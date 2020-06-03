В мае средняя цена квартир на вторичном рынке недвижимости Киева отмечена на уровне 1402 долл. США/кв. м

Относительно апреля средняя цена уменьшилась на 1,3%. В национальной валюте - на 2,3% до 37932 грн./кв.м (±1,01%).

С января 2020 года средние цены на квартиры в Киеве в долларовом эквиваленте уменьшились на 2,8%, в гривнах увеличились - на 6,9%.

За год, средние показатели подорожали в долларах на 6,5%, а в гривнах - на 8,3%.

Индекс роста в долларах составил 1,07, в гривнах 1,08.

Динамика средней цены предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева

Медианная цена квадратного метра жилья уменьшилась за месяц на 0,6% до 1286 дол. США/кв.м., увеличилась с начала 2020 года - на 0,2%, за год - на 12,5%.

Цены на дешевое/дорогое жилье

Относительно апреля средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента уменьшилась - на 0,2% до 21532 грн./кв.м и в 20% квартир высшего ценового сегмента - на 4,3% до 61376 грн./кв.м.

В долларовом эквиваленте цены на квартиры увеличились в «дешевом» сегменте на 0,9%, до 796 долл. США/кв. м, в «дорогом» подешевели - на 3,3%, до 2269 долл./кв. м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 2,85.

Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева

За год, ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья увеличились на 1,4%, а в «дешевом» - на 9,5%. В долларовом эквиваленте квартиры подорожали в «дешевом» сегменте на 7,7%, в «дорогом» подешевели - на 0,3%.

Средние цены на квартиры по расположению и количеству комнат (май 2020 г.)

Расположение Кол-во комнат Вибірка квартир Ср. общая пл., кв.м Ср. цена, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 10 496 75 2 958 207 37 932 -2,3 109 361 1 402 -1,3 Левый берег 3 138 71 2 117 868 30 088 -0,7 78 295 1 112 0,4 1-комн. 851 43 1 390 789 32 561 -1,4 51 415 1 204 -0,3 2-комн. 919 64 1 945 856 30 001 -0,8 71 936 1 109 0,3 3-комн. 1 097 88 2 568 140 28 852 -0,4 94 940 1 067 0,8 4-комн. 271 111 3 161 685 27 621 -0,1 116 883 1 021 1,0 Правый берег 5 172 71 2 596 314 35 561 -0,6 95 982 1 315 0,5 1-комн. 1 405 42 1 573 100 36 932 0,5 58 155 1 365 1,6 2-комн. 1 623 65 2 362 150 35 690 -0,9 87 325 1 319 0,2 3-комн. 1 737 89 3 135 537 34 052 -1,2 115 916 1 259 -0,1 4-комн. 407 125 4 761 010 36 757 -1,5 176 008 1 359 -0,4 Центр 2 186 91 5 020 740 54 800 -3,8 185 610 2 026 -2,8 1-комн. 342 48 2 704 066 56 504 -3,2 99 965 2 089 -2,1 2-комн. 671 72 3 998 770 55 020 -3,4 147 829 2 034 -2,3 3-комн. 869 106 5 840 659 54 434 -4,7 215 921 2 012 -3,6 4-комн. 304 142 7 538 949 53 445 -2,6 278 704 1 976 -1,6

За прошлый месяц в национальной валюте, зафиксировано уменьшение усредненных цен во всех административных районах Киева, от 0,02 в Дарницком до 4% в Печерском районах.

В долларовом эквиваленте средняя цена уменьшилась в Оболонском - на 0,1%, Святошинском - на 0,8%, Днепровском - на 0,9%, Шевченковском - на 1,4% и Печерском - на 3%. В остальных районах увеличилась: от 0,2% в Соломенском до 1,1% в Дарницком.

Средние цены на квартиры в Киеве (на вторичном рынке жилой недвижимости, май 2020 г.)

