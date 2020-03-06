Рынок офисов Киева в 2019г пополнился на 100 тыс. кв. м, в 2020г прогнозируется выход рекордных 250 тыс. кв. м

Новое предложение на рынке офисной недвижимости в Киеве по итогам 2019 года составило около 100 тыс. кв. м, к открытию в 2020 году на рынке заявлен выход рекордного объема площадей – около 255 тыс. кв. м.

"За последние четыре года Индекс деловых ожиданий в строительстве существенно вырос (137,9 пунктов) и побил восьмилетний рекорд. Так, новое предложение почти вдвое увеличилось по сравнению с 2018 годом и составило около 100 тыс. кв. м, а общее предложение офисных площадей Киева составило 1,8 млн кв.м", - сообщается в пресс-релизе консалтинговой компании CBRE Ukraine (Киев).

Среди новых объектов, вышедших на рынок в 2019 году – БЦ Sigma (19 тыс. кв. м), БЦ Wave Tower (15 тыс. кв. м) и бизнес-кампус B10 в UNIT.City (10,4 тыс. кв. м).

Согласно заявлениям девелоперов, в 2020 году на рынок должно выйти рекордное количество площадей - около 255 тыс. кв. м. Более того, в 2021 году ожидается выход дополнительных 250 тыс. кв. м и в 2022 году 250-300 тыс. кв. м.

При этом значительная часть запланированной нового предложения представлена объектами редевелопмента, а именно заводом "Арсенал", который будет реконструирован в БЦ М8 (11 тыс. кв. м) и бывшей швейной фабрикой "Воронин", которая будет реконструирована в БЦ "Платформа" (19,5 тыс. кв. м).

"Дефицит качественных площадей в Киеве возобновил деятельность девелоперов, о чем свидетельствует увеличение объема нового предложения на 70% г/г в 2019. Несмотря на такое резкое увеличение объема новых площадей, ожидается, что основная часть будет поглощена со стороны IT и сегмента гибких офисов, за счет отложенного спроса на большие качественные площади", - отметили в CBRE Ukraine.

Таким образом, средний уровень вакантности, вероятно, останется на том же уровне или продемонстрирует незначительный рост на лучшие площади на рынке.

"Если же в ближайшие два-три года спрос будет соответствовать предложению, то значительных колебаний арендных ставок не ожидается", - резюмировали в CBRE Ukraine.

CBRE является крупнейшей консалтинговой компанией в области недвижимости и входит в список 500 крупнейших компаний мира согласно рейтингу Fortune 500. CBRE имеет более 480 офисов в мире и около 90 тыс. сотрудников. Акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Украинский офис CBRE был открыт в январе 2008 года и является частью аффилированной сети компании.