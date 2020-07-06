Средняя стоимость квартир в новостройках Киева, в июне 2020 года составила 28 372 грн/кв.м

Относительно мая средняя стоимость уменьшилась на 0,1%, при уровне показателя погрешности ±1,6. За год средняя стоимость 1 кв.м квартир в новостройках Киева увеличилась на 10,1%. С января 2020 - на 1,6%.

Динамика средней цены предложения квартир в новостройках Киева

Уменьшение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Печерском (на 0,9%), Святошинском (на 1,2), Голосеевском (на 1,4%), Шевченковском (на 1,7%) районах. В остальных районах увеличение составило от 0,3% в Дарницком до 4,1% в Подольском.

Средние цены предложения квартир в новостройках по районам Киева (июнь 2020 г.)

Район Кол-во ЖК Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 206 73 2 097 578 28 372 -0,1 Голосеевский 34 72 2 016 194 27 672 -1,4 Дарницкий 25 68 1 519 711 22 461 0,3 Деснянский 11 62 1 285 442 21 338 5,8 Днепровский 14 75 1 955 287 27 188 1,1 Оболонский 11 72 1 790 848 24 778 0,8 Печерский 29 86 4 440 826 50 614 -0,9 Подольский 16 81 2 479 289 31 088 4,1 Святошинский 14 62 1 520 747 24 548 -1,2 Соломенский 23 76 1 833 493 24 879 0,4 Шевченковский 29 76 2 636 787 34 605 -1,7

Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно мая составило:

* эконом-класс - рост на 1% до 20277 грн/кв.м;

* комфорт-класс - рост на 0,7% до 25987 грн/кв.м;

* бизнес-класс - рост на 1% до 41837 грн/кв.м;

* премиум-класс - рост на 2,7% до 69371 грн/кв.м.

Средняя стоимость квартир в новостройках Киева (по классам и количеству комнат)

Класс К-во ЖК / комнат Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн Средняя цена, грн/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 206 73 2 097 578 28 372 -0,1 Эконом 38 66 1 322 021 20 277 1 1-комн. 43 890 070 20 721 1 2-комн. 66 1 308 541 20 028 0,7 3-комн. 90 1 794 826 19 964 0,2 4≥комн. 144 2 779 715 20 111 5,3 Комфорт 98 72 1 848 709 25 987 0,7 1-комн. 45 1 221 082 27 548 1,1 2-комн. 69 1 770 667 25 829 0,5 3-комн. 91 2 252 139 24 904 0,8 4≥комн. 130 3 210 074 24 677 0 Бизнес 56 81 3 338 304 41 837 1 1-комн. 50 2 118 846 43 155 0,6 2-комн. 76 3 110 475 41 114 1,1 3-комн. 104 4 197 565 40 522 1,1 4≥комн. 136 5 997 613 44 013 0,7 Премиум 14 97 6 682 478 69 371 2,7 1-комн. 56 4 048 675 71 700 3,5 2-комн. 74 5 409 105 72 135 4,7 3-комн. 113 7 666 486 67 014 3,5 4≥комн. 153 10 213 438 66 244 -1,6

В 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 46964 грн/кв.м, а в 20% квартир низкого ценового сегмента - 18021 грн/кв.м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,6.

Увеличилась медианная цена квартир в новостройках относительно мая на 0,1% и составила 25000 грн/кв.м, с января 2020 - на 4,1%, с июня 2019 г. - на 8,7%.

Общая ситуация на первичном рынке недвижимости

В июне к продаже предлагались квартиры 77 операторами в 206 объектах, по базе данных 100realty.ua. В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.

Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева

В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса - 48%. Доля новостроек эконом-класса - 18%, бизнес-класса - 27%, премиум-класса - 7% от общего количества.

В июне большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском - 17%, в Печерском и Шевченковском - по 14%. В Дарницком - 12%, Соломенском - 11%, Подольском - 8%, Днепровском и Святошинском - по 7%, Деснянском и Оболонском - по 5%.

В июне были приостановлены продажи квартир в 5 жилых комплексах.

Увеличена цена квадратного метра квартир в 27 новостройках.

Снижена стоимость квартир в 11 объектах.

Количество проанализированных новостроек: 206.

Количество компаний операторов: 77.

Ввод в эксплуатацию: введенные - 4 кв. 2023 г.