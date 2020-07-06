В июне средняя стоимость квартир в Киеве отмечена на уровне 1421 долл.США/кв. м

Относительно мая средняя цена увеличилась на 1,4%. В национальной валюте - на 0,8% до 38 237 грн/кв.м (±0,8%). С января 2020 года средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте уменьшилась на 1,5%, в гривнах увеличилась - на 7,7%. За год, средние показатели увеличилась в долларах - на 8,1%, а в гривнах - на 9,7%. Индекс роста в долларах составил 1,08, в гривнах 1,1.

Динамика средней цены предложения квартир Киева

Цены на дешевое/дорогое жилье

Относительно мая средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента увеличилась на 2,2% до 22004 грн/кв.м, а в 20% квартир высшего ценового сегмента уменьшилась на 0,4% до 61 144 грн/кв.м.

В долларовом эквиваленте цены на квартиры в «дешевом» сегменте увеличились на 2,8% до 818 долл.США/кв.м, в «дорогом» - на 0,2%, до 2273 долл./кв.м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 2,78.

Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья Киева

За год, ценовые показатели увеличились в «дорогом» сегменте жилья на 1,9%, а в «дешевом» - на 12,4%. В долларовом эквиваленте цены на квартиры подорожали в «дорогом» сегменте на 0,4%, в «дешевом» - на 10,7%.

Средние цены представленных к продаже квартир по расположению и количеству комнат, июнь 2020 г.

Расположение Кол-во комнат Вибірка квартир Ср. общая пл., кв.м Ср. цена, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 10 017 75 2 965 478 38 237 0,8 110 241 1 421 1,4 Левый берег 2 970 71 2 157 424 30 563 1,6 80 202 1 136 2,1 1-комн. 752 42 1 447 382 33 900 4,1 53 806 1 260 4,7 2-комн. 904 64 1 951 839 30 336 1,1 72 559 1 128 1,7 3-комн. 1 051 88 2 591 932 29 081 0,8 96 354 1 081 1,4 4-комн. 263 111 3 157 929 27 721 0,4 117 395 1 031 0,9 Правый берег 4 919 72 2 613 861 35 872 0,9 97 170 1 334 1,4 1-комн. 1 302 42 1 605 925 37 421 1,3 59 700 1 391 1,9 2-комн. 1 595 65 2 373 849 36 045 1,0 88 247 1 340 1,6 3-комн. 1 636 89 3 168 172 34 421 1,1 117 776 1 280 1,6 4-комн. 386 125 4 656 084 36 078 -1,8 173 089 1 341 -1,3 Центр 2 128 90 4 906 042 54 413 -0,7 182 381 2 023 -0,2 1-комн. 365 48 2 707 461 56 303 -0,4 100 649 2 093 0,2 2-комн. 644 70 3 910 347 54 978 -0,1 145 366 2 044 0,5 3-комн. 821 105 5 729 602 53 579 -1,6 212 996 1 992 -1,0 4-комн. 298 141 7 481 768 53 177 -0,5 278 133 1 977 0,1

За прошлый месяц в национальной валюте, зафиксировано увеличение усредненных в Соломенском районе (на 1,1%), Дарницком (на 1,4%), Голосеевском (на 1,8%) и Днепровском (на 2,2%), в остальных административных районах Киева снижение - от 0,05% до 0,8%.

В долларовом эквиваленте средняя цена уменьшилась в Шевченковском на 0,3%, Святошинском на 0,1%. В остальных районах рост: от 0,3% до 2,7%.

Средние цены представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева, июнь 2020 г.

