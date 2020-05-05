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Анализ цен на вторичном рынке жилой недвижимости Киева: апрель 2020 г
13:55 05.05.2020 |
В апреле средняя стоимость квартир в Киеве отмечена на уровне 1420 долл. США/кв.м, относительно марта средняя цена уменьшилась на 0,9%. В национальной валюте - на 3,5% до 38844 грн/кв.м. (±0,8%).
Динамика средней цены на квартиры в Киеве (вторичный рынок)
За год, средняя цена за 1 кв. м квартир увеличилась в долларах - на 9,7%, а в гривнах - на 12,1%,
Индекс роста в долларах составил 1,1, в гривнах 1,12.
Цены на дешевое/дорогое жилье в Киеве
Относительно марта средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента уменьшилась на 3,5% до 21 579 грн/кв.м, и в 20% квартир высшего ценового сегмента - на 3,5% до 64 163 грн/кв.м.
В долларовом эквиваленте цены на квартиры в «дешевом» сегменте уменьшились - на 0,9% до 789 долл. США/кв. м, в «дорогом» - на 0,8% до 23 46 долл./кв. м.
Индекс расслоения (соотношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 2,97.
Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке в Киеве
За год, ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья увеличились на 7,1%, а в «дешевом» - на 9,9%. В долларовом эквиваленте цены на квартиры увеличились в «дорогом» сегменте на 4,8%, в «дешевом» - на 7,6%.
Средние цены представленных к продаже квартир (апрель 2020 г. )
|Расположение
|Кол-во комнат
|Вибірка квартир
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|Ср. цена, $
|Ср. цена, $/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|10 236
|76
|3 054 150
|38 844
|-3,5
|111 669
|1 420
|-0,9
|Левый берег
|3 029
|71
|2 137 595
|30 304
|-3,1
|78 157
|1 108
|-0,5
|1-комн.
|812
|42
|1 404 018
|33 033
|-4,3
|51 335
|1 208
|-1,6
|2-комн.
|873
|64
|1 958 805
|30 256
|-2,9
|71 620
|1 106
|-0,2
|3-комн.
|1 067
|88
|2 580 502
|28 955
|-2,8
|94 351
|1 059
|-0,2
|4-комн.
|277
|111
|3 145 414
|27 657
|-2,5
|115 006
|1 011
|0,1
|Правый берег
|4 949
|72
|2 633 617
|35 794
|-2,5
|96 293
|1 309
|0,1
|1-комн.
|1 323
|42
|1 570 728
|36 765
|-2,6
|57 431
|1 344
|0,1
|2-комн.
|1 565
|65
|2 387 185
|36 001
|-2,8
|87 283
|1 316
|-0,1
|3-комн.
|1 663
|89
|3 191 416
|34 465
|-2,4
|116 688
|1 260
|0,3
|4-комн.
|398
|124
|4 805 091
|37 302
|-1,7
|175 689
|1 364
|1,0
|Центр
|2 258
|91
|5 205 375
|56 987
|-3,1
|190 324
|2 084
|-0,4
|1-комн.
|374
|48
|2 820 940
|58 365
|-3,7
|103 142
|2 134
|-1,0
|2-комн.
|668
|72
|4 161 813
|56 958
|-2,9
|152 169
|2 083
|-0,2
|3-комн.
|925
|107
|6 139 684
|57 109
|-3,0
|224 486
|2 088
|-0,4
|4-комн.
|291
|141
|7 695 557
|54 893
|-2,7
|281 373
|2 007
|-0,04
За прошлый месяц в национальной валюте, зафиксировано уменьшение цен во всех административных районах Киева, от 1,8% в Подольском и Святошинском до 4,5% в Голосеевском.
В долларовом эквиваленте средняя цена увеличилась в Соломенском на 0,4%, Деснянском на 0,6%, Подольском на 0,8%, Святошинском на 0,9%. В остальных районах уменьшилась - от 0,4% в Дарницком и Печерском до 1,9% в Голосеевском.
