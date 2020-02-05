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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В январе средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева отмечена на уровне 1443 долл. США/кв. м

 

Относительно декабря средняя цена увеличилась на 0,9%. В национальной валюте - на 5,7%, до 35494 грн./кв.м (±0,9%). С января 2019 года средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте увеличилась на 15,7%, в гривнах - на 2,5%.

Индекс роста составил в долларовом эквиваленте 1,16, в гривнах - 1,02.

Динамика цен на квартиры в Киеве

В январе средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева отмечена на уровне 1443 долл. США/кв. м

 

Цены на дешевое/дорогое жилье

Относительно декабря средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента увеличилась на 5,2% до 19557 грн./кв.м в 20% высокого - на 5,7% до 60122 грн./кв.м.

В долларовом эквиваленте цены на квартиры увеличились: в «дешевом» сегменте на 0,4%, до 795 долл. США/кв.м, в «дорогом» - на 0,9%, до 2444 долл./кв.м.

Индекс расслоения (соотношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 3,07.

Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева

В январе средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева отмечена на уровне 1443 долл. США/кв. м

 

За год ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья уменьшились на 0,6%, а в «дешевом» - на 0,4%. В долларовом эквиваленте цены на квартиры увеличились: в «дорогом» сегменте на 12,3%, в «дешевом» - на 12,4%.

Средние цены представленных к продаже квартир по расположению и количеству комнат, январь 2020 г.

Расположение Кол-во комнат Вибірка квартир Ср. общая пл., кв.м Ср. цена, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. в %
В целом по Киеву 10 539 77 2 853 566 35 494 5,7 115 999 1 443 0,9
Левый берег 2 991 72 1 932 840 26 974 5,4 78 571 1 097 0,6
  1-комн. 754 42 1 251 551 29 415 6,1 50 876 1 196 1,2
2-комн. 875 65 1 787 489 27 317 4,8 72 662 1 110 0,0
3-комн. 1 078 88 2 285 601 25 635 5,4 92 911 1 042 0,6
4-комн. 284 113 2 850 440 24 521 5,3 115 872 997 0,5
Правый берег 5 040 73 2 422 097 32 009 5,6 98 459 1 301 0,8
  1-комн. 1 295 42 1 375 062 31 937 5,1 55 897 1 298 0,3
2-комн. 1 605 66 2 198 539 32 554 6,3 89 371 1 323 1,5
3-комн. 1 712 91 2 953 983 31 306 5,3 120 081 1 273 0,5
4-комн. 428 126 4 300 912 32 998 5,6 174 834 1 341 0,8
Центр 2 508 91 4 818 676 52 659 5,8 195 881 2 141 1,0
  1-комн. 368 49 2 583 259 52 810 4,8 105 011 2 147 0,0
2-комн. 803 73 3 946 653 53 513 5,4 160 433 2 175 0,6
3-комн. 1 018 106 5 643 949 52 996 6,1 229 429 2 154 1,3
4-комн. 319 142 6 958 924 49 257 6,6 282 883 2 002 1,7

За прошлый месяц в национальной валюте, зафиксировано увеличение усредненных цен во всех административных районах Киева, от 3,7% в Подольском до 7,7% в Оболонском.

В долларовом эквиваленте средняя цена уменьшилась в Подольском районе (на 1%). В остальных административных районах увеличилась, от 0,02% в Днепровском до 2,8% в Оболонском.

Средние цены представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева, январь 2020 г.

