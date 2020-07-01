Объем выполненных стройработ в Украине в мае сократился на 2% - Госстат

Объем выполненных строительных работ в Украине в мае 2020 года сократился на 2% по сравнению с маем 2019 года, тогда как в апреле-2020 к апрелю-2019 – сократился на 16,1%.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), с начала года объем выполненных стройработ составил 50 млрд грн. В целом в январе-мае текущего года этот показатель сократился на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным статведомства, в мае показатель увеличился на 30,6% по сравнению с предыдущим месяцем (согласно сезонно скорректированным данным - на 8,3%), тогда как в апреле, по сравнению с мартом, этот показатель сократился на 2,8%.

Как сообщил Госстат, в мае-2020 к маю-2019 объем работ сократился в жилом и нежилом строительстве. Так, согласно нескорректированным данным, сокращение объемов в жилом строительстве составило 28,3%, в строительстве нежилых зданий - 5%. При этом строительство инженерных сооружений возросло на 8,2%.

Доля нового строительства к общему объему выполненных стройработ составила 43,1%, ремонта – 29,3%, реконструкции и техпереоснащения - 27,6%.

В январе-мае-2020 по сравнению с аналогичным периодом годом ранее рост объемов строительных работ зафиксирован в Черниговской (на 36,4%, до 671,1 млн грн), Ривненской (на 2,7%, до 682,2 млн грн), Львовской (на 4,1%, до 3,37 млрд грн), Киевской (на 16,9%, до 3,34 млрд грн), Донецкой (на 4,2%, до 1,69 млрд грн), Луганской (на 1,8%, до 140,8 млн грн), Одесской (на 1,3%, до 4,32 млрд грн) и Полтавской (на 0,2%, до 2,63 млрд грн) областях.

В остальных 16-ти областях и Киеве зафиксировано падение объемов стройработ, в частности, в Кировоградской (на 41,6%, до 398,9 млн грн), Запорожской (на 35,8%, до 852,3 млн грн), Винницкой (на 35%, до 2,02 млрд грн). В Киеве объем выполненных стройработ в этот период сократился на 6,5% и составил 11,9 млрд грн.

Статданные приведены без учета оккупированного Крыма и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось, объем выполненных стройработ в Украине в 2019 году увеличился на 20% по сравнению с 2018 годом.