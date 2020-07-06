Финансовые новости
- |
- 06.07.20
- |
- 23:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В июне средняя стоимость квартир в Киеве отмечена на уровне 1421 долл.США/кв. м
09:53 06.07.2020 |
Относительно мая средняя цена увеличилась на 1,4%. В национальной валюте - на 0,8% до 38 237 грн/кв.м (±0,8%). С января 2020 года средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте уменьшилась на 1,5%, в гривнах увеличилась - на 7,7%. За год, средние показатели увеличилась в долларах - на 8,1%, а в гривнах - на 9,7%. Индекс роста в долларах составил 1,08, в гривнах 1,1.
Динамика средней цены предложения квартир Киева
Цены на дешевое/дорогое жилье
Относительно мая средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента увеличилась на 2,2% до 22004 грн/кв.м, а в 20% квартир высшего ценового сегмента уменьшилась на 0,4% до 61 144 грн/кв.м.
В долларовом эквиваленте цены на квартиры в «дешевом» сегменте увеличились на 2,8% до 818 долл.США/кв.м, в «дорогом» - на 0,2%, до 2273 долл./кв.м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 2,78.
Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья Киева
За год, ценовые показатели увеличились в «дорогом» сегменте жилья на 1,9%, а в «дешевом» - на 12,4%. В долларовом эквиваленте цены на квартиры подорожали в «дорогом» сегменте на 0,4%, в «дешевом» - на 10,7%.
Средние цены представленных к продаже квартир по расположению и количеству комнат, июнь 2020 г.
|Расположение
|Кол-во комнат
|Вибірка квартир
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|Ср. цена, $
|Ср. цена, $/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|10 017
|75
|2 965 478
|38 237
|0,8
|110 241
|1 421
|1,4
|Левый берег
|2 970
|71
|2 157 424
|30 563
|1,6
|80 202
|1 136
|2,1
|1-комн.
|752
|42
|1 447 382
|33 900
|4,1
|53 806
|1 260
|4,7
|2-комн.
|904
|64
|1 951 839
|30 336
|1,1
|72 559
|1 128
|1,7
|3-комн.
|1 051
|88
|2 591 932
|29 081
|0,8
|96 354
|1 081
|1,4
|4-комн.
|263
|111
|3 157 929
|27 721
|0,4
|117 395
|1 031
|0,9
|Правый берег
|4 919
|72
|2 613 861
|35 872
|0,9
|97 170
|1 334
|1,4
|1-комн.
|1 302
|42
|1 605 925
|37 421
|1,3
|59 700
|1 391
|1,9
|2-комн.
|1 595
|65
|2 373 849
|36 045
|1,0
|88 247
|1 340
|1,6
|3-комн.
|1 636
|89
|3 168 172
|34 421
|1,1
|117 776
|1 280
|1,6
|4-комн.
|386
|125
|4 656 084
|36 078
|-1,8
|173 089
|1 341
|-1,3
|Центр
|2 128
|90
|4 906 042
|54 413
|-0,7
|182 381
|2 023
|-0,2
|1-комн.
|365
|48
|2 707 461
|56 303
|-0,4
|100 649
|2 093
|0,2
|2-комн.
|644
|70
|3 910 347
|54 978
|-0,1
|145 366
|2 044
|0,5
|3-комн.
|821
|105
|5 729 602
|53 579
|-1,6
|212 996
|1 992
|-1,0
|4-комн.
|298
|141
|7 481 768
|53 177
|-0,5
|278 133
|1 977
|0,1
За прошлый месяц в национальной валюте, зафиксировано увеличение усредненных в Соломенском районе (на 1,1%), Дарницком (на 1,4%), Голосеевском (на 1,8%) и Днепровском (на 2,2%), в остальных административных районах Киева снижение - от 0,05% до 0,8%.
В долларовом эквиваленте средняя цена уменьшилась в Шевченковском на 0,3%, Святошинском на 0,1%. В остальных районах рост: от 0,3% до 2,7%.
