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Анализ цен на первичном рынке жилой недвижимости Киева: апрель 2020 г
14:07 05.05.2020 |
Средние цены на квартиры в новостройках Киева, в апреле 2020 года составили 28 435 грн/кв.м. Относительно марта средняя стоимость уменьшилась на 1,5%, при уровне показателя погрешности ±2,2.
Динамика средней цены предложения квартир в новостройках Киева
За год средняя стоимость 1 кв. м квартир в новостройках Киева увеличилась на 13,5%.
Уменьшение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Святошинском (на 0,8%), Печерском (на 1,8%), Голосеевском (на 3,3%) и Дарницком (на 4,5%) районах. В остальных районах увеличение составило от 0,1% в Деснянском до 3,9% в Соломенском.
Средние цены на квартиры в новостройках Киева, апрель 2020 г. (по районам)
|Район
|Кол-во ЖК
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена квартиры, грн.
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|209
|74
|2 125 776
|28 435
|-1,5
|Голосеевский
|36
|74
|2 094 236
|28 146
|-3,3
|Дарницкий
|27
|69
|1 547 010
|22 952
|-4,5
|Деснянский
|11
|64
|1 306 274
|20 600
|0,1
|Днепровский
|13
|80
|2 007 720
|25 406
|1,8
|Оболонский
|10
|74
|1 817 229
|24 297
|2,5
|Печерский
|30
|85
|4 486 045
|51 423
|-1,8
|Подольский
|16
|81
|2 342 962
|30 061
|2,3
|Святошинский
|14
|63
|1 547 643
|24 715
|-0,8
|Соломенский
|22
|76
|1 810 966
|24 856
|3,9
|Шевченковский
|30
|75
|2 676 982
|35 153
|0,6
Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно марта составило:
* эконом-класс - снижение на 2,3% до 20 023 грн/кв.м;
* комфорт-класс - рост на 0,8% до 25 898 грн/кв.м;
* бизнес-класс - снижение на 1,5% до 41 228 грн/кв.м;
* премиум-класс - снижение на 3,7% до 67 506 грн/кв.м.
Средняя стоимость квартир в новостройках Киева в апреле 2020 г. (по классам и количеству комнат)
|Класс
|К-во ЖК / комнат
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена квартиры, грн.
|Средняя цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|209
|74
|2 125 776
|28 435
|-1,5
|Эконом
|39
|69
|1 359 866
|20 023
|-2,3
|1-комн.
|43
|879 578
|20 314
|-4,1
|2-комн.
|68
|1 338 632
|19 935
|-1,9
|3-комн.
|94
|1 860 642
|19 887
|-0,5
|4≥комн.
|141
|2 618 522
|19 283
|-1,8
|Комфорт
|97
|73
|1 861 421
|25 898
|0,8
|1-комн.
|45
|1 230 122
|27 412
|2,2
|2-комн.
|69
|1 769 728
|25 779
|0,9
|3-комн.
|92
|2 271 967
|24 870
|-1,3
|4≥комн.
|129
|3 146 221
|24 514
|1,7
|Бизнес
|57
|81
|3 274 690
|41 228
|-1,5
|1-комн.
|50
|2 069 725
|42 599
|-1,4
|2-комн.
|76
|3 042 380
|40 876
|-1,1
|3-комн.
|104
|4 081 598
|39 641
|-0,9
|4≥комн.
|133
|5 737 528
|43 265
|-5,1
|Премиум
|16
|95
|6 358 524
|67 506
|-3,7
|1-комн.
|58
|3 977 267
|69 900
|-2,6
|2-комн.
|72
|4 987 621
|69 154
|-3,5
|3-комн.
|111
|7 131 609
|63 200
|-5,9
|4≥комн.
|148
|10 010 725
|67 390
|-3,2
В 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 47 618 грн/кв.м., а в 20% квартир низкого ценового сегмента - 17 688 грн/кв.м.
Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,7.
Медианная цена квадратного метра квартир за месяц увеличилась на 1,4% и составила 24 977 грн.
Общая ситуация на первичном рынке недвижимости Киева
В апреле к продаже предлагались квартиры 80 операторами в 209 объектах, по базе данных портала «Столичная недвижимость» 100realty.ua. В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.
Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева
В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса - 46%. Доля новостроек бизнес-класса - 27%, эконом-класса - 19%, премиум-класса - 8% от общего количества.
В апреле большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском - 17%, Печерском и Шевченковском - по 14%, Дарницком - 13%, Соломенском - 11% районах. Меньшее количество новостроек в Подольском - 8%, Святошинском - 7% Днепровском - 6%, в Оболонском и Деснянском - по 5%.
В апреле были восстановлены и начаты продажи квартир в 7 жилых комплексах.
Прекращены продажи квартир в 3-х объектах.
Увеличена цена квадратного метра квартир в 36 ЖК.
Снижена стоимость квартир в 20 объектах.
Количество проанализированных новостроек: 209.
Количество компаний операторов: 80.
Ввод в эксплуатацию: введенные - 4 кв. 2023 г.
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