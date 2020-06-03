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В мае средняя цена квартир на вторичном рынке недвижимости Киева отмечена на уровне 1402 долл. США/кв. м
09:49 03.06.2020 |
Относительно апреля средняя цена уменьшилась на 1,3%. В национальной валюте - на 2,3% до 37932 грн./кв.м (±1,01%).
С января 2020 года средние цены на квартиры в Киеве в долларовом эквиваленте уменьшились на 2,8%, в гривнах увеличились - на 6,9%.
За год, средние показатели подорожали в долларах на 6,5%, а в гривнах - на 8,3%.
Индекс роста в долларах составил 1,07, в гривнах 1,08.
Динамика средней цены предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева
Медианная цена квадратного метра жилья уменьшилась за месяц на 0,6% до 1286 дол. США/кв.м., увеличилась с начала 2020 года - на 0,2%, за год - на 12,5%.
Цены на дешевое/дорогое жилье
Относительно апреля средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента уменьшилась - на 0,2% до 21532 грн./кв.м и в 20% квартир высшего ценового сегмента - на 4,3% до 61376 грн./кв.м.
В долларовом эквиваленте цены на квартиры увеличились в «дешевом» сегменте на 0,9%, до 796 долл. США/кв. м, в «дорогом» подешевели - на 3,3%, до 2269 долл./кв. м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 2,85.
Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева
За год, ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья увеличились на 1,4%, а в «дешевом» - на 9,5%. В долларовом эквиваленте квартиры подорожали в «дешевом» сегменте на 7,7%, в «дорогом» подешевели - на 0,3%.
Средние цены на квартиры по расположению и количеству комнат (май 2020 г.)
|Расположение
|Кол-во комнат
|Вибірка квартир
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|Ср. цена, $
|Ср. цена, $/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|10 496
|75
|2 958 207
|37 932
|-2,3
|109 361
|1 402
|-1,3
|Левый берег
|3 138
|71
|2 117 868
|30 088
|-0,7
|78 295
|1 112
|0,4
|1-комн.
|851
|43
|1 390 789
|32 561
|-1,4
|51 415
|1 204
|-0,3
|2-комн.
|919
|64
|1 945 856
|30 001
|-0,8
|71 936
|1 109
|0,3
|3-комн.
|1 097
|88
|2 568 140
|28 852
|-0,4
|94 940
|1 067
|0,8
|4-комн.
|271
|111
|3 161 685
|27 621
|-0,1
|116 883
|1 021
|1,0
|Правый берег
|5 172
|71
|2 596 314
|35 561
|-0,6
|95 982
|1 315
|0,5
|1-комн.
|1 405
|42
|1 573 100
|36 932
|0,5
|58 155
|1 365
|1,6
|2-комн.
|1 623
|65
|2 362 150
|35 690
|-0,9
|87 325
|1 319
|0,2
|3-комн.
|1 737
|89
|3 135 537
|34 052
|-1,2
|115 916
|1 259
|-0,1
|4-комн.
|407
|125
|4 761 010
|36 757
|-1,5
|176 008
|1 359
|-0,4
|Центр
|2 186
|91
|5 020 740
|54 800
|-3,8
|185 610
|2 026
|-2,8
|1-комн.
|342
|48
|2 704 066
|56 504
|-3,2
|99 965
|2 089
|-2,1
|2-комн.
|671
|72
|3 998 770
|55 020
|-3,4
|147 829
|2 034
|-2,3
|3-комн.
|869
|106
|5 840 659
|54 434
|-4,7
|215 921
|2 012
|-3,6
|4-комн.
|304
|142
|7 538 949
|53 445
|-2,6
|278 704
|1 976
|-1,6
За прошлый месяц в национальной валюте, зафиксировано уменьшение усредненных цен во всех административных районах Киева, от 0,02 в Дарницком до 4% в Печерском районах.
В долларовом эквиваленте средняя цена уменьшилась в Оболонском - на 0,1%, Святошинском - на 0,8%, Днепровском - на 0,9%, Шевченковском - на 1,4% и Печерском - на 3%. В остальных районах увеличилась: от 0,2% в Соломенском до 1,1% в Дарницком.
