В марте средняя цена 1 кв. м представленных к продаже домов в пригороде Киева составила 21591 грн

Относительно декабря, средняя стоимость увеличилась на 20,1%. В долларовом эквиваленте средневзвешенная цена увеличилась на 0,4%, до 768 долл. США/кв. м (±3,9%).

Динамика стоимости представленных к продаже домов в пригороде Киева

За год цены на дома в пригороде Киева в гривнах увеличились на 5,8%, а в долларах - на 2,3%. Индекс роста в гривнах составил 1,06, в долларах 1,02.

Доля домов, впервые представленных к продаже, в отчетном периоде составила 12,9% от всего объема предложения. Средняя цена «новых» домов - на 20,6% дороже средневзвешенной цены декабря и составляет 21686 грн. за 1 кв. м (772 долл./кв. м +0,8%).

В 20% домов низкого ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 7 784 грн./кв.м (277 долл./кв. м), а в 20% домов высшего ценового сегмента - 45747 грн./кв.м (1628 долл./кв. м). Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по пригороду Киева составил 5,88.

Медианная цена квадратного метра домов в пригородах Киева увеличилась на 1,1%, и составила 619 дол. США/кв.м.

В национальной валюте, в прошедшем периоде рост средних цен наблюдался во всех районах - от 17,9% в Броварском до 22,4% в Обуховском. В долларовом эквиваленте цены снизились в Броварском районе на 1,5%, в остальных районах увеличение составило от 0,04% до 2,3%.

Представленные к продаже дома в пригороде Киева, март 2020 г.

Район Кол-во, ед. Ср. пл., кв.м. Ср. цена дома, грн. Цена, грн/кв.м Изм. в % к дек. 2019г. Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. в % к дек. 2019г. В целом по районам 6301 237 5 893 224 21 591 20,1 209 723 768 0,4 Бориспольский 847 233 4 731 666 19 392 20,3 168 387 690 0,5 Броварской 534 199 3 307 396 15 798 17,9 117 701 562 -1,5 Васильковский 704 198 3 656 877 16 191 20,1 130 138 576 0,4 Вышгородский 686 211 5 056 992 21 618 19,9 179 964 769 0,2 Киево-Святошинський 2821 242 5 769 658 22 007 19,7 205 326 783 0,04 Обуховский 709 316 12 749 779 32 260 22,4 453 729 1 148 2,3

Количество выставленных на продажу домов в марте увеличилось на 5,3%, до 6301 единиц. Объем предложения домов в общей площади увеличился на 4,3%, в долларовом выражении - на 5,1%.

Динамика предложения домов в пригороде Киева

За год предложение домов под Киевом уменьшилось на 6,5%. Индекс роста составил 0,93.

Структура представленных к продаже домов в пригороде Киева

В марте 2020 г. наибольшее количество частных домов предлагалось в Киево-Святошинском (45%), в Бориспольском (13%) районах. Наименьшее количество - в Васильковском, Вышгородском и Обуховском (по 11%), и Броварском (9%) районах.

Увеличение предлагаемого к продаже жилья наблюдалось в Бориспольском - на 1,9%, Броварском - на 8,1%, Васильковском - на 5,2%, Вышгородском - на 9,4%, в Киево-Святошинском - на 5% и в Обуховском - на 4,4%.

В зависимости от площади дома, наибольший удельный вес от общего объема занимают дома площадью 100-250 кв. м - 47%, и 250-500 кв. м - 27%. Далее, в порядке убывания, следуют дома площадью до 100 кв. м - 17% и от 500 кв. м - 9%.

В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают дома в ценовой категории до 100 тыс. долл. - 47%, от 100 до 200 тыс. долл. - 24%. В ценовой категории от 200 до 300 тыс. долл. - 11%, от 300 до 500 тыс. долл. - 9% и от 500 тыс. долл. - 9%.