Район Кол-во комнат Выборка квартир Ср. общая пл., кв.м Ср. цена, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 10 496 75 2 958 207 37 932 -2,3 109 361 1 402 -1,3 1-комн. 2 598 43 1 662 262 38 077 -1,8 61 451 1 408 -0,7 2-комн. 3 213 66 2 584 869 38 099 -2,0 95 559 1 408 -1,0 3-комн. 3 703 93 3 602 271 37 295 -3,3 133 171 1 379 -2,3 4-комн. 982 127 5 179 621 39 402 -1,1 191 483 1 457 0,01 Голосеевский 1 694 74 2 909 172 38 443 -0,3 107 548 1 421 0,8 1-комн. 483 43 1 667 182 38 258 0,9 61 633 1 414 2,1 2-комн. 565 68 2 693 929 38 688 -0,5 99 591 1 430 0,6 3-комн. 534 95 3 723 072 38 085 -1,1 137 637 1 408 0,04 4-комн. 112 134 5 470 521 39 711 -1,4 202 237 1 468 -0,3 Дарницкий 1 570 75 2 322 460 31 001 -0,02 85 858 1 146 1,1 1-комн. 426 43 1 444 814 33 071 -0,4 53 413 1 223 0,7 2-комн. 443 68 2 116 847 30 999 -0,2 78 257 1 146 0,9 3-комн. 560 95 2 857 083 29 972 0,1 105 622 1 108 1,2 4-комн. 141 120 3 496 757 28 843 0,2 129 270 1 066 1,3 Деснянский 468 67 1 645 060 25 158 -0,5 60 816 930 0,6 1-комн. 93 40 1 136 623 28 360 -0,9 42 019 1 048 0,2 2-комн. 137 60 1 582 698 26 259 -1,3 58 510 971 -0,2 3-комн. 197 78 1 856 232 23 758 -0,3 68 622 878 0,9 4-комн. 41 96 1 992 068 20 943 -0,4 73 644 774 0,7 Днепровский 1 100 66 2 027 017 30 882 -2,0 74 936 1 142 -0,9 1-комн. 332 42 1 392 664 33 082 -3,1 51 485 1 223 -2,0 2-комн. 339 62 1 869 170 30 208 -1,3 69 101 1 117 -0,2 3-комн. 340 82 2 504 723 29 960 -1,5 92 596 1 108 -0,4 4-комн. 89 106 3 169 653 28 763 -1,6 117 178 1 063 -0,5 Оболонский 673 77 3 090 405 37 906 -1,2 114 248 1 401 -0,1 1-комн. 147 43 1 590 689 36 686 1,1 58 806 1 356 2,2 2-комн. 191 66 2 438 818 36 140 -1,6 90 160 1 336 -0,5 3-комн. 250 88 3 444 225 37 297 -2,1 127 328 1 379 -1,0 4-комн. 85 128 6 107 541 45 779 0,3 225 787 1 692 1,4 Печерский 1 384 92 5 085 122 55 038 -4,0 187 990 2 035 -3,0 1-комн. 234 50 2 785 614 55 451 -4,1 102 980 2 050 -3,1 2-комн. 411 73 4 050 930 55 231 -1,7 149 757 2 042 -0,6 3-комн. 556 107 5 982 965 55 006 -6,0 221 182 2 033 -5,0 4-комн. 183 141 7 620 295 54 175 -2,9 281 711 2 003 -1,8 Подольский 732 70 2 551 898 36 029 -0,1 94 340 1 332 1,0 1-комн. 215 42 1 594 487 37 298 1,5 58 946 1 379 2,6 2-комн. 235 66 2 407 012 35 976 -1,0 88 984 1 330 0,1 3-комн. 237 90 3 208 150 34 932 -1,3 118 601 1 291 -0,3 4-комн. 45 119 4 426 564 36 022 2,6 163 644 1 332 3,7 Святошинский 592 68 1 966 659 29 125 -1,9 72 705 1 077 -0,8 1-комн. 140 39 1 196 551 31 074 -3,2 44 235 1 149 -2,1 2-комн. 166 61 1 764 556 29 076 -2,4 65 233 1 075 -1,3 3-комн. 226 81 2 310 765 28 341 -1,4 85 426 1 048 -0,3 4-комн. 60 107 3 026 599 27 665 0,03 111 889 1 023 1,1 Соломенский 1 034 71 2 438 836 34 048 -0,9 90 160 1 259 0,2 1-комн. 288 41 1 534 242 36 539 -1,4 56 719 1 351 -0,3 2-комн. 304 63 2 250 270 35 030 -0,9 83 189 1 295 0,2 3-комн. 364 90 2 954 262 31 650 0,1 109 215 1 170 1,2 4-комн. 78 127 4 108 477 32 215 -3,9 151 885 1 191 -2,9 Шевченковский 1 249 81 3 846 017 46 508 -2,5 142 182 1 719 -1,4 1-комн. 240 43 2 049 537 47 811 -0,6 75 768 1 768 0,5 2-комн. 422 67 3 131 472 46 091 -1,9 115 766 1 704 -0,9 3-комн. 439 96 4 529 247 45 563 -4,3 167 440 1 684 -3,2 4-комн. 148 139 6 770 037 48 382 -1,8 250 279 1 789 -0,7

Общая ситуация на вторичном рынке жилья в Киеве

Количество представленных к продаже квартир в Киеве в мае увеличилось на 2,5% относительно апреля и составило 10496 квартир. Объем предложения повысился в общей площади на 2%, в долларовом выражении - на 0,4%.

Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева

За год количество выставленных на продажу квартир в Киеве уменьшилось на 21,1%.

Индекс роста составил 0,79.

Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 10,5% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 1,5% ниже средней цены апреля и составляет 38266 грн/кв. м. В долларовом эквиваленте - на 0,4%, 1415 долл. США/кв. м.

Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья

В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу - 49%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 30% от общего количества, в Центре Киева - 21%. Увеличение количества квартир наблюдалось на Левом берегу - на 3,6%, на Правом берегу - на 4,5%. Снижение в Центре Киева - на 3,2%.

Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 25%, двухкомнатные - 31%, трехкомнатные - 35% и 4-х комнатные - 9%.

По отношению к предыдущему месяцу увеличилось количество однокомнатных квартир - на 3,5%, двухкомнатных - на 3,4%, трехкомнатных - на 1,3%, четырехкомнатных - на 1,7%.

Наибольшее количество квартир предлагалось в Голосеевском - 16% и Дарницком районах - 15%. В Печерском - 13%, Шевченковском - 12%, Днепровском - 11%, Соломенском - 10%. Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Подольском - 7%, в Оболонском и Святошинском - по 6%, Деснянском - 4%.

Уменьшение количества продаваемых квартир в Киеве наблюдалось в Шевченковском - на 0,6% и в Печерском районе - на 5,5%. В остальных районах увеличение: от 1,5% в Деснянском, до 6,4% в Голосеевском.

В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 44%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 18%, до 50 тыс. долл. США - 16%, от 150 до 250 тыс. долл. США - 15% и от 250 тыс. долл. США - 7%.