Район Кол-во комнат Выборка квартир Ср. общая пл., кв.м Ср. цена, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. в %
В целом по Киеву 10 539 77 2 853 566 35 494 5,7 115 999 1 443 0,9
  1-комн. 2 417 43 1 520 485 34 328 5,4 61 808 1 395 0,6
2-комн. 3 283 67 2 516 561 36 285 6,2 102 299 1 475 1,3
3-комн. 3 808 94 3 483 886 35 499 5,6 141 621 1 443 0,8
4-комн. 1 031 127 4 723 775 35 694 5,7 192 023 1 451 0,9
Голосеевский 1 512 76 2 661 491 33 636 5,7 108 191 1 367 0,9
  1-комн. 402 42 1 382 733 31 671 7,5 56 209 1 287 2,6
2-комн. 484 69 2 443 634 34 347 5,2 99 335 1 396 0,4
3-комн. 508 95 3 344 250 33 971 4,0 135 945 1 381 -0,7
4-комн. 118 135 4 972 180 35 975 8,6 202 121 1 462 3,7
Дарницкий 1 541 76 2 083 573 27 516 5,7 84 698 1 119 0,9
  1-комн. 391 43 1 298 167 29 457 6,2 52 771 1 197 1,3
2-комн. 445 68 1 898 510 27 796 5,3 77 175 1 130 0,6
3-комн. 561 94 2 521 106 26 455 5,3 102 484 1 075 0,5
4-комн. 144 119 3 083 511 25 513 6,3 125 346 1 037 1,4
Деснянский 456 68 1 501 862 22 521 5,4 61 051 915 0,6
  1-комн. 95 39 948 345 24 461 6,0 38 551 994 1,1
2-комн. 112 60 1 436 862 23 903 6,2 58 409 972 1,4
3-комн. 197 78 1 715 790 21 724 6,2 69 748 883 1,4
4-комн. 52 97 1 842 635 19 020 3,3 74 904 773 -1,4
Днепровский 994 67 1 896 872 28 177 4,8 77 109 1 145 0,02
  1-комн. 268 41 1 291 019 31 108 5,0 52 480 1 265 0,3
2-комн. 318 63 1 755 621 27 849 3,3 71 367 1 132 -1,4
3-комн. 320 82 2 223 523 26 606 5,1 90 387 1 082 0,3
4-комн. 88 113 3 064 573 26 146 6,6 124 576 1 063 1,7
Оболонский 625 78 2 895 828 35 025 7,7 117 717 1 424 2,8
  1-комн. 137 44 1 466 585 32 842 6,1 59 617 1 335 1,3
2-комн. 164 65 2 340 403 35 500 12,4 95 138 1 443 7,3
3-комн. 241 90 3 243 904 34 260 7,1 131 866 1 393 2,3
4-комн. 83 128 5 341 727 39 912 3,6 217 143 1 622 -1,1
Печерский 1 703 91 4 900 071 53 526 5,0 199 190 2 176 0,2
  1-комн. 276 50 2 666 390 53 226 3,4 108 390 2 164 -1,3
2-комн. 557 74 4 054 738 54 196 5,0 164 827 2 203 0,2
3-комн. 681 108 5 885 572 54 191 5,4 239 251 2 203 0,6
4-комн. 189 143 7 102 296 49 599 5,8 288 711 2 016 1,0
Подольский 641 70 2 373 076 33 214 3,7 96 467 1 350 -1,0
  1-комн. 173 41 1 378 172 32 975 3,8 56 023 1 340 -0,9
2-комн. 212 64 2 197 814 33 560 3,7 89 342 1 364 -1,1
3-комн. 212 89 3 038 345 33 278 4,4 123 510 1 353 -0,4
4-комн. 44 118 3 923 918 32 187 0,2 159 509 1 308 -4,3
Святошинский 624 69 1 774 757 25 892 5,8 72 145 1 053 0,9
  1-комн. 132 41 1 098 310 27 248 5,1 44 647 1 108 0,3
2-комн. 200 61 1 594 353 25 878 7,0 64 811 1 052 2,1
3-комн. 231 81 2 068 366 25 307 4,3 84 080 1 029 -0,4
4-комн. 61 106 2 718 167 25 220 8,5 110 495 1 025 3,6
Соломенский 1 047 73 2 251 046 30 356 5,4 91 506 1 234 0,6
  1-комн. 281 41 1 302 945 31 104 5,1 52 965 1 264 0,3
2-комн. 330 66 2 155 315 32 060 6,4 87 614 1 303 1,5
3-комн. 350 92 2 695 750 28 281 3,9 109 583 1 150 -0,8
4-комн. 86 130 3 906 412 29 820 6,4 158 797 1 212 1,5
Шевченковский 1 396 83 3 673 557 43 166 6,9 149 332 1 755 2,0
  1-комн. 262 45 1 866 837 41 331 5,2 75 888 1 680 0,4
2-комн. 461 69 2 986 382 42 770 7,1 121 398 1 739 2,2
3-комн. 507 98 4 435 091 44 042 7,4 180 288 1 790 2,5
4-комн. 166 137 6 107 596 44 489 7,6 248 276 1 808 2,7

