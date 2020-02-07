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Продажи элитного жилья на первичном рынке Киева в 2019г составили $0,4 млрд
12:28 07.02.2020 |
На первичном рынке Киева в 2019 году продано 2,473 тыс. квартир на общую сумму $419 млн, в 2020-м ожидается выход проектов в новом для рынка наивысшем ценовом сегменте De Luxe, следует из обзора компании Kiev Standard.
"Большие надежды в 2020 году возлагаем на новый для рынка Киева сегмент De Luxe. По нашим данным, уже сегодня активно ведутся работы над несколькими проектами в этом классе среди ведущих девелоперов. Сами проекты в силу отсутствия аналогичного предложения и конкуренции сформируют новый уровень спроса в самом высоком ценовом сегменте", - говорится в обзоре.
Как в нем отмечается, в целом в 2019 году в столице были проданы элитные квартиры общей площадью 217 тыс. кв. м. Из них 25 тыс. кв. м (181 квартира) были представлены в классе "премиум", 192 тыс. кв. м (2,292 тыс. квартир) - в классе "бизнес".
По подсчетам Kiev Standard, объем нового предложения элитного жилья в 2020 году составит 4 тыс. квартир общей площадью 350 тыс. кв. м.
Как ожидается, положительное влияние на показатели спроса в 2020 году окажут иностранные инвесторы, которые ранее не изъявляли интерес к украинскому рынку недвижимости. "Отрицательные ставки по депозитам в западных банках заставят рассматривать новые варианты для инвестиций, в том числе и рынок первичной недвижимости Киева. В отличие от локального инвестора зарубежные рассматривают долгосрочные инвестиции", - отмечается в отчете.
Согласно ему, в 2019 году на рынке стартовали продажи в 15 объектах, 13 из которых - новые проекты. Объем нового предложения составил 4,780 тыс. квартир на 367,9 тыс. кв. м.
"Несмотря на то, что в классе "бизнес" официальное лидерство по запросам клиентов все также у Печерского района, клиенты пересматривают локацию за счет нового предложения в других районах благодаря беспроигрышной концепции новых проектов. Так, свою долю отвоевывают Шевченковский и Голосеевский районы. В классе "премиум" спрос также сформирован в основном запросами на Печерском районе, но это больше в силу отсутствия предложения в других районах города", - поясняется в обзоре.
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