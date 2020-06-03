Средние цены на квартиры в новостройках Киева, в мае 2020 года составили 28414 грн/кв.м

Относительно апреля цена уменьшилась на 0,1% (±1,6%). За год средняя стоимость 1 кв. м в квартирах в новостройках Киева увеличилась на 11,8%. С января 2020 - на 1,8%.

Динамика средней цены предложения квартир в новостройках Киева

Медианная цена квадратного метра квартир уменьшилась за месяц на 0,1% до 24963 грн, увеличилась с начала 2020 года - на 3,9%, за год - на 10,9%.

Увеличение средних цен в прошедшем месяце зафиксировано в Днепровском (на 5,9%), Оболонском (на 1,2%), Святошинском (на 0,5%) и Шевченковском (на 0,2%) районах. В остальных районах уменьшение составило от 0,3% в Голосеевском и Соломенском до 2,4% в Дарницком.

Средние цены предложения квартир в новостройках по районам Киева (май 2020 г.)

Район Кол-во ЖК Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн. Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 211 78 2 226 766 28 414 -0,1 Голосеевский 35 74 2 104 672 28 074 -0,3 Дарницкий 26 69 1 532 779 22 390 -2,4 Деснянский 12 161 3 464 600 20 162 -2,1 Днепровский 14 77 1 988 936 26 897 5,9 Оболонский 11 72 1 784 312 24 591 1,2 Печерский 30 85 4 446 837 51 080 -0,7 Подольский 16 82 2 419 187 29 873 -0,6 Святошинский 14 62 1 557 287 24 851 0,5 Соломенский 23 75 1 798 669 24 784 -0,3 Шевченковский 30 76 2 704 290 35 213 0,2

Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно апреля:

* эконом-класс - рост на 0,3% до 20080 грн/кв.м;

* комфорт-класс - снижение на 0,4% до 25798 грн/кв.м;

* бизнес-класс - рост на 0,5% до 41433 грн/кв.м;

* премиум-класс - рост на 0,1% до 67542 грн/кв.м.

Средняя стоимость квартир в новостройках Киева в мае 2020 г. (по классам и количеству комнат)

Класс К-во ЖК / комнат Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн. Средняя цена, грн/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 211 78 2 226 766 28 414 -0,1 Эконом 40 68 1 344 725 20 080 0,3 1-комн. 43 889 614 20 506 0,9 2-комн. 66 1 312 331 19 891 -0,2 3-комн. 93 1 857 996 19 924 0,2 4≥комн. 141 2 615 356 19 106 -0,9 Комфорт 98 81 2 037 511 25 798 -0,4 1-комн. 45 1 220 069 27 236 -0,6 2-комн. 92 2 283 968 25 713 -0,3 3-комн. 91 2 230 233 24 718 -0,6 4≥комн. 129 3 187 495 24 678 0,7 Бизнес 57 81 3 298 463 41 433 0,5 1-комн. 50 2 096 943 42 884 0,7 2-комн. 76 3 037 780 40 665 -0,5 3-комн. 103 4 090 006 40 072 1,1 4≥комн. 137 5 924 690 43 724 1,1 Премиум 16 96 6 506 134 67 542 0,1 1-комн. 55 3 891 664 69 291 -0,9 2-комн. 75 5 189 933 68 904 -0,4 3-комн. 111 7 266 188 64 750 2,5 4≥комн. 148 10 049 430 67 335 -0,1

20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 47505 грн/кв.м, а в 20% квартир низкого ценового сегмента - 17636 грн/кв.м.

Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,7.

Общая ситуация на первичном рынке недвижимости

В мае к продаже предлагались квартиры 80 операторами в 211 объектах, по базе данных портала «Столичная недвижимость» 100realty.ua. В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.

Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева

В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса - 46%. Доля новостроек бизнес-класса - 27%, эконом-класса - 19%, премиум-класса - 8% от общего количества.

В мае большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском районе - 17%, в Печерском и Шевченковском - по 14%, Дарницком - 12%, Соломенском - 11%. Меньшее количество новостроек в Днепровском, Святошинском и Подольском - по 7%, Деснянском - 6%, Оболонском - 5%.

В мае были начаты продажи квартир в 2 жилых комплексах.

Увеличена цена квадратного метра квартир в 18 новостройках.

Снижена стоимость квартир в 13 объектах.

Количество проанализированных новостроек: 211.

Количество компаний операторов: 80.

Ввод в эксплуатацию: введенные - 4 кв. 2023 г.