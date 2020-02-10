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Деловые ожидания на строительном рынке Украины в I кв. ухудшились на 2,8 п.п. - Госстат
17:41 10.02.2020 |
Индикатор деловой уверенности на рынке строительства в первом квартале 2020 года ухудшился на 2,8 процентных пункта (п.п.) по сравнению с четвертым кварталом 2019 года - до "минус" 21,7%, сообщила Государственная служба статистики в понедельник.
Согласно данным проведенного Госстатом опроса компаний строительной отрасли, оценка нехватки текущего объема заказов ухудшилась на 5 п.п. - до "минус" 41%.
По итогам опроса, 42% компаний оценили свой текущий объем заказов как недостаточный, 57% - как нормальный для сезона, 1% - как превышающий норму.
Повышения цен на свои услуги по итогам первого квартала текущего года ожидают 31% респондентов, что на 6 п.п. больше, чем в четвертом квартале 2019 года. 5% опрошенных компаний прогнозируют снижение стоимости стройработ, 63% не ожидают каких-либо изменений в ценовой политике.
Согласно данным Госстата, компании-участники опроса обеспечены заказами в среднем на пять месяцев, что соответствует показателям 2019 года.
Как отметил Госстат, в первом квартале влияние неблагоприятных погодных условий на работу стройкомпаний значительно возрастет. Кроме того, 42% респондентов будут продолжать испытывать финансовые ограничения. Сдерживать деятельность 14% компаний будет нехватка рабочей силы, 26% - недостаточный уровень спроса.
Сокращений количества работников в январе-марте 2019 года ожидают 25% опрошенных компаний, тогда как 13% прогнозируют его рост.
Как сообщалось со ссылкой на Госстат, объем выполненных строительных работ в Украине (без учета оккупированного Крыма и временно неподконтрольных территорий в Донецкой и Луганской областях) в 2019 году увеличился на 20% по сравнению с 2018 годом, при этом рост показателя в 2018 году к 2017 году по вновь уточненным данным составил 8,5%.
При этом по данным Госстата, цены на строительно-монтажные работы в 2019 году возросли на 6% по сравнению с 2018 годом.
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