Район Кол-во комнат Выборка квартир Ср. общая пл., кв.м Ср. цена, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 10 017 75 2 965 478 38 237 0,8 110 241 1 421 1,4 1-комн. 2 419 43 1 722 848 39 175 2,9 64 046 1 456 3,5 2-комн. 3 143 66 2 567 298 38 283 0,5 95 439 1 423 1,0 3-комн. 3 508 93 3 594 998 37 305 0,0 133 643 1 387 0,6 4-комн. 947 126 5 129 198 39 138 -0,7 190 677 1 455 -0,1 Голосеевский 1 532 73 2 935 842 39 151 1,8 109 139 1 455 2,4 1-комн. 438 43 1 748 187 39 664 3,7 64 988 1 474 4,3 2-комн. 519 67 2 675 973 39 087 1,0 99 479 1 453 1,6 3-комн. 471 94 3 731 289 38 487 1,1 138 710 1 431 1,6 4-комн. 104 137 5 632 085 40 314 1,5 209 371 1 499 2,1 Дарницкий 1 541 76 2 351 521 31 433 1,40 87 417 1 169 2,0 1-комн. 397 44 1 507 046 34 217 3,5 56 024 1 272 4,0 2-комн. 455 68 2 123 819 31 245 0,8 78 952 1 162 1,4 3-комн. 552 95 2 884 735 30 323 1,2 107 239 1 127 1,7 4-комн. 137 118 3 406 465 28 457 -1,3 126 634 1 058 -0,8 Деснянский 425 66 1 626 930 25 082 -0,3 60 481 932 0,3 1-комн. 85 40 1 143 282 28 573 0,7 42 501 1 062 1,3 2-комн. 122 59 1 562 215 26 304 0,2 58 075 978 0,7 3-комн. 182 78 1 831 142 23 477 -1,2 68 072 873 -0,6 4-комн. 36 93 1 955 779 20 811 -0,6 72 706 774 -0,1 Днепровский 1 004 67 2 084 074 31 548 2,2 77 475 1 173 2,7 1-комн. 270 42 1 455 390 35 111 6,1 54 104 1 305 6,7 2-комн. 327 61 1 857 904 30 577 1,2 69 067 1 137 1,8 3-комн. 317 82 2 518 860 30 134 0,6 93 638 1 120 1,1 4-комн. 90 107 3 260 463 29 366 2,1 121 207 1 092 2,7 Оболонский 661 76 3 015 168 37 865 -0,1 112 088 1 408 0,4 1-комн. 148 44 1 655 558 37 891 3,3 61 545 1 409 3,9 2-комн. 184 66 2 460 438 36 589 1,2 91 466 1 360 1,8 3-комн. 246 86 3 295 894 36 449 -2,3 122 524 1 355 -1,7 4-комн. 83 125 5 837 268 44 844 -2,0 216 999 1 667 -1,5 Печерский 1 360 91 5 002 537 54 934 -0,2 185 968 2 042 0,4 1-комн. 249 51 2 810 671 55 823 0,7 104 486 2 075 1,2 2-комн. 413 71 3 979 984 55 265 0,1 147 955 2 054 0,6 3-комн. 520 108 5 953 279 54 403 -1,1 221 311 2 022 -0,5 4-комн. 178 140 7 663 794 54 473 0,6 284 899 2 025 1,1 Подольский 679 71 2 573 126 36 012 -0,05 95 655 1 339 0,5 1-комн. 185 42 1 587 811 37 236 -0,2 59 026 1 384 0,4 2-комн. 222 65 2 365 817 35 831 -0,4 87 949 1 332 0,2 3-комн. 234 90 3 226 160 35 242 0,9 119 932 1 310 1,5 4-комн. 38 124 4 559 861 35 856 -0,5 169 512 1 333 0,1 Святошинский 578 67 1 943 968 28 944 -0,6 72 266 1 076 -0,1 1-комн. 139 39 1 199 043 30 943 -0,4 44 574 1 150 0,1 2-комн. 160 60 1 767 235 29 068 0,0 65 696 1 081 0,5 3-комн. 217 81 2 305 772 28 331 0,0 85 716 1 053 0,5 4-комн. 62 105 2 803 811 26 289 -5,0 104 231 977 -4,4 Соломенский 1 012 72 2 473 024 34 438 1,1 91 934 1 280 1,7 1-комн. 283 42 1 585 555 36 961 1,2 58 943 1 374 1,7 2-комн. 318 63 2 265 548 35 293 0,7 84 221 1 312 1,3 3-комн. 332 92 3 043 794 32 115 1,5 113 152 1 194 2,0 4-комн. 79 127 4 088 661 31 720 -1,5 151 995 1 179 -1,0 Шевченковский 1 225 80 3 779 580 46 117 -0,8 140 505 1 714 -0,3 1-комн. 225 42 2 041 904 47 742 -0,1 75 907 1 775 0,4 2-комн. 423 66 3 051 669 45 452 -1,4 113 445 1 690 -0,8 3-комн. 437 95 4 479 146 45 450 -0,2 166 511 1 690 0,3 4-комн. 140 138 6 587 962 47 596 -1,6 244 906 1 769 -1,1

Общая ситуация на вторичном рынке жилья

Количество представленных к продаже квартир в июне уменьшилось на 4,6% относительно мая и составило 10 017 квартир. Объем предложения уменьшился в общей площади на 4,6%, в долларовом выражении - на 3,8%.

Динамика предложения квартир Киева

Предложение квартир уменьшилось с начала 2020 года - на 5%, относительно июня 2019 года - на 24%. Индекс роста составил 0,76.

Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 16,6% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 0,7% ниже средней цены мая и составляет 37 667 грн/кв. м. В долларовом эквиваленте - дешевле на 0,1%, 1400 долл. США/кв. м.

Медианная цена квадратного метра жилья за месяц увеличилась на 2% и составила 1320 дол. США/кв.м. С января 2020 года увеличилась - на 2,2%, за год - на 14,8%.

Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья

В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу - 49%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 30% от общего количества, в Центре Киева - 21%.

Уменьшение количества квартир наблюдалось на Левом берегу - на 5,4%, на Правом берегу - на 4,9% и в Центре Киева - на 2,7%.

Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 24%, двухкомнатные - 31%, трехкомнатные - 35% и 4-х комнатные - 10%.

По отношению к предыдущему месяцу уменьшилось количество однокомнатных квартир - на 6,9%, двухкомнатных - на 2,2%, трехкомнатных - на 5,3%, четырехкомнатных - на 3,6%.

Наибольшее количество квартир предлагалось в Голосеевском и Дарницком районах - по 15%. В Печерском - 14%, Шевченковском - 12%, в Днепровском и Соломенском - по 10%. Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Оболонском и Подольском - по 7%, Святошинском - 6%, Деснянском - 4%.

Уменьшение предложения наблюдалось во всех административных районах Киева, от 1,7% в Печерском до 9,6% в Голосеевском.

В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл.США - 45%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл.США - 19%, от 150 до 250 тыс. долл.США - 15%, до 50 тыс. долл.США - 14% и от 250 тыс. долл.США - 7%.