Цены на строймонтажработы в Украине в январе возросли на 1,5% - Госстат

Цены на строительно-монтажные работы в Украине в январе 2020 года возросли на 1,5% по сравнению с январем 2019 года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

По данным статведомства, цены возросли в жилом (на 4,6%) и нежилом (на 0,5%) строительстве, тогда как в инженерном снизились на 0,2%.

Госстат сообщил, что по сравнению с предыдущим месяцем, в январе цены возросли во всех сегментах строительства. Так, в жилом строительстве рост составил 3,6%, в нежилом - 2,5%, в инженерном - 2,3%.

Как сообщалось, цены на строймонтажработы в 2019 году возросли на 6% по сравнению с 2018 годом.

Показатели приведены без учета аннексированной территории Крыма и Севастополя, а также части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, отмечает Госстат.

