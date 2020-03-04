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Средняя цены на квартиры в новостройках Киева, в феврале 2020 года составила 27 977 грн
11:49 04.03.2020 |
Относительно января средняя стоимость увеличилась на 0,2%, при уровне показателя погрешности ±2,1%.
Динамика средней цены предложения квартир в новостройках Киева
С февраля 2019 года средняя стоимость 1 кв.м квартир в новостройках Киева увеличилась на 15,1%.
Уменьшение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Подольском (на 5,4%), Печерском (на 1%), Днепровском (на 0,5%) и Соломенском (на 0,4%) районах. В остальных районах Киева увеличение составило от 0,3% в Дарницком до 2,7% в Деснянском.
Средние цены предложения квартир в новостройках по районам Киева (февраль 2020 г.)
|Район
|Кол-во ЖК
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена квартиры, грн.
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|205
|76
|2 152 744
|27 977
|0,2
|Голосеевский
|36
|74
|1 959 551
|26 141
|2,5
|Дарницкий
|24
|75
|1 707 378
|23 804
|0,3
|Деснянский
|11
|61
|1 204 859
|20 068
|2,7
|Днепровский
|13
|78
|1 900 286
|24 400
|-0,5
|Оболонский
|10
|74
|1 768 566
|23 940
|1,4
|Печерский
|30
|89
|4 319 764
|48 382
|-1,0
|Подольский
|15
|80
|2 255 350
|28 559
|-5,4
|Святошинский
|12
|64
|1 494 509
|23 334
|1,6
|Соломенский
|24
|76
|1 746 683
|23 688
|-0,4
|Шевченковский
|30
|78
|2 713 079
|33 985
|1,1
Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно января составило:
* эконом-класс - рост на 1,1% до 20 248 грн./кв.м;
* комфорт-класс - рост на 0,8% до 24 674 грн./кв.м;
* бизнес-класс - снижение на 0,8% до 40 426 грн./кв.м;
* премиум-класс - рост на 0,2% до 62 111 грн./кв.м.
Средняя стоимость квартир в новостройках Киева по классам и количеству комнат, февраль 2020 г.
|Класс
|К-во ЖК / комнат
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена квартиры, грн.
|Средняя цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|205
|76
|2 152 744
|27 977
|0,2
|Эконом
|39
|72
|1 427 472
|20 248
|1,1
|1-комн.
|48
|990 292
|20 906
|1,9
|2-комн.
|70
|1 390 288
|20 088
|0,1
|3-комн.
|94
|1 846 844
|19 722
|0,9
|4≥комн.
|142
|2 650 022
|19 357
|-0,2
|Комфорт
|94
|73
|1 780 341
|24 674
|0,8
|1-комн.
|45
|1 157 590
|25 897
|2
|2-комн.
|70
|1 710 106
|24 745
|0,5
|3-комн.
|92
|2 130 471
|23 474
|-0,1
|4≥комн.
|129
|3 101 914
|24 151
|1
|Бизнес
|56
|84
|3 385 777
|40 426
|-0,8
|1-комн.
|51
|2 107 290
|41 223
|-1,1
|2-комн.
|79
|3 166 523
|40 044
|0,2
|3-комн.
|108
|4 156 961
|38 766
|-1
|4≥комн.
|134
|5 966 817
|44 969
|-2
|Премиум
|16
|98
|5 994 733
|62 111
|0,2
|1-комн.
|58
|3 713 985
|65 462
|3,5
|2-комн.
|76
|4 835 440
|64 193
|3,4
|3-комн.
|113
|6 723 497
|58 830
|-3,2
|4≥комн.
|162
|9 605 500
|59 555
|-4,7
У 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 46522 грн./кв.м., а в 20% квартир низкого ценового сегмента - 17 866грн./кв.м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,6.
Медианная цена квадратного метра квартир за месяц увеличилась на 1,6% и составила 24400 грн., за год на 12,6%.
Общая ситуация на первичном рынке недвижимости
В феврале к продаже предлагались квартиры 81 операторами в 205 ЖК, по базе данных портала столичной недвижимости 100realty.ua. В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.
Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева
В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса - 46%. Доля новостроек бизнес-класса - 27%, эконом-класса - 19%. премиум-класса - 8% от общего количества.
В феврале большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском - 17%, Шевченковском и Печерском - по 15%, Дарницком и Соломенском - по 12% районах. Меньшее количество новостроек в Подольском - 7%, Днепровском и Святошинском - по 6%, в Деснянском и Оболонском - по 5%.
В феврале были начаты или восстановлены продажи квартир в 5 жилых комплексах.
Прекращены продажи квартир в 2 объектах.
Увеличена цена квадратного метра квартир в 37 ЖК.
Снижена стоимость квартир в 6 объектах.
Количество проанализированных новостроек: 205
Количество компаний операторов: 81
Ввод в эксплуатацию: введенные - 4 кв. 2023 г.
Мониторинг цен на первичном рынке недвижимости Киева осуществляется 100realty.ua ежемесячно на основании данных предоставленных в отделах продаж и на страницах сайтов инвестиционно-строительных компаний. Во всех объектах для анализа цен взята общая площадь нескольких типов планировок квартир выставленных на продажу.
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