Средние цены представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева, июнь 2020 г.
|Район
|Кол-во комнат
|Выборка квартир
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|Ср. цена, $
|Ср. цена, $/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|10 017
|75
|2 965 478
|38 237
|0,8
|110 241
|1 421
|1,4
|1-комн.
|2 419
|43
|1 722 848
|39 175
|2,9
|64 046
|1 456
|3,5
|2-комн.
|3 143
|66
|2 567 298
|38 283
|0,5
|95 439
|1 423
|1,0
|3-комн.
|3 508
|93
|3 594 998
|37 305
|0,0
|133 643
|1 387
|0,6
|4-комн.
|947
|126
|5 129 198
|39 138
|-0,7
|190 677
|1 455
|-0,1
|Голосеевский
|1 532
|73
|2 935 842
|39 151
|1,8
|109 139
|1 455
|2,4
|1-комн.
|438
|43
|1 748 187
|39 664
|3,7
|64 988
|1 474
|4,3
|2-комн.
|519
|67
|2 675 973
|39 087
|1,0
|99 479
|1 453
|1,6
|3-комн.
|471
|94
|3 731 289
|38 487
|1,1
|138 710
|1 431
|1,6
|4-комн.
|104
|137
|5 632 085
|40 314
|1,5
|209 371
|1 499
|2,1
|Дарницкий
|1 541
|76
|2 351 521
|31 433
|1,40
|87 417
|1 169
|2,0
|1-комн.
|397
|44
|1 507 046
|34 217
|3,5
|56 024
|1 272
|4,0
|2-комн.
|455
|68
|2 123 819
|31 245
|0,8
|78 952
|1 162
|1,4
|3-комн.
|552
|95
|2 884 735
|30 323
|1,2
|107 239
|1 127
|1,7
|4-комн.
|137
|118
|3 406 465
|28 457
|-1,3
|126 634
|1 058
|-0,8
|Деснянский
|425
|66
|1 626 930
|25 082
|-0,3
|60 481
|932
|0,3
|1-комн.
|85
|40
|1 143 282
|28 573
|0,7
|42 501
|1 062
|1,3
|2-комн.
|122
|59
|1 562 215
|26 304
|0,2
|58 075
|978
|0,7
|3-комн.
|182
|78
|1 831 142
|23 477
|-1,2
|68 072
|873
|-0,6
|4-комн.
|36
|93
|1 955 779
|20 811
|-0,6
|72 706
|774
|-0,1
|Днепровский
|1 004
|67
|2 084 074
|31 548
|2,2
|77 475
|1 173
|2,7
|1-комн.
|270
|42
|1 455 390
|35 111
|6,1
|54 104
|1 305
|6,7
|2-комн.
|327
|61
|1 857 904
|30 577
|1,2
|69 067
|1 137
|1,8
|3-комн.
|317
|82
|2 518 860
|30 134
|0,6
|93 638
|1 120
|1,1
|4-комн.
|90
|107
|3 260 463
|29 366
|2,1
|121 207
|1 092
|2,7
|Оболонский
|661
|76
|3 015 168
|37 865
|-0,1
|112 088
|1 408
|0,4
|1-комн.
|148
|44
|1 655 558
|37 891
|3,3
|61 545
|1 409
|3,9
|2-комн.
|184
|66
|2 460 438
|36 589
|1,2
|91 466
|1 360
|1,8
|3-комн.
|246
|86
|3 295 894
|36 449
|-2,3
|122 524
|1 355
|-1,7
|4-комн.
|83
|125
|5 837 268
|44 844
|-2,0
|216 999
|1 667
|-1,5
|Печерский
|1 360
|91
|5 002 537
|54 934
|-0,2
|185 968
|2 042
|0,4
|1-комн.
|249
|51
|2 810 671
|55 823
|0,7
|104 486
|2 075
|1,2
|2-комн.
|413
|71
|3 979 984
|55 265
|0,1
|147 955
|2 054
|0,6
|3-комн.
|520
|108
|5 953 279
|54 403
|-1,1
|221 311
|2 022
|-0,5
|4-комн.
|178
|140
|7 663 794
|54 473
|0,6
|284 899
|2 025
|1,1
|Подольский
|679
|71
|2 573 126
|36 012
|-0,05
|95 655
|1 339
|0,5
|1-комн.
|185
|42
|1 587 811
|37 236
|-0,2
|59 026
|1 384
|0,4
|2-комн.
|222
|65
|2 365 817
|35 831
|-0,4
|87 949
|1 332
|0,2
|3-комн.
|234
|90
|3 226 160
|35 242
|0,9
|119 932
|1 310
|1,5
|4-комн.
|38
|124
|4 559 861
|35 856
|-0,5
|169 512
|1 333
|0,1
|Святошинский
|578
|67
|1 943 968
|28 944
|-0,6
|72 266
|1 076
|-0,1
|1-комн.
|139
|39
|1 199 043
|30 943
|-0,4
|44 574
|1 150
|0,1
|2-комн.
|160
|60
|1 767 235
|29 068
|0,0
|65 696
|1 081
|0,5
|3-комн.
|217
|81
|2 305 772
|28 331
|0,0
|85 716
|1 053
|0,5
|4-комн.
