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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В Украине по-новому оценят жилье при продаже – вступили в силу новые правила

 Денис Вергун / UBR.ua

В Украине вступили в силу новые правила оценки недвижимости. Но из-за проволочек с электронным модулем, заработают они немного позже.

1 июля должна была заработать оценка имущества без необходимости привлечения оценщика.

То есть каждый собственник имущества должен был получить возможность в режиме онлайн сформировать справку об оценке, которую принял нотариус при продаже недвижимого имущества. И все это должно быть в автоматическом режиме.

Однако, когда назначенный срок наступил, Фонд госимущества Украины (ФГИУ) сообщил, что соответствующий электронный модуль не будет запущен в связи с отсутствием финансирования.

"Сейчас это звучит очень странно, поскольку ФГИУ имел практически семь месяцев на запуск указанного модуля и сопутствующих сервисов, и только в день вступления в силу соответствующих положений закона № 354 от 05.12.2019 года (которым внесены изменения в Налоговый кодекс Украины), Фонд сообщил, что нормы закона не будут выполнены", - рассказал юрист компании DreamDim, эксперт по градостроительному и земельному праву Юрий Брикайло.

Здесь нужно принять во внимание, что тем же законом №354 с 1 июля 2020 года были ликвидированы "авторизованные электронные площадки", которые использовались с середины 2018 года, и были фактически посредниками, которые зарабатывали на каждой оценке от 1 000 до 1 860 грн.

А значит, стоимость оценки имущества с начала этого года снова стала рыночной (существенно снизилась по сравнению с 2019 годом).

Для сравнения, еще в декабре 2019-го оценка обходилась украинцам примерно в 2 300-2 500 грн. Сейчас же, например, в Киеве - порядка 500 грн.

Так или иначе, на сегодня в области оценки пока что все остается по-старому, несмотря на то, что законодательство изменилось: для получения отчета необходимо обращаться к оценщику.

"Фактически, с сегодняшнего дня возникла ситуация, когда ФГИУ не выполняет требований действующего законодательства. Вместе с тем, следует отметить, что с 1 июля данные обо всех отчетах и о стоимости недвижимости должны публиковаться автоматически в режиме онлайн на сайте ФГИУ. Они и так публиковались, но не в режиме онлайн, а раз в неделю. Это просто будет удобнее, но не изменит ситуацию", - говорит Юрий Брикайло.

По прогнозам экспертов, несмотря на то, что за 7 месяцев модуль не был запущен, и неизвестно, разработаны ли необходимые подзаконные акты, а также учитывая борьбу с пандемией, ждать запуска автоматической оценки раньше осени не стоит.

"Реальней всего, она будет запущена ближе к концу 2020 года", - считает Юрий Брикайло.

Вопросы к будущей оценке

Вопрос оценки имущества долгое время был крайне заполитизирован и коррумпирован, говорят эксперты.

Неединичными были случаи оценки ликвидных промышленных объектов, хороших земельных участков и прочего едва ли не по 1 грн, если говорить прямо - по очень заниженной цене под конкретного покупателя. Это крайне удобно в случае, когда речь идет, скажем, о приватизации госимущества.

"Разрушить старую монополию оценочных площадок, которых наплодилось за годы много, как раз и решили автоматизацией и диджитализацией. Именно так родилась идея с электронной оценкой стоимости имущества, а также формированием на ее основе справок", - рассказала нам эксперт по рынку недвижимости Виктория Берещак.

С одной стороны, очень удобный, казалось бы, правильный шаг, который, во-первых, убирает нечестных на руку хапуг, если таковые были задействованы в схеме оценки ранее, а со второй - очень упрощает жизнь владельцам имущества и покупателям.

Фактически без чужой помощи можно будет сгенерировать справку о рыночной стоимости объекта, которая будет действительна в течение 30 дней.

Но вместе с этим, говорят эксперты, до момента запуска остается несколько очень важных, принципиальных вопросов о механизме работы новой системы.

"Возникает сразу ряд вопросов, которые, как обычно, сопровождают всю цифровизацию наших государственных услуг: каким образом алгоритм оценки будет учитывать сопоставимые объекты, подбирать "одноклассников", на основе выборки которых формировать рыночную стоимость? Будет ли этой выборки достаточно? Учитываются ли реальные факторы состояния квартиры, участка, дома, которые нужно проверить на месте?", - говорит Виктория Берещак.

К сожалению, покупатель недвижимости на вторичном рынке очень часто становится жертвой обмана.

Не все знают, как правильно проверить коммуникации или оценить состояние внешних и внутренних стен, а также другие технически нюансы, спрятанные за марафетом.

Более того, в условиях жесткого и хаотичного рынка, когда о здравомыслии ценообразования на вторичке речи практически нет (все пытаются продать подороже), изучить реальное соотношение цена/качество с похожими объектами крайне сложно - банально сложно вычленить эти альтернативные варианты.

"Оценщик, если он, конечно, профессиональный и компетентный, как раз с этим очень сильно помогал", - заметила Виктория Берещак.

Манипуляции с оценкой

Есть опасение, что рыночная стоимость будет выше или ниже реальной, или оговоренной сторонами. Придется либо устно или письменно договариваться (лучше привлекать нотариуса и визировать обеим сторонам).

"Тут же существует риск, что искусственный интеллект может "не заметить" заниженной стоимости, которую поставят специально для выгодной сделки. Поэтому вопрос с коррупцией, думаю, решен наполовину", - отметила Виктория Берещак.

Еще одной серьезной прорехой, которая, по сути, влияет на все вышеописанное, является отсутствие того самого перечня обязательных данных, на основе которого и группируются похожие объекты и формируется оценочная стоимость. Это, опять же, к вопросу об алгоритмах.

"Считаю, что пока что это больше похоже на лужу в пустыне: когда станет понятно, какие данные будут внесены в систему, система начнет заполняться, ею станут пользоваться правомерно, алгоритмы будут работать выверено (за чем нужно следить и при помощи ИИ, и при помощи человека, я считаю), тогда можно говорить о пользе подобного нововведения для частных лиц", - резюмировала Виктория Берещак.
 

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