Средние цены на квартиры в Киеве (на вторичном рынке жилой недвижимости, май 2020 г.)
|Район
|Кол-во комнат
|Выборка квартир
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|Ср. цена, $
|Ср. цена, $/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|10 496
|75
|2 958 207
|37 932
|-2,3
|109 361
|1 402
|-1,3
|1-комн.
|2 598
|43
|1 662 262
|38 077
|-1,8
|61 451
|1 408
|-0,7
|2-комн.
|3 213
|66
|2 584 869
|38 099
|-2,0
|95 559
|1 408
|-1,0
|3-комн.
|3 703
|93
|3 602 271
|37 295
|-3,3
|133 171
|1 379
|-2,3
|4-комн.
|982
|127
|5 179 621
|39 402
|-1,1
|191 483
|1 457
|0,01
|Голосеевский
|1 694
|74
|2 909 172
|38 443
|-0,3
|107 548
|1 421
|0,8
|1-комн.
|483
|43
|1 667 182
|38 258
|0,9
|61 633
|1 414
|2,1
|2-комн.
|565
|68
|2 693 929
|38 688
|-0,5
|99 591
|1 430
|0,6
|3-комн.
|534
|95
|3 723 072
|38 085
|-1,1
|137 637
|1 408
|0,04
|4-комн.
|112
|134
|5 470 521
|39 711
|-1,4
|202 237
|1 468
|-0,3
|Дарницкий
|1 570
|75
|2 322 460
|31 001
|-0,02
|85 858
|1 146
|1,1
|1-комн.
|426
|43
|1 444 814
|33 071
|-0,4
|53 413
|1 223
|0,7
|2-комн.
|443
|68
|2 116 847
|30 999
|-0,2
|78 257
|1 146
|0,9
|3-комн.
|560
|95
|2 857 083
|29 972
|0,1
|105 622
|1 108
|1,2
|4-комн.
|141
|120
|3 496 757
|28 843
|0,2
|129 270
|1 066
|1,3
|Деснянский
|468
|67
|1 645 060
|25 158
|-0,5
|60 816
|930
|0,6
|1-комн.
|93
|40
|1 136 623
|28 360
|-0,9
|42 019
|1 048
|0,2
|2-комн.
|137
|60
|1 582 698
|26 259
|-1,3
|58 510
|971
|-0,2
|3-комн.
|197
|78
|1 856 232
|23 758
|-0,3
|68 622
|878
|0,9
|4-комн.
|41
|96
|1 992 068
|20 943
|-0,4
|73 644
|774
|0,7
|Днепровский
|1 100
|66
|2 027 017
|30 882
|-2,0
|74 936
|1 142
|-0,9
|1-комн.
|332
|42
|1 392 664
|33 082
|-3,1
|51 485
|1 223
|-2,0
|2-комн.
|339
|62
|1 869 170
|30 208
|-1,3
|69 101
|1 117
|-0,2
|3-комн.
|340
|82
|2 504 723
|29 960
|-1,5
|92 596
|1 108
|-0,4
|4-комн.
|89
|106
|3 169 653
|28 763
|-1,6
|117 178
|1 063
|-0,5
|Оболонский
|673
|77
|3 090 405
|37 906
|-1,2
|114 248
|1 401
|-0,1
|1-комн.
|147
|43
|1 590 689
|36 686
|1,1
|58 806
|1 356
|2,2
|2-комн.
|191
|66
|2 438 818
|36 140
|-1,6
|90 160
|1 336
|-0,5
|3-комн.
|250
|88
|3 444 225
|37 297
|-2,1
|127 328
|1 379
|-1,0
|4-комн.
|85
|128
|6 107 541
|45 779
|0,3
|225 787
|1 692
|1,4
|Печерский
|1 384
|92
|5 085 122
|55 038
|-4,0
|187 990
|2 035
|-3,0
|1-комн.
|234
|50
|2 785 614
|55 451
|-4,1
|102 980
|2 050
|-3,1
|2-комн.
|411
|73
|4 050 930
|55 231
|-1,7
|149 757
|2 042
|-0,6
|3-комн.
|556
|107
|5 982 965
|55 006
|-6,0
|221 182
|2 033
|-5,0
|4-комн.
