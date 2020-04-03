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В марте средняя цена 1 кв. м представленных к продаже домов в пригороде Киева составила 21591 грн
09:49 03.04.2020 |
Относительно декабря, средняя стоимость увеличилась на 20,1%. В долларовом эквиваленте средневзвешенная цена увеличилась на 0,4%, до 768 долл. США/кв. м (±3,9%).
Динамика стоимости представленных к продаже домов в пригороде Киева
За год цены на дома в пригороде Киева в гривнах увеличились на 5,8%, а в долларах - на 2,3%. Индекс роста в гривнах составил 1,06, в долларах 1,02.
Доля домов, впервые представленных к продаже, в отчетном периоде составила 12,9% от всего объема предложения. Средняя цена «новых» домов - на 20,6% дороже средневзвешенной цены декабря и составляет 21686 грн. за 1 кв. м (772 долл./кв. м +0,8%).
В 20% домов низкого ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 7 784 грн./кв.м (277 долл./кв. м), а в 20% домов высшего ценового сегмента - 45747 грн./кв.м (1628 долл./кв. м). Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по пригороду Киева составил 5,88.
Медианная цена квадратного метра домов в пригородах Киева увеличилась на 1,1%, и составила 619 дол. США/кв.м.
В национальной валюте, в прошедшем периоде рост средних цен наблюдался во всех районах - от 17,9% в Броварском до 22,4% в Обуховском. В долларовом эквиваленте цены снизились в Броварском районе на 1,5%, в остальных районах увеличение составило от 0,04% до 2,3%.
Представленные к продаже дома в пригороде Киева, март 2020 г.
|Район
|Кол-во, ед.
|Ср. пл., кв.м.
|Ср. цена дома, грн.
|Цена, грн/кв.м
|Изм. в % к дек. 2019г.
|Ср. цена, $
|Ср. цена, $/кв.м
|Изм. в % к дек. 2019г.
|В целом по районам
|6301
|237
|5 893 224
|21 591
|20,1
|209 723
|768
|0,4
|Бориспольский
|847
|233
|4 731 666
|19 392
|20,3
|168 387
|690
|0,5
|Броварской
|534
|199
|3 307 396
|15 798
|17,9
|117 701
|562
|-1,5
|Васильковский
|704
|198
|3 656 877
|16 191
|20,1
|130 138
|576
|0,4
|Вышгородский
|686
|211
|5 056 992
|21 618
|19,9
|179 964
|769
|0,2
|Киево-Святошинський
|2821
|242
|5 769 658
|22 007
|19,7
|205 326
|783
|0,04
|Обуховский
|709
|316
|12 749 779
|32 260
|22,4
|453 729
|1 148
|2,3
Количество выставленных на продажу домов в марте увеличилось на 5,3%, до 6301 единиц. Объем предложения домов в общей площади увеличился на 4,3%, в долларовом выражении - на 5,1%.
Динамика предложения домов в пригороде Киева
За год предложение домов под Киевом уменьшилось на 6,5%. Индекс роста составил 0,93.
Структура представленных к продаже домов в пригороде Киева
В марте 2020 г. наибольшее количество частных домов предлагалось в Киево-Святошинском (45%), в Бориспольском (13%) районах. Наименьшее количество - в Васильковском, Вышгородском и Обуховском (по 11%), и Броварском (9%) районах.
Увеличение предлагаемого к продаже жилья наблюдалось в Бориспольском - на 1,9%, Броварском - на 8,1%, Васильковском - на 5,2%, Вышгородском - на 9,4%, в Киево-Святошинском - на 5% и в Обуховском - на 4,4%.
В зависимости от площади дома, наибольший удельный вес от общего объема занимают дома площадью 100-250 кв. м - 47%, и 250-500 кв. м - 27%. Далее, в порядке убывания, следуют дома площадью до 100 кв. м - 17% и от 500 кв. м - 9%.
В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают дома в ценовой категории до 100 тыс. долл. - 47%, от 100 до 200 тыс. долл. - 24%. В ценовой категории от 200 до 300 тыс. долл. - 11%, от 300 до 500 тыс. долл. - 9% и от 500 тыс. долл. - 9%.
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