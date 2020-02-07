Цены на строймонтажработы в Украине в 2019г возросли на 6% – Госстат

По данным статведомства, в течение года цены увеличились во всех сегментах строительства: в жилом строительстве рост составил 8,4%, в нежилом – 4,7%, в инженерном – 5,1%.
В декабре-2019 к декабрю-2018 стоимость стройработ в жилом строительстве в 2019 году увеличилась на 3,9%, при этом в нежилом сократилась на 0,4%, в инженерном падение составило 1,4%.
Кроме того, Госстат сообщил, что в декабре по сравнению с ноябрем 2019 года стоимость работ по строительству жилых зданий незначительно снизилась – на 0,3%, инженерных сооружений – на 1,9%, тогда как стоимость строительства нежилых зданий не изменилась.
Індекси цін у будівництві у 2019 році1
(до відповідного кварталу попереднього року (відсотків)
|
|
І квартал
|
ІI квартал
|
ІII квартал
|
ІV квартал
|
Усього
|
112,1
|
106,9
|
104,6
|
101,1
|
Будівлі
|
111,8
|
107,7
|
105,3
|
101,8
|
житлові
|
113,4
|
109,0
|
107,2
|
104,3
|
нежитлові
|
110,2
|
106,3
|
103,5
|
99,2
|
Інженерні споруди
|
112,7
|
105,5
|
103,2
|
99,8
|
транспортні споруди
|
119,0
|
110,6
|
109,4
|
104,1
|
трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі
|
109,1
|
106,0
|
102,2
|
97,7
|
комплексні промислові споруди
|
113,3
|
103,2
|
102,0
|
100,7
|
інші інженерні споруди
|
108,6
|
104,3
|
99,8
|
94,4
1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
В 2018 году цены на стройработы в Украине возросли на 23% по сравнению с предыдущим годом, тогда как в 2017 году – на 13,4%.
Показатели приведены без учета аннексированной территории Крыма и Севастополя, а также части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.