Финансовые новости
- |
- 06.07.20
- |
- 23:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Средняя стоимость квартир в новостройках Киева, в июне 2020 года составила 28 372 грн/кв.м
09:42 06.07.2020 |
Относительно мая средняя стоимость уменьшилась на 0,1%, при уровне показателя погрешности ±1,6. За год средняя стоимость 1 кв.м квартир в новостройках Киева увеличилась на 10,1%. С января 2020 - на 1,6%.
Динамика средней цены предложения квартир в новостройках Киева
Уменьшение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Печерском (на 0,9%), Святошинском (на 1,2), Голосеевском (на 1,4%), Шевченковском (на 1,7%) районах. В остальных районах увеличение составило от 0,3% в Дарницком до 4,1% в Подольском.
Средние цены предложения квартир в новостройках по районам Киева (июнь 2020 г.)
|Район
|Кол-во ЖК
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена квартиры, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|206
|73
|2 097 578
|28 372
|-0,1
|Голосеевский
|34
|72
|2 016 194
|27 672
|-1,4
|Дарницкий
|25
|68
|1 519 711
|22 461
|0,3
|Деснянский
|11
|62
|1 285 442
|21 338
|5,8
|Днепровский
|14
|75
|1 955 287
|27 188
|1,1
|Оболонский
|11
|72
|1 790 848
|24 778
|0,8
|Печерский
|29
|86
|4 440 826
|50 614
|-0,9
|Подольский
|16
|81
|2 479 289
|31 088
|4,1
|Святошинский
|14
|62
|1 520 747
|24 548
|-1,2
|Соломенский
|23
|76
|1 833 493
|24 879
|0,4
|Шевченковский
|29
|76
|2 636 787
|34 605
|-1,7
Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно мая составило:
* эконом-класс - рост на 1% до 20277 грн/кв.м;
* комфорт-класс - рост на 0,7% до 25987 грн/кв.м;
* бизнес-класс - рост на 1% до 41837 грн/кв.м;
* премиум-класс - рост на 2,7% до 69371 грн/кв.м.
Средняя стоимость квартир в новостройках Киева (по классам и количеству комнат)
|Класс
|К-во ЖК / комнат
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена квартиры, грн
|Средняя цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|206
|73
|2 097 578
|28 372
|-0,1
|Эконом
|38
|66
|1 322 021
|20 277
|1
|1-комн.
|43
|890 070
|20 721
|1
|2-комн.
|66
|1 308 541
|20 028
|0,7
|3-комн.
|90
|1 794 826
|19 964
|0,2
|4≥комн.
|144
|2 779 715
|20 111
|5,3
|Комфорт
|98
|72
|1 848 709
|25 987
|0,7
|1-комн.
|45
|1 221 082
|27 548
|1,1
|2-комн.
|69
|1 770 667
|25 829
|0,5
|3-комн.
|91
|2 252 139
|24 904
|0,8
|4≥комн.
|130
|3 210 074
|24 677
|0
|Бизнес
|56
|81
|3 338 304
|41 837
|1
|1-комн.
|50
|2 118 846
|43 155
|0,6
|2-комн.
|76
|3 110 475
|41 114
|1,1
|3-комн.
|104
|4 197 565
|40 522
|1,1
|4≥комн.
|136
|5 997 613
|44 013
|0,7
|Премиум
|14
|97
|6 682 478
|69 371
|2,7
|1-комн.
|56
|4 048 675
|71 700
|3,5
|2-комн.
|74
|5 409 105
|72 135
|4,7
|3-комн.
|113
|7 666 486
|67 014
|3,5
|4≥комн.
|153
|10 213 438
|66 244
|-1,6
В 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 46964 грн/кв.м, а в 20% квартир низкого ценового сегмента - 18021 грн/кв.м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,6.
Увеличилась медианная цена квартир в новостройках относительно мая на 0,1% и составила 25000 грн/кв.м, с января 2020 - на 4,1%, с июня 2019 г. - на 8,7%.
Общая ситуация на первичном рынке недвижимости
В июне к продаже предлагались квартиры 77 операторами в 206 объектах, по базе данных 100realty.ua. В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.
Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева
В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса - 48%. Доля новостроек эконом-класса - 18%, бизнес-класса - 27%, премиум-класса - 7% от общего количества.
В июне большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском - 17%, в Печерском и Шевченковском - по 14%. В Дарницком - 12%, Соломенском - 11%, Подольском - 8%, Днепровском и Святошинском - по 7%, Деснянском и Оболонском - по 5%.
В июне были приостановлены продажи квартир в 5 жилых комплексах.
Увеличена цена квадратного метра квартир в 27 новостройках.
Снижена стоимость квартир в 11 объектах.
Количество проанализированных новостроек: 206.
Количество компаний операторов: 77.
Ввод в эксплуатацию: введенные - 4 кв. 2023 г.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Крепость 2.0 | Как шахтеры продавили Владимира Зеленского. И при чем тут ДТЭК Рината Ахметова
|Гетманцев недоволен результатами таможни и налоговой после смены руководства
|Глава Совета НБУ анонсировал увеличения объемов рефинансирования
|Инвестиционные няни Зеленского. Почему в Украине они останутся без «детишек»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|J.P. Morgan отозвал прогноз снижения учетной ставки НБУ в III кв. после отставки главы Нацбанка
|Смолий рассказал о разговоре с Зеленским перед увольнением
|Депозитные ставки для физлиц 06.07.20
|Страховщики non-life - участники проекта «Открытое страхование» в мае сократили сбор платежей на 24,1%
|Совет по финстабильности утвердил планы работы госбанков с неработающими кредитами
|Глава Совета НБУ анонсировал увеличения объемов рефинансирования
Это интересно
|Хочешь включить подогрев сиденья? Сначала заплати. BMW начнет продавать опции в своих авто по подписке
|Samsung планирует перейти с 5-нм техпроцесса сразу на 3-нм
|Volvo проведет крупнейший отзыв в истории
|Топ-10 наиболее производительных смартфонов по версии AnTuTu за июнь
|Представлен смартфон Honor X10 Max 5G: гигантский экран и аккумулятор на 5000 мА·ч
|Новый турбомотор Maserati: рекордная мощность и технологии из Формулы-1
|TikTok обвинили в массовой слежке за пользователями и передаче данных властям Китая