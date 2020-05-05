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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Анализ цен на вторичном рынке жилой недвижимости Киева: апрель 2020 г

 

В апреле средняя стоимость квартир в Киеве отмечена на уровне 1420 долл. США/кв.м, относительно марта средняя цена уменьшилась на 0,9%. В национальной валюте - на 3,5% до 38844 грн/кв.м. (±0,8%).

Динамика средней цены на квартиры в Киеве (вторичный рынок)

Анализ цен на вторичном рынке жилой недвижимости Киева: апрель 2020 г

 

За год, средняя цена за 1 кв. м квартир увеличилась в долларах - на 9,7%, а в гривнах - на 12,1%,

Индекс роста в долларах составил 1,1, в гривнах 1,12.

Цены на дешевое/дорогое жилье в Киеве

Относительно марта средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента уменьшилась на 3,5% до 21 579 грн/кв.м, и в 20% квартир высшего ценового сегмента - на 3,5% до 64 163 грн/кв.м.

В долларовом эквиваленте цены на квартиры в «дешевом» сегменте уменьшились - на 0,9% до 789 долл. США/кв. м, в «дорогом» - на 0,8% до 23 46 долл./кв. м.

Индекс расслоения (соотношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 2,97.

Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке в Киеве

Анализ цен на вторичном рынке жилой недвижимости Киева: апрель 2020 г

 

За год, ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья увеличились на 7,1%, а в «дешевом» - на 9,9%. В долларовом эквиваленте цены на квартиры увеличились в «дорогом» сегменте на 4,8%, в «дешевом» - на 7,6%.

Средние цены представленных к продаже квартир (апрель 2020 г. )

Расположение Кол-во комнат Вибірка квартир Ср. общая пл., кв.м Ср. цена, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. в %
В целом по Киеву 10 236 76 3 054 150 38 844 -3,5 111 669 1 420 -0,9
Левый берег 3 029 71 2 137 595 30 304 -3,1 78 157 1 108 -0,5
  1-комн. 812 42 1 404 018 33 033 -4,3 51 335 1 208 -1,6
2-комн. 873 64 1 958 805 30 256 -2,9 71 620 1 106 -0,2
3-комн. 1 067 88 2 580 502 28 955 -2,8 94 351 1 059 -0,2
4-комн. 277 111 3 145 414 27 657 -2,5 115 006 1 011 0,1
Правый берег 4 949 72 2 633 617 35 794 -2,5 96 293 1 309 0,1
  1-комн. 1 323 42 1 570 728 36 765 -2,6 57 431 1 344 0,1
2-комн. 1 565 65 2 387 185 36 001 -2,8 87 283 1 316 -0,1
3-комн. 1 663 89 3 191 416 34 465 -2,4 116 688 1 260 0,3
4-комн. 398 124 4 805 091 37 302 -1,7 175 689 1 364 1,0
Центр 2 258 91 5 205 375 56 987 -3,1 190 324 2 084 -0,4
  1-комн. 374 48 2 820 940 58 365 -3,7 103 142 2 134 -1,0
2-комн. 668 72 4 161 813 56 958 -2,9 152 169 2 083 -0,2
3-комн. 925 107 6 139 684 57 109 -3,0 224 486 2 088 -0,4
4-комн. 291 141 7 695 557 54 893 -2,7 281 373 2 007 -0,04

За прошлый месяц в национальной валюте, зафиксировано уменьшение цен во всех административных районах Киева, от 1,8% в Подольском и Святошинском до 4,5% в Голосеевском.

В долларовом эквиваленте средняя цена увеличилась в Соломенском на 0,4%, Деснянском на 0,6%, Подольском на 0,8%, Святошинском на 0,9%. В остальных районах уменьшилась - от 0,4% в Дарницком и Печерском до 1,9% в Голосеевском.
Средние цены представленных к продаже квартир в Киеве (по районам)

