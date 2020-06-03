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Ипотека возвращается к докарантинному уровню
13:42 03.06.2020 |
После апрельского провала в ипотечном кредитовании в мае банки начали наращивать выдачу ипотечных кредитов.
Об этом банкиры рассказали в ходе круглого стола «Ипотека дешевле 10% годовых: миф или реальность?», проведенного онлайн «Финансовым клубом».
«Спрос на новое жилье, на ипотеку упал - в апреле мы увидели провал в продажах как ипотечных кредитов, так и продаж у застройщиков. Сейчас понемногу рынок оживает и возвращается к продажам марта. На продажи января-февраля мы, к сожалению, пока не вышли. Ожидаем», - сообщила первый заместитель председателя правления банка «Глобус» Елена Дмитриева.
В первые недели карантина наблюдался всплеск продаж, прежде чем рынок замер. «В начале карантина спрос подрос, но в апреле он существенно уменьшился. Карантин повлиял. Об этом говорят и застройщики, у которых уменьшился спрос на жилье, и банки: в любое нестабильное время спрос на ипотеку падает», - отмечает Елена Дмитриева.
Аналогичный тренд заметил и Правэкс Банк. «В первые две недели карантина, в конце марта, был высокий всплеск покупательной способности. Мы продавали в этот период больше, чем обычно. Это был спекулятивный спрос. Но сам апрель показал, что экономике и людям было не до этого. В мае ситуация стабилизировалась, мы вернули объемы марта. Думаю, мы дальше покажем рост», - рассказал заместитель председателя правления Правэкс Банка Семен Бабаев.
«И на первичном, и на вторичном рынке было существенное снижение, но сейчас спрос восстанавливается. По ожиданиям экспертов, чтобы восстановить темпы выдачи, которые были до карантина, фактически рынку нужно от шести до девяти месяцев», - спрогнозировала заместитель директора департамента розничных клиентов Кредобанка Ольга Муха.
При этом на фоне падения рынка вырос спрос в сегменте загородного жилья.
«В апреле спрос упал, но и структура поменялась. Мы увидели больше обращений на покупку жилых домов, в частности в областях, нежели квартир», - сообщил Семен Бабаев.
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