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Средние цены на квартиры в новостройках Киева, в мае 2020 года составили 28414 грн/кв.м
09:39 03.06.2020 |
Относительно апреля цена уменьшилась на 0,1% (±1,6%). За год средняя стоимость 1 кв. м в квартирах в новостройках Киева увеличилась на 11,8%. С января 2020 - на 1,8%.
Динамика средней цены предложения квартир в новостройках Киева
Медианная цена квадратного метра квартир уменьшилась за месяц на 0,1% до 24963 грн, увеличилась с начала 2020 года - на 3,9%, за год - на 10,9%.
Увеличение средних цен в прошедшем месяце зафиксировано в Днепровском (на 5,9%), Оболонском (на 1,2%), Святошинском (на 0,5%) и Шевченковском (на 0,2%) районах. В остальных районах уменьшение составило от 0,3% в Голосеевском и Соломенском до 2,4% в Дарницком.
Средние цены предложения квартир в новостройках по районам Киева (май 2020 г.)
|Район
|Кол-во ЖК
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена квартиры, грн.
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|211
|78
|2 226 766
|28 414
|-0,1
|Голосеевский
|35
|74
|2 104 672
|28 074
|-0,3
|Дарницкий
|26
|69
|1 532 779
|22 390
|-2,4
|Деснянский
|12
|161
|3 464 600
|20 162
|-2,1
|Днепровский
|14
|77
|1 988 936
|26 897
|5,9
|Оболонский
|11
|72
|1 784 312
|24 591
|1,2
|Печерский
|30
|85
|4 446 837
|51 080
|-0,7
|Подольский
|16
|82
|2 419 187
|29 873
|-0,6
|Святошинский
|14
|62
|1 557 287
|24 851
|0,5
|Соломенский
|23
|75
|1 798 669
|24 784
|-0,3
|Шевченковский
|30
|76
|2 704 290
|35 213
|0,2
Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно апреля:
* эконом-класс - рост на 0,3% до 20080 грн/кв.м;
* комфорт-класс - снижение на 0,4% до 25798 грн/кв.м;
* бизнес-класс - рост на 0,5% до 41433 грн/кв.м;
* премиум-класс - рост на 0,1% до 67542 грн/кв.м.
Средняя стоимость квартир в новостройках Киева в мае 2020 г. (по классам и количеству комнат)
|Класс
|К-во ЖК / комнат
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена квартиры, грн.
|Средняя цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|211
|78
|2 226 766
|28 414
|-0,1
|Эконом
|40
|68
|1 344 725
|20 080
|0,3
|1-комн.
|43
|889 614
|20 506
|0,9
|2-комн.
|66
|1 312 331
|19 891
|-0,2
|3-комн.
|93
|1 857 996
|19 924
|0,2
|4≥комн.
|141
|2 615 356
|19 106
|-0,9
|Комфорт
|98
|81
|2 037 511
|25 798
|-0,4
|1-комн.
|45
|1 220 069
|27 236
|-0,6
|2-комн.
|92
|2 283 968
|25 713
|-0,3
|3-комн.
|91
|2 230 233
|24 718
|-0,6
|4≥комн.
|129
|3 187 495
|24 678
|0,7
|Бизнес
|57
|81
|3 298 463
|41 433
|0,5
|1-комн.
|50
|2 096 943
|42 884
|0,7
|2-комн.
|76
|3 037 780
|40 665
|-0,5
|3-комн.
|103
|4 090 006
|40 072
|1,1
|4≥комн.
|137
|5 924 690
|43 724
|1,1
|Премиум
|16
|96
|6 506 134
|67 542
|0,1
|1-комн.
|55
|3 891 664
|69 291
|-0,9
|2-комн.
|75
|5 189 933
|68 904
|-0,4
|3-комн.
|111
|7 266 188
|64 750
|2,5
|4≥комн.
|148
|10 049 430
|67 335
|-0,1
20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 47505 грн/кв.м, а в 20% квартир низкого ценового сегмента - 17636 грн/кв.м.
Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,7.
Общая ситуация на первичном рынке недвижимости
В мае к продаже предлагались квартиры 80 операторами в 211 объектах, по базе данных портала «Столичная недвижимость» 100realty.ua. В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.
Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева
В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса - 46%. Доля новостроек бизнес-класса - 27%, эконом-класса - 19%, премиум-класса - 8% от общего количества.
В мае большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском районе - 17%, в Печерском и Шевченковском - по 14%, Дарницком - 12%, Соломенском - 11%. Меньшее количество новостроек в Днепровском, Святошинском и Подольском - по 7%, Деснянском - 6%, Оболонском - 5%.
В мае были начаты продажи квартир в 2 жилых комплексах.
Увеличена цена квадратного метра квартир в 18 новостройках.
Снижена стоимость квартир в 13 объектах.
Количество проанализированных новостроек: 211.
Количество компаний операторов: 80.
Ввод в эксплуатацию: введенные - 4 кв. 2023 г.
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