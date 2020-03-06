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Цены на строймонтажработы в Украине в январе возросли на 1,5% - Госстат
17:41 06.03.2020 |
Цены на строительно-монтажные работы в Украине в январе 2020 года возросли на 1,5% по сравнению с январем 2019 года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).
По данным статведомства, цены возросли в жилом (на 4,6%) и нежилом (на 0,5%) строительстве, тогда как в инженерном снизились на 0,2%.
Госстат сообщил, что по сравнению с предыдущим месяцем, в январе цены возросли во всех сегментах строительства. Так, в жилом строительстве рост составил 3,6%, в нежилом - 2,5%, в инженерном - 2,3%.
Как сообщалось, цены на строймонтажработы в 2019 году возросли на 6% по сравнению с 2018 годом.
Показатели приведены без учета аннексированной территории Крыма и Севастополя, а также части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, отмечает Госстат.
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