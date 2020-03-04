Средняя цены на квартиры в новостройках Киева, в феврале 2020 года составила 27 977 грн

Относительно января средняя стоимость увеличилась на 0,2%, при уровне показателя погрешности ±2,1%.

Динамика средней цены предложения квартир в новостройках Киева

С февраля 2019 года средняя стоимость 1 кв.м квартир в новостройках Киева увеличилась на 15,1%.

Уменьшение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Подольском (на 5,4%), Печерском (на 1%), Днепровском (на 0,5%) и Соломенском (на 0,4%) районах. В остальных районах Киева увеличение составило от 0,3% в Дарницком до 2,7% в Деснянском.

Средние цены предложения квартир в новостройках по районам Киева (февраль 2020 г.)

Район Кол-во ЖК Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн. Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 205 76 2 152 744 27 977 0,2 Голосеевский 36 74 1 959 551 26 141 2,5 Дарницкий 24 75 1 707 378 23 804 0,3 Деснянский 11 61 1 204 859 20 068 2,7 Днепровский 13 78 1 900 286 24 400 -0,5 Оболонский 10 74 1 768 566 23 940 1,4 Печерский 30 89 4 319 764 48 382 -1,0 Подольский 15 80 2 255 350 28 559 -5,4 Святошинский 12 64 1 494 509 23 334 1,6 Соломенский 24 76 1 746 683 23 688 -0,4 Шевченковский 30 78 2 713 079 33 985 1,1

Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно января составило:

* эконом-класс - рост на 1,1% до 20 248 грн./кв.м;

* комфорт-класс - рост на 0,8% до 24 674 грн./кв.м;

* бизнес-класс - снижение на 0,8% до 40 426 грн./кв.м;

* премиум-класс - рост на 0,2% до 62 111 грн./кв.м.

Средняя стоимость квартир в новостройках Киева по классам и количеству комнат, февраль 2020 г.

Класс К-во ЖК / комнат Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн. Средняя цена, грн/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 205 76 2 152 744 27 977 0,2 Эконом 39 72 1 427 472 20 248 1,1 1-комн. 48 990 292 20 906 1,9 2-комн. 70 1 390 288 20 088 0,1 3-комн. 94 1 846 844 19 722 0,9 4≥комн. 142 2 650 022 19 357 -0,2 Комфорт 94 73 1 780 341 24 674 0,8 1-комн. 45 1 157 590 25 897 2 2-комн. 70 1 710 106 24 745 0,5 3-комн. 92 2 130 471 23 474 -0,1 4≥комн. 129 3 101 914 24 151 1 Бизнес 56 84 3 385 777 40 426 -0,8 1-комн. 51 2 107 290 41 223 -1,1 2-комн. 79 3 166 523 40 044 0,2 3-комн. 108 4 156 961 38 766 -1 4≥комн. 134 5 966 817 44 969 -2 Премиум 16 98 5 994 733 62 111 0,2 1-комн. 58 3 713 985 65 462 3,5 2-комн. 76 4 835 440 64 193 3,4 3-комн. 113 6 723 497 58 830 -3,2 4≥комн. 162 9 605 500 59 555 -4,7

У 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 46522 грн./кв.м., а в 20% квартир низкого ценового сегмента - 17 866грн./кв.м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,6.

Медианная цена квадратного метра квартир за месяц увеличилась на 1,6% и составила 24400 грн., за год на 12,6%.

Общая ситуация на первичном рынке недвижимости

В феврале к продаже предлагались квартиры 81 операторами в 205 ЖК, по базе данных портала столичной недвижимости 100realty.ua. В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.

Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева

В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса - 46%. Доля новостроек бизнес-класса - 27%, эконом-класса - 19%. премиум-класса - 8% от общего количества.

В феврале большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском - 17%, Шевченковском и Печерском - по 15%, Дарницком и Соломенском - по 12% районах. Меньшее количество новостроек в Подольском - 7%, Днепровском и Святошинском - по 6%, в Деснянском и Оболонском - по 5%.

В феврале были начаты или восстановлены продажи квартир в 5 жилых комплексах.

Прекращены продажи квартир в 2 объектах.

Увеличена цена квадратного метра квартир в 37 ЖК.

Снижена стоимость квартир в 6 объектах.

Количество проанализированных новостроек: 205

Количество компаний операторов: 81

Ввод в эксплуатацию: введенные - 4 кв. 2023 г.

Мониторинг цен на первичном рынке недвижимости Киева осуществляется 100realty.ua ежемесячно на основании данных предоставленных в отделах продаж и на страницах сайтов инвестиционно-строительных компаний. Во всех объектах для анализа цен взята общая площадь нескольких типов планировок квартир выставленных на продажу.