|183
|141
|7 620 295
|54 175
|-2,9
|281 711
|2 003
|-1,8
|Подольский
|732
|70
|2 551 898
|36 029
|-0,1
|94 340
|1 332
|1,0
|1-комн.
|215
|42
|1 594 487
|37 298
|1,5
|58 946
|1 379
|2,6
|2-комн.
|235
|66
|2 407 012
|35 976
|-1,0
|88 984
|1 330
|0,1
|3-комн.
|237
|90
|3 208 150
|34 932
|-1,3
|118 601
|1 291
|-0,3
|4-комн.
|45
|119
|4 426 564
|36 022
|2,6
|163 644
|1 332
|3,7
|Святошинский
|592
|68
|1 966 659
|29 125
|-1,9
|72 705
|1 077
|-0,8
|1-комн.
|140
|39
|1 196 551
|31 074
|-3,2
|44 235
|1 149
|-2,1
|2-комн.
|166
|61
|1 764 556
|29 076
|-2,4
|65 233
|1 075
|-1,3
|3-комн.
|226
|81
|2 310 765
|28 341
|-1,4
|85 426
|1 048
|-0,3
|4-комн.
|60
|107
|3 026 599
|27 665
|0,03
|111 889
|1 023
|1,1
|Соломенский
|1 034
|71
|2 438 836
|34 048
|-0,9
|90 160
|1 259
|0,2
|1-комн.
|288
|41
|1 534 242
|36 539
|-1,4
|56 719
|1 351
|-0,3
|2-комн.
|304
|63
|2 250 270
|35 030
|-0,9
|83 189
|1 295
|0,2
|3-комн.
|364
|90
|2 954 262
|31 650
|0,1
|109 215
|1 170
|1,2
|4-комн.
|78
|127
|4 108 477
|32 215
|-3,9
|151 885
|1 191
|-2,9
|Шевченковский
|1 249
|81
|3 846 017
|46 508
|-2,5
|142 182
|1 719
|-1,4
|1-комн.
|240
|43
|2 049 537
|47 811
|-0,6
|75 768
|1 768
|0,5
|2-комн.
|422
|67
|3 131 472
|46 091
|-1,9
|115 766
|1 704
|-0,9
|3-комн.
|439
|96
|4 529 247
|45 563
|-4,3
|167 440
|1 684
|-3,2
|4-комн.
|148
|139
|6 770 037
|48 382
|-1,8
|250 279
|1 789
|-0,7
Общая ситуация на вторичном рынке жилья в Киеве
Количество представленных к продаже квартир в Киеве в мае увеличилось на 2,5% относительно апреля и составило 10496 квартир. Объем предложения повысился в общей площади на 2%, в долларовом выражении - на 0,4%.
Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева
За год количество выставленных на продажу квартир в Киеве уменьшилось на 21,1%.
Индекс роста составил 0,79.
Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 10,5% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 1,5% ниже средней цены апреля и составляет 38266 грн/кв. м. В долларовом эквиваленте - на 0,4%, 1415 долл. США/кв. м.
Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья
В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу - 49%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 30% от общего количества, в Центре Киева - 21%. Увеличение количества квартир наблюдалось на Левом берегу - на 3,6%, на Правом берегу - на 4,5%. Снижение в Центре Киева - на 3,2%.
Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 25%, двухкомнатные - 31%, трехкомнатные - 35% и 4-х комнатные - 9%.
По отношению к предыдущему месяцу увеличилось количество однокомнатных квартир - на 3,5%, двухкомнатных - на 3,4%, трехкомнатных - на 1,3%, четырехкомнатных - на 1,7%.
Наибольшее количество квартир предлагалось в Голосеевском - 16% и Дарницком районах - 15%. В Печерском - 13%, Шевченковском - 12%, Днепровском - 11%, Соломенском - 10%. Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Подольском - 7%, в Оболонском и Святошинском - по 6%, Деснянском - 4%.
Уменьшение количества продаваемых квартир в Киеве наблюдалось в Шевченковском - на 0,6% и в Печерском районе - на 5,5%. В остальных районах увеличение: от 1,5% в Деснянском, до 6,4% в Голосеевском.
В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 44%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 18%, до 50 тыс. долл. США - 16%, от 150 до 250 тыс. долл. США - 15% и от 250 тыс. долл. США - 7%.
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