Район Кол-во комнат Выборка квартир Ср. общая пл., кв.м Ср. цена, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. в %
В целом по Киеву 10 236 76 3 054 150 38 844 -3,5 111 669 1 420 -0,9
  1-комн. 2 509 43 1 703 136 38 777 -4,4 62 272 1 418 -1,8
2-комн. 3 106 66 2 648 446 38 893 -3,4 96 835 1 422 -0,7
3-комн. 3 655 93 3 759 214 38 587 -3,3 137 448 1 411 -0,6
4-комн. 966 126 5 199 910 39 835 -2,5 190 125 1 456 0,1
Голосеевский 1 592 73 2 920 208 38 565 -4,5 106 772 1 410 -1,9
  1-комн. 457 43 1 651 763 37 900 -6,1 60 394 1 386 -3,6
2-комн. 526 67 2 687 950 38 874 -4,0 98 280 1 421 -1,4
3-комн. 505 95 3 783 247 38 493 -4,0 138 327 1 407 -1,3
4-комн. 104 133 5 478 015 40 269 -2,1 200 293 1 472 0,6
Дарницкий 1 543 76 2 327 332 31 008 -3,1 85 094 1 134 -0,4
  1-комн. 406 43 1 446 381 33 208 -3,8 52 884 1 214 -1,1
2-комн. 432 68 2 111 243 31 074 -2,3 77 194 1 136 0,4
3-комн. 560 94 2 846 649 29 939 -3,0 104 082 1 095 -0,3
4-комн. 145 118 3 432 154 28 775 -3,5 125 490 1 052 -0,9
Деснянский 461 67 1 656 266 25 285 -2,1 60 558 924 0,6
  1-комн. 94 40 1 127 760 28 619 0,9 41 234 1 046 3,6
2-комн. 126 61 1 610 246 26 599 -2,8 58 876 973 -0,2
3-комн. 196 78 1 863 492 23 818 -2,5 68 135 871 0,2
4-комн. 45 95 1 986 522 21 031 -3,5 72 633 769 -0,8
Днепровский 1 025 66 2 068 452 31 503 -4,1 75 629 1 152 -1,5
  1-комн. 312 42 1 432 123 34 135 -7,1 52 363 1 248 -4,5
2-комн. 315 62 1 889 171 30 597 -4,3 69 074 1 119 -1,7
3-комн. 311 83 2 553 145 30 420 -3,1 93 351 1 112 -0,4
4-комн. 87 107 3 266 941 29 221 -0,1 119 449 1 068 2,7
Оболонский 639 78 3 175 789 38 370 -3,9 116 117 1 403 -1,2
  1-комн. 147 44 1 595 599 36 277 -6,4 58 340 1 326 -3,8
2-комн. 166 66 2 455 962 36 715 -3,5 89 798 1 342 -0,9
3-комн. 237 89 3 574 511 38 092 -2,8 130 695 1 393 -0,1
4-комн. 89 128 6 066 598 45 652 -4,0 221 813 1 669 -1,4
Печерский 1 465 91 5 274 777 57 360 -3,0 192 862 2 097 -0,4
  1-комн. 256 50 2 919 331 57 831 -4,3 106 740 2 114 -1,7
2-комн. 447 73 4 155 403 56 197 -2,2 151 934 2 055 0,5
3-комн. 583 108 6 380 514 58 521 -2,9 233 291 2 140 -0,2
4-комн. 179 141 7 837 396 55 808 -3,4 286 559 2 041 -0,7
Подольский 700 71 2 592 074 36 068 -1,8 94 774 1 319 0,8
  1-комн. 198 42 1 573 327 36 742 -1,3 57 526 1 343 1,4
2-комн. 223 66 2 465 386 36 352 -0,8 90 142 1 329 1,9
3-комн. 232 89 3 244 603 35 410 -2,5 118 633 1 295 0,2
4-комн. 47 118 4 263 921 35 125 -6,7 155 902 1 284 -4,1
Святошинский 577 68 2 005 164 29 690 -1,8 73 315 1 086 0,9
  1-комн. 128 39 1 243 267 32 097 -0,9 45 458 1 174 1,8
2-комн. 172 60 1 791 919 29 777 -1,8 65 518 1 089 0,9
3-комн. 219 81 2 358 238 28 752 -2,8 86 224 1 051 -0,1
4-комн. 58 105 2 985 818 27 657 -2,3 109 171 1 011 0,4
Соломенский 977 72 2 478 551 34 346 -2,2 90 623 1 256 0,4
  1-комн. 267 41 1 567 421 37 052 -0,5 57 310 1 355 2,2
2-комн. 288 63 2 280 273 35 348 -3,8 83 374 1 292 -1,2
3-комн. 351 90 2 953 522 31 629 -2,4 107 990 1 156 0,3
4-комн. 71 131 4 361 096 33 533 0,4 159 455 1 226 3,1
Шевченковский 1 257 81 3 968 722 47 685 -3,1 145 109 1 744 -0,5
  1-комн. 244 43 2 078 643 48 093 -2,9 76 002 1 758 -0,2
2-комн. 411 67 3 217 299 47 003 -3,9 117 634 1 719 -1,3
3-комн. 461 98 4 778 971 47 600 -2,6 174 734 1 740 0,1
4-комн. 141 137 6 780 705 49 244 -2,7 247 923 1 801 -0,03

Общая ситуация на вторичном рынке жилья в Киеве

Количество представленных к продаже квартир в апреле уменьшилось на 2,7% относительно марта и составило 10236 квартир. Объем предложения снизился в общей площади на 2,8%, в долларовом выражении - на 3,6%.

Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева

Анализ цен на вторичном рынке жилой недвижимости Киева: апрель 2020 г

 

За год количество квартир уменьшилось на 26,3%.

Индекс роста составил 0,74.

Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 7,2% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 12,8% ниже средней цены марта и составляет 35108 грн/кв. м. В долларовом эквиваленте - дешевле на 10,4%, 1284 долл. США/кв. м.

Медианная цена квадратного метра за месяц увеличилась на 0,3% до 1294 дол. США/кв.м.

Структура представленных к продаже квартир в Киеве на вторичном рынке

В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу - 48%. Квартиры расположенные на Левом берегу составляют 30% от общего количества, в Центре Киева - 22%.

Снижение количества квартир наблюдался на Левом берегу - на 0,03%, на Правом берегу - на 2% и в Центре Киева - на 7,2%.

Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 25%, двухкомнатные - 30%, трехкомнатные - 36% и 4-х комнатные - 9%.

По отношению к предыдущему месяцу уменьшилось количество однокомнатных квартир - на 2,8%, двухкомнатных - на 2,6%, трехкомнатных - на 2,1%, четырехкомнатных - на 4,7%.

Наибольшее количество квартир предлагалось в Голосеевском - 16% и Дарницком - 15%. В Печерском - 14%, Шевченковском - 12%, в Днепровском и Соломенском - по 10%. Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Подольском - 7%, в Оболонском и Святошинском - по 6%, Деснянском - 4%.

Увеличение предложения квартир наблюдалось в Днепровском - на 5,3%, в Оболонском - на 0,5%, уменьшение в остальных районах, от 1,3% в Подольском до 7,2% в Печерском и Соломенском районах.

В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 43%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 18%, до 50 тыс. долл. США - 16%, от 150 до 250 тыс. долл. США - 15% и от 250 тыс. долл. США - 8%.
 

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