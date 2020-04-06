Средняя цена на квартиры в новостройках Киева, в марте 2020 года составила 28866 грн/кв.м

Относительно февраля средняя стоимость увеличилась на 3,2%, при уровне показателя погрешности ±1,6%.

Динамика средней цены предложения квартир в новостройках Киева

За год средняя стоимость 1 кв. м квартир в новостройках Киева повысилась на 17,4%.

Медианная цена квадратного метра квартир за месяц увеличилась на 1% и составила 24633 грн, за год - на 11,5%.

Уменьшение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Оболонском районе (на 1%), за счет старта продаж в новом ЖК на 1700 квартир на ул. Семьи Кульженко. В остальных районах увеличение составило от 1% в Дарницком и Соломенском до 11,4% в Голосеевском.

Средние цены предложения квартир в новостройках в марте 2020 г. (по районам Киева)

Район Кол-во ЖК Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 205 75 2 197 356 28 866 3,2 Голосеевский 36 74 2 197 636 29 110 11,4 Дарницкий 24 74 1 754 318 24 033 1,0 Деснянский 11 62 1 266 093 20 570 2,5 Днепровский 13 78 1 939 352 24 949 2,3 Оболонский 10 73 1 753 255 23 707 -1,0 Печерский 29 87 4 645 885 52 379 8,3 Подольский 15 80 2 275 696 29 389 2,9 Святошинский 12 64 1 591 791 24 918 6,8 Соломенский 24 75 1 751 919 23 928 1,0 Шевченковский 31 76 2 679 539 34 941 2,8

Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно февраля составило:

* эконом-класс - рост на 1,3% до 20502 грн/кв.м;

* комфорт-класс - рост на 4,2% до 25703 грн/кв.м;

* бизнес-класс - рост на 3,6% до 41874 грн/кв.м;

* премиум-класс - рост на 12,9% до 70114 грн/кв.м.

Средняя стоимость квартир в новостройках Киева по классам и количеству комнат, март 2020 г.

Класс К-во ЖК / комнат Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн Средняя цена, грн/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 205 75 2 197 356 28 866 3,2 Эконом 38 70 1 416 981 20 502 1,3 1-комн. 46 962 797 21 175 1,3 2-комн. 68 1 377 747 20 330 1,2 3-комн. 96 1 909 070 19 977 1,3 4≥комн. 137 2 573 675 19 642 1,5 Комфорт 95 73 1 854 288 25 703 4,2 1-комн. 45 1 194 313 26 825 3,6 2-комн. 69 1 769 949 25 559 3,3 3-комн. 92 2 284 601 25 190 7,3 4≥комн. 129 3 103 913 24 116 -0,1 Бизнес 57 83 3 443 081 41 874 3,6 1-комн. 50 2 147 663 43 189 4,8 2-комн. 77 3 187 601 41 334 3,2 3-комн. 105 4 196 185 40 020 3,2 4≥комн. 134 6 040 182 45 582 1,4 Премиум 15 97 6 773 212 70 114 12,9 1-комн. 58 4 141 032 71 795 9,7 2-комн. 75 5 338 533 71 642 11,6 3-комн. 113 7 711 600 67 155 14,2 4≥комн. 154 10 756 306 69 639 16,9

В 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 48521 грн/кв.м., а в 20% квартир низкого ценового сегмента - 18071 грн/кв.м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,7.

Общая ситуация на первичном рынке недвижимости

В марте к продаже предлагались квартиры 83 операторами в 205 объектах, по базе данных портала 100realty.ua. В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.

Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева

В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса - 46%. Доля новостроек бизнес-класса - 28%, эконом-класса - 19%, премиум-класса - 7% от общего количества.

В марте большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском - 18%, Шевченковском - 15%, Печерском - 14%, Дарницком и Соломенском - по 12% районах. Меньшее количество новостроек в Подольском - 7%, в Днепровском и Святошинском - по 6%, в Оболонском и Деснянском - по 5%.

В марте были начаты продажи квартир в 2 жилых комплексах.

Прекращены или приостановлены продажи квартир в 2 объектах.

Увеличены цены в гривне в 68 ЖК.

Количество проанализированных новостроек: 205

Количество компаний операторов: 83

Ввод в эксплуатацию: введенные - 4 кв. 2023 г.