Средние цены представленных к продаже квартир в Киеве (по районам)
|Район
|Кол-во комнат
|Выборка квартир
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|Ср. цена, $
|Ср. цена, $/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|10 236
|76
|3 054 150
|38 844
|-3,5
|111 669
|1 420
|-0,9
|1-комн.
|2 509
|43
|1 703 136
|38 777
|-4,4
|62 272
|1 418
|-1,8
|2-комн.
|3 106
|66
|2 648 446
|38 893
|-3,4
|96 835
|1 422
|-0,7
|3-комн.
|3 655
|93
|3 759 214
|38 587
|-3,3
|137 448
|1 411
|-0,6
|4-комн.
|966
|126
|5 199 910
|39 835
|-2,5
|190 125
|1 456
|0,1
|Голосеевский
|1 592
|73
|2 920 208
|38 565
|-4,5
|106 772
|1 410
|-1,9
|1-комн.
|457
|43
|1 651 763
|37 900
|-6,1
|60 394
|1 386
|-3,6
|2-комн.
|526
|67
|2 687 950
|38 874
|-4,0
|98 280
|1 421
|-1,4
|3-комн.
|505
|95
|3 783 247
|38 493
|-4,0
|138 327
|1 407
|-1,3
|4-комн.
|104
|133
|5 478 015
|40 269
|-2,1
|200 293
|1 472
|0,6
|Дарницкий
|1 543
|76
|2 327 332
|31 008
|-3,1
|85 094
|1 134
|-0,4
|1-комн.
|406
|43
|1 446 381
|33 208
|-3,8
|52 884
|1 214
|-1,1
|2-комн.
|432
|68
|2 111 243
|31 074
|-2,3
|77 194
|1 136
|0,4
|3-комн.
|560
|94
|2 846 649
|29 939
|-3,0
|104 082
|1 095
|-0,3
|4-комн.
|145
|118
|3 432 154
|28 775
|-3,5
|125 490
|1 052
|-0,9
|Деснянский
|461
|67
|1 656 266
|25 285
|-2,1
|60 558
|924
|0,6
|1-комн.
|94
|40
|1 127 760
|28 619
|0,9
|41 234
|1 046
|3,6
|2-комн.
|126
|61
|1 610 246
|26 599
|-2,8
|58 876
|973
|-0,2
|3-комн.
|196
|78
|1 863 492
|23 818
|-2,5
|68 135
|871
|0,2
|4-комн.
|45
|95
|1 986 522
|21 031
|-3,5
|72 633
|769
|-0,8
|Днепровский
|1 025
|66
|2 068 452
|31 503
|-4,1
|75 629
|1 152
|-1,5
|1-комн.
|312
|42
|1 432 123
|34 135
|-7,1
|52 363
|1 248
|-4,5
|2-комн.
|315
|62
|1 889 171
|30 597
|-4,3
|69 074
|1 119
|-1,7
|3-комн.
|311
|83
|2 553 145
|30 420
|-3,1
|93 351
|1 112
|-0,4
|4-комн.
|87
|107
|3 266 941
|29 221
|-0,1
|119 449
|1 068
|2,7
|Оболонский
|639
|78
|3 175 789
|38 370
|-3,9
|116 117
|1 403
|-1,2
|1-комн.
|147
|44
|1 595 599
|36 277
|-6,4
|58 340
|1 326
|-3,8
|2-комн.
|166
|66
|2 455 962
|36 715
|-3,5
|89 798
|1 342
|-0,9
|3-комн.
|237
|89
|3 574 511
|38 092
|-2,8
|130 695
|1 393
|-0,1
|4-комн.
|89
|128
|6 066 598
|45 652
|-4,0
|221 813
|1 669
|-1,4
|Печерский
|1 465
|91
|5 274 777
|57 360
|-3,0
|192 862
|2 097
|-0,4
|1-комн.
|256
|50
|2 919 331
|57 831
|-4,3
|106 740
|2 114
|-1,7
|2-комн.
|447
|73
|4 155 403
|56 197
|-2,2
|151 934
|2 055
|0,5
|3-комн.
|583
|108
|6 380 514
|58 521
|-2,9
|233 291
|2 140
|-0,2
|4-комн.
|179
|141
|7 837 396
|55 808
|-3,4
|286 559
|2 041
|-0,7
|Подольский
|700
|71
|2 592 074
|36 068
|-1,8
|94 774
|1 319
|0,8
|1-комн.