|62
|105
|2 803 811
|26 289
|-5,0
|104 231
|977
|-4,4
|Соломенский
|1 012
|72
|2 473 024
|34 438
|1,1
|91 934
|1 280
|1,7
|1-комн.
|283
|42
|1 585 555
|36 961
|1,2
|58 943
|1 374
|1,7
|2-комн.
|318
|63
|2 265 548
|35 293
|0,7
|84 221
|1 312
|1,3
|3-комн.
|332
|92
|3 043 794
|32 115
|1,5
|113 152
|1 194
|2,0
|4-комн.
|79
|127
|4 088 661
|31 720
|-1,5
|151 995
|1 179
|-1,0
|Шевченковский
|1 225
|80
|3 779 580
|46 117
|-0,8
|140 505
|1 714
|-0,3
|1-комн.
|225
|42
|2 041 904
|47 742
|-0,1
|75 907
|1 775
|0,4
|2-комн.
|423
|66
|3 051 669
|45 452
|-1,4
|113 445
|1 690
|-0,8
|3-комн.
|437
|95
|4 479 146
|45 450
|-0,2
|166 511
|1 690
|0,3
|4-комн.
|140
|138
|6 587 962
|47 596
|-1,6
|244 906
|1 769
|-1,1
Общая ситуация на вторичном рынке жилья
Количество представленных к продаже квартир в июне уменьшилось на 4,6% относительно мая и составило 10 017 квартир. Объем предложения уменьшился в общей площади на 4,6%, в долларовом выражении - на 3,8%.
Динамика предложения квартир Киева
Предложение квартир уменьшилось с начала 2020 года - на 5%, относительно июня 2019 года - на 24%. Индекс роста составил 0,76.
Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 16,6% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 0,7% ниже средней цены мая и составляет 37 667 грн/кв. м. В долларовом эквиваленте - дешевле на 0,1%, 1400 долл. США/кв. м.
Медианная цена квадратного метра жилья за месяц увеличилась на 2% и составила 1320 дол. США/кв.м. С января 2020 года увеличилась - на 2,2%, за год - на 14,8%.
Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья
В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу - 49%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 30% от общего количества, в Центре Киева - 21%.
Уменьшение количества квартир наблюдалось на Левом берегу - на 5,4%, на Правом берегу - на 4,9% и в Центре Киева - на 2,7%.
Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 24%, двухкомнатные - 31%, трехкомнатные - 35% и 4-х комнатные - 10%.
По отношению к предыдущему месяцу уменьшилось количество однокомнатных квартир - на 6,9%, двухкомнатных - на 2,2%, трехкомнатных - на 5,3%, четырехкомнатных - на 3,6%.
Наибольшее количество квартир предлагалось в Голосеевском и Дарницком районах - по 15%. В Печерском - 14%, Шевченковском - 12%, в Днепровском и Соломенском - по 10%. Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Оболонском и Подольском - по 7%, Святошинском - 6%, Деснянском - 4%.
Уменьшение предложения наблюдалось во всех административных районах Киева, от 1,7% в Печерском до 9,6% в Голосеевском.
В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл.США - 45%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл.США - 19%, от 150 до 250 тыс. долл.США - 15%, до 50 тыс. долл.США - 14% и от 250 тыс. долл.США - 7%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Крепость 2.0 | Как шахтеры продавили Владимира Зеленского. И при чем тут ДТЭК Рината Ахметова
|Гетманцев недоволен результатами таможни и налоговой после смены руководства
|Глава Совета НБУ анонсировал увеличения объемов рефинансирования
|Инвестиционные няни Зеленского. Почему в Украине они останутся без «детишек»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|J.P. Morgan отозвал прогноз снижения учетной ставки НБУ в III кв. после отставки главы Нацбанка
|Смолий рассказал о разговоре с Зеленским перед увольнением
|Депозитные ставки для физлиц 06.07.20
|Страховщики non-life - участники проекта «Открытое страхование» в мае сократили сбор платежей на 24,1%
|Совет по финстабильности утвердил планы работы госбанков с неработающими кредитами
|Глава Совета НБУ анонсировал увеличения объемов рефинансирования
Это интересно
|Хочешь включить подогрев сиденья? Сначала заплати. BMW начнет продавать опции в своих авто по подписке
|Samsung планирует перейти с 5-нм техпроцесса сразу на 3-нм
|Volvo проведет крупнейший отзыв в истории
|Топ-10 наиболее производительных смартфонов по версии AnTuTu за июнь
|Представлен смартфон Honor X10 Max 5G: гигантский экран и аккумулятор на 5000 мА·ч
|Новый турбомотор Maserati: рекордная мощность и технологии из Формулы-1
|TikTok обвинили в массовой слежке за пользователями и передаче данных властям Китая