Общая ситуация на вторичном рынке жилья

Количество представленных к продаже квартир в январе относительно декабря увеличилось на 1,5% и составило 10539 квартир. Объем предложения увеличился в общей площади на 1,4%, в долларовом выражении - на 2,3%.

Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева

В январе средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева отмечена на уровне 1443 долл. США/кв. м

 

Предложение квартир, относительно января 2019 года, уменьшилось на 31,7%. Индекс роста составил 0,68.

Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 10% от всего объема предложения.

Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 1,2% дороже показателей декабря и составляет 33969 грн./кв. м. В долларовом эквиваленте - дешевле на 3,4%, 1381 долл.США/кв. м.

Медианная цена квадратного метра жилья за месяц увеличилась на 0,9% до 1284 дол. США/кв.м., за год - на 20,1%.

Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья

В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу - 48%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 28% от общего количества, в Центре Киева - 24%.

Увеличение количества квартир наблюдалось на Левом берегу - на 1,9%, на Правом берегу - на 0,8%, в Центре Киева - на 2,5%.

Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 23%, двухкомнатные - 31%, трехкомнатные - 36% и 4-х комнатные - 10%.

По отношению к предыдущему месяцу увеличилось количество однокомнатных квартир - на 3,2%, двухкомнатных - на 1,9%, трехкомнатных - на 0,6%, четырехкомнатных - на 0,3%.

Большее количество квартир предлагалось в Печерском - 16%, Дарницком - 15%. Голосеевском - 14%, Шевченковском - 13%. Меньшая доля представленных к продаже квартир: в Днепровском и Соломенском - по 10%, в Оболонском, Подольском и Святошинском районах - по 6%, и Деснянском - 4%.

Уменьшение предложения наблюдалось в Деснянском районе - на 0,9%, в Подольском районе - на 1,7%. В остальных районах увеличение количества квартир составило от 0,1% в Шевченковском, до 3,3% в Голосеевском.

В структуре предложения по полным ценам за объект преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 40%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 19%, до 50 тыс. долл. США - 16%, от 150 до 250 тыс. долл. США - 16% и от 250 тыс. долл. США - 9%.
 

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04.02 Firefox теперь показывает все собираемые данные телеметрии

04.02 Круизные теплоходы США переходят на СПГ

04.02 Xiaomi: технология 100-ваттной суперзарядки нуждается в доработке

04.02 Poco X2 представлен, и это — полная копия Redmi K30

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04.02 Объявлены самые производительные смартфоны начала 2020 года

03.02 Прощай, BlackBerry. Культовый канадский бренд вскоре полностью исчезнет с рынка смартфонов

03.02 Долю в Aston Martin выкупает канадский миллиардер

03.02 Facebook изменит принцип блокировки контента

03.02 Европарламент проголосовал за единую зарядку для мобильных устройств

31.01 Seat Leon четвертого поколения: новый дизайн и гибридные силовые установки

31.01 Avast сворачивает деятельность по сбору данных пользователей

31.01 Samsung хочет, чтобы в консолях Xbox появилась поддержка сверхширокоформатных мониторов

30.01 ЕК передумала запрещать системы распознавания лиц в общественных местах

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12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

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21.06 Как добиться, чтобы к вашему мнению прислушались коллеги и начальство

30.05 Как правильно завести служебный роман

24.05 Бизнес-этикет: четыре вредные привычки

15.05 Google начнет зарабатывать на рекламе в приложениях

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