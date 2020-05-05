Анализ цен на первичном рынке жилой недвижимости Киева: апрель 2020 г

Средние цены на квартиры в новостройках Киева, в апреле 2020 года составили 28 435 грн/кв.м. Относительно марта средняя стоимость уменьшилась на 1,5%, при уровне показателя погрешности ±2,2.

Динамика средней цены предложения квартир в новостройках Киева

За год средняя стоимость 1 кв. м квартир в новостройках Киева увеличилась на 13,5%.

Уменьшение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Святошинском (на 0,8%), Печерском (на 1,8%), Голосеевском (на 3,3%) и Дарницком (на 4,5%) районах. В остальных районах увеличение составило от 0,1% в Деснянском до 3,9% в Соломенском.

Средние цены на квартиры в новостройках Киева, апрель 2020 г. (по районам)

Район Кол-во ЖК Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн. Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 209 74 2 125 776 28 435 -1,5 Голосеевский 36 74 2 094 236 28 146 -3,3 Дарницкий 27 69 1 547 010 22 952 -4,5 Деснянский 11 64 1 306 274 20 600 0,1 Днепровский 13 80 2 007 720 25 406 1,8 Оболонский 10 74 1 817 229 24 297 2,5 Печерский 30 85 4 486 045 51 423 -1,8 Подольский 16 81 2 342 962 30 061 2,3 Святошинский 14 63 1 547 643 24 715 -0,8 Соломенский 22 76 1 810 966 24 856 3,9 Шевченковский 30 75 2 676 982 35 153 0,6

Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно марта составило:

* эконом-класс - снижение на 2,3% до 20 023 грн/кв.м;

* комфорт-класс - рост на 0,8% до 25 898 грн/кв.м;

* бизнес-класс - снижение на 1,5% до 41 228 грн/кв.м;

* премиум-класс - снижение на 3,7% до 67 506 грн/кв.м.

Средняя стоимость квартир в новостройках Киева в апреле 2020 г. (по классам и количеству комнат)

Класс К-во ЖК / комнат Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн. Средняя цена, грн/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 209 74 2 125 776 28 435 -1,5 Эконом 39 69 1 359 866 20 023 -2,3 1-комн. 43 879 578 20 314 -4,1 2-комн. 68 1 338 632 19 935 -1,9 3-комн. 94 1 860 642 19 887 -0,5 4≥комн. 141 2 618 522 19 283 -1,8 Комфорт 97 73 1 861 421 25 898 0,8 1-комн. 45 1 230 122 27 412 2,2 2-комн. 69 1 769 728 25 779 0,9 3-комн. 92 2 271 967 24 870 -1,3 4≥комн. 129 3 146 221 24 514 1,7 Бизнес 57 81 3 274 690 41 228 -1,5 1-комн. 50 2 069 725 42 599 -1,4 2-комн. 76 3 042 380 40 876 -1,1 3-комн. 104 4 081 598 39 641 -0,9 4≥комн. 133 5 737 528 43 265 -5,1 Премиум 16 95 6 358 524 67 506 -3,7 1-комн. 58 3 977 267 69 900 -2,6 2-комн. 72 4 987 621 69 154 -3,5 3-комн. 111 7 131 609 63 200 -5,9 4≥комн. 148 10 010 725 67 390 -3,2

В 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 47 618 грн/кв.м., а в 20% квартир низкого ценового сегмента - 17 688 грн/кв.м.

Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,7.

Медианная цена квадратного метра квартир за месяц увеличилась на 1,4% и составила 24 977 грн.

Общая ситуация на первичном рынке недвижимости Киева

В апреле к продаже предлагались квартиры 80 операторами в 209 объектах, по базе данных портала «Столичная недвижимость» 100realty.ua. В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.

Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева

В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса - 46%. Доля новостроек бизнес-класса - 27%, эконом-класса - 19%, премиум-класса - 8% от общего количества.

В апреле большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском - 17%, Печерском и Шевченковском - по 14%, Дарницком - 13%, Соломенском - 11% районах. Меньшее количество новостроек в Подольском - 8%, Святошинском - 7% Днепровском - 6%, в Оболонском и Деснянском - по 5%.

В апреле были восстановлены и начаты продажи квартир в 7 жилых комплексах.

Прекращены продажи квартир в 3-х объектах.

Увеличена цена квадратного метра квартир в 36 ЖК.

Снижена стоимость квартир в 20 объектах.

Количество проанализированных новостроек: 209.

Количество компаний операторов: 80.

Ввод в эксплуатацию: введенные - 4 кв. 2023 г.