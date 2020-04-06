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Средняя цена на квартиры в новостройках Киева, в марте 2020 года составила 28866 грн/кв.м
12:17 06.04.2020 |
Относительно февраля средняя стоимость увеличилась на 3,2%, при уровне показателя погрешности ±1,6%.
Динамика средней цены предложения квартир в новостройках Киева
За год средняя стоимость 1 кв. м квартир в новостройках Киева повысилась на 17,4%.
Медианная цена квадратного метра квартир за месяц увеличилась на 1% и составила 24633 грн, за год - на 11,5%.
Уменьшение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Оболонском районе (на 1%), за счет старта продаж в новом ЖК на 1700 квартир на ул. Семьи Кульженко. В остальных районах увеличение составило от 1% в Дарницком и Соломенском до 11,4% в Голосеевском.
Средние цены предложения квартир в новостройках в марте 2020 г. (по районам Киева)
|Район
|Кол-во ЖК
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена квартиры, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|205
|75
|2 197 356
|28 866
|3,2
|Голосеевский
|36
|74
|2 197 636
|29 110
|11,4
|Дарницкий
|24
|74
|1 754 318
|24 033
|1,0
|Деснянский
|11
|62
|1 266 093
|20 570
|2,5
|Днепровский
|13
|78
|1 939 352
|24 949
|2,3
|Оболонский
|10
|73
|1 753 255
|23 707
|-1,0
|Печерский
|29
|87
|4 645 885
|52 379
|8,3
|Подольский
|15
|80
|2 275 696
|29 389
|2,9
|Святошинский
|12
|64
|1 591 791
|24 918
|6,8
|Соломенский
|24
|75
|1 751 919
|23 928
|1,0
|Шевченковский
|31
|76
|2 679 539
|34 941
|2,8
Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно февраля составило:
* эконом-класс - рост на 1,3% до 20502 грн/кв.м;
* комфорт-класс - рост на 4,2% до 25703 грн/кв.м;
* бизнес-класс - рост на 3,6% до 41874 грн/кв.м;
* премиум-класс - рост на 12,9% до 70114 грн/кв.м.
Средняя стоимость квартир в новостройках Киева по классам и количеству комнат, март 2020 г.
|Класс
|К-во ЖК / комнат
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена квартиры, грн
|Средняя цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|205
|75
|2 197 356
|28 866
|3,2
|Эконом
|38
|70
|1 416 981
|20 502
|1,3
|1-комн.
|46
|962 797
|21 175
|1,3
|2-комн.
|68
|1 377 747
|20 330
|1,2
|3-комн.
|96
|1 909 070
|19 977
|1,3
|4≥комн.
|137
|2 573 675
|19 642
|1,5
|Комфорт
|95
|73
|1 854 288
|25 703
|4,2
|1-комн.
|45
|1 194 313
|26 825
|3,6
|2-комн.
|69
|1 769 949
|25 559
|3,3
|3-комн.
|92
|2 284 601
|25 190
|7,3
|4≥комн.
|129
|3 103 913
|24 116
|-0,1
|Бизнес
|57
|83
|3 443 081
|41 874
|3,6
|1-комн.
|50
|2 147 663
|43 189
|4,8
|2-комн.
|77
|3 187 601
|41 334
|3,2
|3-комн.
|105
|4 196 185
|40 020
|3,2
|4≥комн.
|134
|6 040 182
|45 582
|1,4
|Премиум
|15
|97
|6 773 212
|70 114
|12,9
|1-комн.
|58
|4 141 032
|71 795
|9,7
|2-комн.
|75
|5 338 533
|71 642
|11,6
|3-комн.
|113
|7 711 600
|67 155
|14,2
|4≥комн.
|154
|10 756 306
|69 639
|16,9
В 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 48521 грн/кв.м., а в 20% квартир низкого ценового сегмента - 18071 грн/кв.м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,7.
Общая ситуация на первичном рынке недвижимости
В марте к продаже предлагались квартиры 83 операторами в 205 объектах, по базе данных портала 100realty.ua. В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.
Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева
В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса - 46%. Доля новостроек бизнес-класса - 28%, эконом-класса - 19%, премиум-класса - 7% от общего количества.
В марте большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском - 18%, Шевченковском - 15%, Печерском - 14%, Дарницком и Соломенском - по 12% районах. Меньшее количество новостроек в Подольском - 7%, в Днепровском и Святошинском - по 6%, в Оболонском и Деснянском - по 5%.
В марте были начаты продажи квартир в 2 жилых комплексах.
Прекращены или приостановлены продажи квартир в 2 объектах.
Увеличены цены в гривне в 68 ЖК.
Количество проанализированных новостроек: 205
Количество компаний операторов: 83
Ввод в эксплуатацию: введенные - 4 кв. 2023 г.
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