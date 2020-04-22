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Цены на жилье в Украине в I кв. выросли на первичном рынке на 7%, на вторичном на 9,7% - Госстат
16:41 21.04.2020 |
Цены на первичном рынке жилья в Украине в январе-марте 2020 года выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, на вторичном рынке - на 9,7%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).
По данным ведомства, наибольший рост цен на первичном рынке жилья в первом квартале наблюдается на трехкомнатные квартиры (на 9,2%), тогда как однокомнатные подорожали на 6,7%, а двухкомнатные - на 6,4%.
На вторичном рынке больше всего выросли цены на однокомнатные квартиры (на 13,4%), двухкомнатные подорожали на 9,7%, трехкомнатные - на 6,7%.
В то же время, по информации Госстата, в первом квартале рост цен на жилье замедлился на первичном рынке и ускорился на вторичном. В частности, на "первичке" цены на жилье выросли на 1,4% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года (на 1,7% на однокомнатные квартиры, на 0,4% - на двухкомнатные, на 3,1% - на трехкомнатные). При этом в четвертом квартале 2019 года к третьему рост ускорился на 3,1%.
На "вторичке" в первом квартале цены на жилье выросли на 3,6% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года (на 3,9% на однокомнатные квартиры, на 3,4% - на двухкомнатные, на 3,6% - на трехкомнатные), тогда как в четвертом квартале 2019 года к третьему они выросли на 2,7%.
Показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, а также части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Как сообщалось со ссылкой на Госстат, цены на первичном рынке жилья в Украине в 2019 году выросли на 6,6% по сравнению с 2018 годом, на вторичном - на 11,1%
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