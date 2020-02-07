Цены на строймонтажработы в Украине в 2019г возросли на 6% – Госстат

Цены на строительно-монтажные работы в Украине в январе-декабре 2019 года возросли на 6% по сравнению с январем-декабрем 2018 года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

По данным статведомства, в течение года цены увеличились во всех сегментах строительства: в жилом строительстве рост составил 8,4%, в нежилом – 4,7%, в инженерном – 5,1%.

В декабре-2019 к декабрю-2018 стоимость стройработ в жилом строительстве в 2019 году увеличилась на 3,9%, при этом в нежилом сократилась на 0,4%, в инженерном падение составило 1,4%.

Кроме того, Госстат сообщил, что в декабре по сравнению с ноябрем 2019 года стоимость работ по строительству жилых зданий незначительно снизилась – на 0,3%, инженерных сооружений – на 1,9%, тогда как стоимость строительства нежилых зданий не изменилась.





Індекси цін у будівництві у 2019 році1

(до відповідного кварталу попереднього року (відсотків)

І квартал ІI квартал ІII квартал ІV квартал Усього 112,1 106,9 104,6 101,1 Будівлі 111,8 107,7 105,3 101,8 житлові 113,4 109,0 107,2 104,3 нежитлові 110,2 106,3 103,5 99,2 Інженерні споруди 112,7 105,5 103,2 99,8 транспортні споруди 119,0 110,6 109,4 104,1 трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі 109,1 106,0 102,2 97,7 комплексні промислові споруди 113,3 103,2 102,0 100,7 інші інженерні споруди 108,6 104,3 99,8 94,4

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.





В 2018 году цены на стройработы в Украине возросли на 23% по сравнению с предыдущим годом, тогда как в 2017 году – на 13,4%.

Показатели приведены без учета аннексированной территории Крыма и Севастополя, а также части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.