|198
|42
|1 573 327
|36 742
|-1,3
|57 526
|1 343
|1,4
|2-комн.
|223
|66
|2 465 386
|36 352
|-0,8
|90 142
|1 329
|1,9
|3-комн.
|232
|89
|3 244 603
|35 410
|-2,5
|118 633
|1 295
|0,2
|4-комн.
|47
|118
|4 263 921
|35 125
|-6,7
|155 902
|1 284
|-4,1
|Святошинский
|577
|68
|2 005 164
|29 690
|-1,8
|73 315
|1 086
|0,9
|1-комн.
|128
|39
|1 243 267
|32 097
|-0,9
|45 458
|1 174
|1,8
|2-комн.
|172
|60
|1 791 919
|29 777
|-1,8
|65 518
|1 089
|0,9
|3-комн.
|219
|81
|2 358 238
|28 752
|-2,8
|86 224
|1 051
|-0,1
|4-комн.
|58
|105
|2 985 818
|27 657
|-2,3
|109 171
|1 011
|0,4
|Соломенский
|977
|72
|2 478 551
|34 346
|-2,2
|90 623
|1 256
|0,4
|1-комн.
|267
|41
|1 567 421
|37 052
|-0,5
|57 310
|1 355
|2,2
|2-комн.
|288
|63
|2 280 273
|35 348
|-3,8
|83 374
|1 292
|-1,2
|3-комн.
|351
|90
|2 953 522
|31 629
|-2,4
|107 990
|1 156
|0,3
|4-комн.
|71
|131
|4 361 096
|33 533
|0,4
|159 455
|1 226
|3,1
|Шевченковский
|1 257
|81
|3 968 722
|47 685
|-3,1
|145 109
|1 744
|-0,5
|1-комн.
|244
|43
|2 078 643
|48 093
|-2,9
|76 002
|1 758
|-0,2
|2-комн.
|411
|67
|3 217 299
|47 003
|-3,9
|117 634
|1 719
|-1,3
|3-комн.
|461
|98
|4 778 971
|47 600
|-2,6
|174 734
|1 740
|0,1
|4-комн.
|141
|137
|6 780 705
|49 244
|-2,7
|247 923
|1 801
|-0,03
Общая ситуация на вторичном рынке жилья в Киеве
Количество представленных к продаже квартир в апреле уменьшилось на 2,7% относительно марта и составило 10236 квартир. Объем предложения снизился в общей площади на 2,8%, в долларовом выражении - на 3,6%.
Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева
За год количество квартир уменьшилось на 26,3%.
Индекс роста составил 0,74.
Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 7,2% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 12,8% ниже средней цены марта и составляет 35108 грн/кв. м. В долларовом эквиваленте - дешевле на 10,4%, 1284 долл. США/кв. м.
Медианная цена квадратного метра за месяц увеличилась на 0,3% до 1294 дол. США/кв.м.
Структура представленных к продаже квартир в Киеве на вторичном рынке
В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу - 48%. Квартиры расположенные на Левом берегу составляют 30% от общего количества, в Центре Киева - 22%.
Снижение количества квартир наблюдался на Левом берегу - на 0,03%, на Правом берегу - на 2% и в Центре Киева - на 7,2%.
Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 25%, двухкомнатные - 30%, трехкомнатные - 36% и 4-х комнатные - 9%.
По отношению к предыдущему месяцу уменьшилось количество однокомнатных квартир - на 2,8%, двухкомнатных - на 2,6%, трехкомнатных - на 2,1%, четырехкомнатных - на 4,7%.
Наибольшее количество квартир предлагалось в Голосеевском - 16% и Дарницком - 15%. В Печерском - 14%, Шевченковском - 12%, в Днепровском и Соломенском - по 10%. Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Подольском - 7%, в Оболонском и Святошинском - по 6%, Деснянском - 4%.
Увеличение предложения квартир наблюдалось в Днепровском - на 5,3%, в Оболонском - на 0,5%, уменьшение в остальных районах, от 1,3% в Подольском до 7,2% в Печерском и Соломенском районах.
В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 43%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 18%, до 50 тыс. долл. США - 16%, от 150 до 250 тыс. долл. США - 15% и от 250 тыс. долл. США - 8%.
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