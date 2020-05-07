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Доля нового строительства в общем объеме выполненных стройработ с начала года сократилась на 3 п.п. - Госстат
17:19 07.05.2020 |
Доля нового строительства в общем объеме выполненных строительных работ в январе-марте 2020 года сократилась на три процентных пункта (п.п.) к показателю на начало года и составила 46,7%.
Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), доля нового строительства в общем объеме стройработ в январе-марте также сократилась на 2,1 п.п. по сравнению с январем-февралем.
По данным Госстата, новое строительство в январе-марте преобладало в Тернопольской (82% от общего числа выполненных стройработ), Харьковской (72,1%) и Одесской (66%) областях.
При этом наименьшие объемы нового строительства в январе-марте зафиксированы в Луганской (9%), Закарпатской (10,4%) и Донецкой (11,5%) областях.
В Киеве доля нового строительства в первом квартале составила 55,2%.
Как сообщалось, объем выполненных строительных работ в Украине в марте 2020 года сократился на 12,8% по сравнению с мартом 2019 года, тогда как в феврале-2020 к февралю годом ранее - на 3,8%.
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