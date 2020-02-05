В Украине будут по-новому вводить дома в эксплуатацию. Что изменится

Денис Вергун / UBR.ua

В Украине собираются изменить процедуру ввода домов в эксплуатацию. Соответствующий доработанный законопроект обнародовал Минрегионстрой на своем сайте.

Документ называется "О регулировании градостроительной деятельности" относительно внедрения автоматического включения в Реестр строительной деятельности документов, являющихся основанием для принятия в эксплуатацию законченного строительством объекта, который по классу последствий (ответственности) относится к объектам со средними (СС2) или значительными (СС3) последствиями".

К указанным классам относятся, в частности, дома, высотой от 73,5 метров.

Примут объекты быстрее

Принятие этого проекта закона существенно скажется на деятельности практически всех украинских застройщиков, которые реализовывают проекты многоквартирных домов.

Данный документ устанавливает автоматизацию процесса введения объекта в эксплуатацию и минимизирует фактор продажности чиновника, если тот по каким-то причинам затягивает выдачу строительных документов.

Не секрет, что, например, для Киева средний срок задержки ввода объекта в эксплуатацию в 2018-2019 гг. составляет в среднем от 6 до 9 месяцев, но есть и объекты, которые не могут ввести на протяжении года. Причины задержек разные, но одной из основных как раз принято считать коррупционную составляющую.

При этом, страдает и покупатель, который не может вовремя заселится в свою квартиру, и сам застройщик: ведь любая задержка сопряжена с колоссальными имиджевыми потерями.

"По крайней мере, новый закон частично уберет с повестки дня коррупционную составляющую, которая мешает ввести объект, если застройщик и генподрядчик выполнили весь объем строительных работ без нарушений", - отметила в беседе с UBR.ua директор по маркетингу многофункционального ЖК "Polaris Home&Plaza" Анжелика Саакян.

Также в данном законопроекте срок регистрации декларации о готовности объекта сокращен с 10 до 5 рабочих дней.

Кроме этого, после автоматической регистрации документа, на протяжении 10 рабочих дней орган государственного архитектурно-строительного контроля обязан проинспектировать задекларированный объект, с обязательной фото и видеофиксацией и занесением соответствующей информации в Реестр строительной деятельности.

После этого принимается решение о подписании или отказе в подписании декларации с занесением соответствующей информации в Реестр и присвоении соответствующего номера.

Вместе с тем, говорят эксперты, в предложенных новшествах не ясен механизм оспаривания, например, решения об отказе в подписании декларации, каким образом можно, например, подавать декларацию повторно, если сначала был получен отказ.

"Пока не ясен момент, как застройщик может опротестовать неподписанную чиновником декларацию о завершении строительства. Не прописаны и критерии, на основании которых проверяющий будет принимать решение объект готов или нет", - отметила нам управляющий партнер Сообщества девелоперов жилья (RED Community) Татьяна Шульга-Забельская.

Таким образом, говорят эксперты, человеческий фактор хоть и уменьшится, но не будет исключен полностью, и в этом вопросе в будущем возможны как злоупотребления, так и коррупция.

"Вряд ли на первых порах этот закон будет эффективным. Я считаю, что смысл всех реформ в строительстве - это их одномоментность. Без автоматизации, например, декларации о начале строительных работ, эффект только от автоматизированного введения объекта в эксплуатацию будет не значителен", - заметила в разговоре с UBR.ua руководитель по развитию проектов компании Citex Development Дарья Бедя.

Уберут нервозность, но оставят цены

По мнению экспертов, все реформы, связанные с объектами, имеющие класс последствий СС2 и СС3, следовало бы принимать "пакетом". Тогда и эффект был бы ощутимым.

Конечно, пока на бумаге все выглядит так, что вводить дома в эксплуатацию должно стать значительно проще. Но после принятия данного законопроекта может пройти ни один месяц, когда будет обкатана сама процедура.

"Данный документ является важным элементом создания Единой электронной системы в строительстве. Он также отчасти соответствует задекларированной необходимости реформирования ГАСИ. Но, на мой взгляд, этого недостаточно для перевода застройщиков и их контролеров в полностью публичную плоскость. Не секрет, что вопрос выдачи разрешений на строительство также планируется сделать автоматизированным, чтобы значительно сократить влияние "человеческого фактора" на этот процесс. Эти процессы нужно внедрять в комплексе, не ограничиваясь лишь завершением строительства", - говорит Татьяна Шульга-Забельская.

Упрощение процедуры введения объекта в эксплуатацию, в первую очередь, позволят широкой общественности получать информацию в реальном времени сдачи проинвестированного объекта. А вот на цену квадратного метра эти новации вряд ли повлияют, говорят эксперты.

"Вряд ли упрощение процедуры введения объекта в эксплуатацию каким-либо образом повлияет на цены. Но это уберет нервозность на рынке, и покупатель будет более-менее сведущ о том, по каким причинам, например, его будущий дом до сих пор не введен в эксплуатацию и что для этого необходимо сделать застройщику", - резюмировала Анжелика Саакян.