250 кв. м - 42%. Далее, в порядке убывания, следуют дома площадью 250-500 кв. м - 33%, до 100 кв. м - 15% и площадью свыше 500 кв. м - 10%.
В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают дома в ценовой категории от 100 до 200 тыс. долл. - 28%. В ценовой категории до 100 тыс. долл. - 24% и от 300 до 500 тыс. долл. - 18%, от 200 до 300 тыс. долл. - 18% и от 500 тыс. долл. - 12%.
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