Объем выполненных стройработ в Украине в феврале сократился на 2,8% - Госстат

Объем выполненных строительных работ в Украине в феврале 2020 года сократился на 2,8% по сравнению с февралем 2019 года, тогда как в январе-2020 к январю годом ранее - увеличился на 3,6%.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), с начала года объем выполненных стройработ составил 15,7 млрд грн.

По данным статведомства, в феврале показатель увеличился на 11,1% по сравнению с предыдущим месяцем (согласно сезонно скорректированным данным - сократился на 2,7%), тогда как по сравнению с декабрем-2019 этот показатель сократился на 8,7%.

Как сообщил Госстат, в феврале-2020 к февралю-2019 объем работ увеличился в нежилом строительстве и сократился в жилом и инженерном. Так, согласно нескорректированным данным, рост в нежилом строительстве составил 12,5%. Сокращение объемов работ в строительстве жилых домов составило 0,2%, инженерных конструкций - 8,7%.

При этом доля нового строительства к общему объему выполненных стройработ составила 48,8%, ремонта - 24,7%, реконструкции и техпереоснащения - 26,5%.

В январе-феврале-2020 по сравнению с январем-февралем-2019 падение объема строительных работ зафиксировано в девяти областях, в частности, в Сумской (на 30,1%, до 143,2 млн грн), Одесской (на 29,4%, до 814,6 млн грн) и Луганской (на 18,7%, до 31,7 млн грн).

Наибольший рост объемов выполненных работ по строительству в январе-феврале-2020 зафиксирован в Ривненской (на 43%, до 258 млн грн), Кировоградской (на 33,8%, до 145 млн грн) и Ивано-Франковской (на 33%, до 293 млн грн) областях.

В Киеве объем выполненных стройработ в январе-феврале-2020 сократился на 0,9% и составил 4 млрд грн.

Статданные приведены без учета оккупированного Крыма и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось, объем выполненных стройработ в Украине в 2019 году увеличился на 20% по сравнению с 2018 годом.