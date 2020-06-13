Объем нового строительства нежилых зданий в I кв. сократился на 15,4% – Госстат

Общая площадь нежилых зданий, на которые выданы разрешения на выполнение строительных работ (новое строительство), в январе-марте 2020 года сократилась на 15,4% по сравнению с 2018 годом и составила 841,1 тыс. кв. м, сообщила Государственная служба статистики.

Так, в первом квартале 2019 года в числе общего объема нового строительства 190,4 тыс. кв. м пришлось на торговые площади, 228,4 тыс. кв. м - на промышленные здания и склады, 54,8 тыс. кв. м - здания для публичных выступлений, учреждений образовательного, медицинского и оздоровительного назначения, 179,5 тыс. кв. м - другие нежилые здания.

Кроме того, 108,5 тыс. кв. м пришлось на гостиницы, рестораны и подобные им здания, а также 65,9 тыс. кв. м - на офисы и 13,4 тыс. кв. м - на здания транспорта и средств связи.

Согласно данным Госстата, лидерами по объемам нового строительства нежилых зданий являются Киевская (146,8 тыс. кв. м) и Одесская (141,6 тыс. кв. м) области.

Самые низкие показатели нового строительства зафиксированы в Кировоградской (1,2 тыс. кв. м), Луганской (2 тыс. кв. м), Сумской (4,3 тыс. кв. м), Полтавской (5,1 тыс. кв. м) и Херсонской (6,4 тыс. кв. м) областях.

В Киеве получено разрешение на строительство 16,5 тыс. кв. м нежилых зданий.

По данным статведомства, в 2019 году общая площадь нежилых зданий в Украине, на которые выданы разрешения на выполнение строительных работ (новое строительство), возросла на 38,4% по сравнению с предыдущим годом и составила 5,3 млн кв. м.

Госстат напоминает, что показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.