НБУ ожидает роста цен на первичном рынке жилья

Цены на жилье на первичном рынке продолжат рост после коронакризиса, при этом спрос останется стабильным, прогнозируется в отчете Национального банка Украины (НБУ) о финансовой стабильности.

Согласно отчету, цены на новое жилье в гривневом эквиваленте после временного падения вернулись к докарантинным показателям. При этом по состоянию на конец мая цены возросли на 9,1% по сравнению с прошлым годом.

"Ожидается, что цены и в дальнейшем будут понемногу повышаться, несколько подогретые ослаблением гривни и низкой маржинальностью застройщиков. Девелоперы также настроены оптимистично: почти половина опрошенных в мае застройщиков ожидает роста цен на жилье, что вдвое выше докарантинного показателя февраля", - констатируется в документе.

При этом цены на аренду жилья упали, что в сочетании с резким замедлением доходов населения остановило рост уровня доступности жилья впервые за 10 лет, отметил регулятор.

В целом спрос на жилье не изменится в ближайшие два года, считают в НБУ. Однако карантин способствовал его трансформации: интерес к проектам класса "эконом" резко снизился, инвесторы отдают предпочтение объектам повышенного комфорта.

"Коронакризис стал стресс-тестом для застройщиков. Поскольку стройсектор не подпадал под карантинные ограничения, на текущее строительство повлияло исключительно резкое краткосрочное падение спроса. Около 20% объектов было временно заморожено, в первую очередь из-за недостаточного запаса ликвидности застройщиков, преимущественно в эконом сегменте", - поясняется в отчете.

По данным НБУ, портфель ипотеки в январе-апреле снизился на 1,5% из-за нетипично низкого уровня кредитования в апреле. Однако регулятор прогнозирует дальнейшее увеличение доли ипотеки благодаря снижению процентных ставок и мерам по защите инвесторов, в частности, изменению правил регистрации в ипотечном жилье.