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Объем выполненных стройработ в Украине в марте сократился на 12,8% - Госстат
23:25 30.04.2020 |
Объем выполненных строительных работ в Украине в марте 2020 года сократился на 12,8% по сравнению с мартом 2019 года, тогда как в феврале-2020 к февралю годом ранее сократился на 3,8%.
Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), с начала года объем выполненных стройработ составил 26,1 млрд грн. В целом в первом квартале 2020 года этот показатель сократился на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По данным статведомства, в марте показатель увеличился на 28,2% по сравнению с предыдущим месяцем (согласно сезонно скорректированным данным - сократился на 1,8%), тогда как по сравнению с январем-2019 этот показатель сократился на 2,7%.
Как сообщил Госстат, в марте-2020 к марту-2019 объем работ сократился во всех отраслях строительства, кроме нежилого. Так, согласно нескорректированным данным, сокращение объемов в жилом строительстве составило 25%, в строительстве инженерных сооружений - на 12,4%. Рост объемов работ в строительстве нежилых зданий составил 1%.
При этом доля нового строительства к общему объему выполненных стройработ составила 46,7%, ремонта - 25,8%, реконструкции и техпереоснащения - 27,5%.
В январе-марте-2020 по сравнению с январем-мартом-2019 падение объема строительных работ зафиксировано в 13 областях, в частности, в Кировоградской (на 50,5%, до 219,3 млн грн), Одесской (на 27,8%, до 1,51 млрд грн) и Житомирской (на 20,2%, до 267,6 млн грн).
Наибольший рост объемов выполненных работ по строительству в январе-марте-2020 зафиксирован в Черниговской (на 22,9%, до 339,2 млн грн), Львовской (на 15,4%, до 2,03 млрд грн) и Ривненской (на 12%, до 356,5 млн грн) областях.
В Киеве объем выполненных стройработ в январе-марте-2020 сократился на 8,3% и составил 6,46 млрд грн.
Статданные приведены без учета оккупированного Крыма и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Как сообщалось, объем выполненных стройработ в Украине в 2019 году увеличился на 20% по сравнению с 2018 годом.
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