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В январе средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева отмечена на уровне 1443 долл. США/кв. м
18:38 04.02.2020 |
Относительно декабря средняя цена увеличилась на 0,9%. В национальной валюте - на 5,7%, до 35494 грн./кв.м (±0,9%). С января 2019 года средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте увеличилась на 15,7%, в гривнах - на 2,5%.
Индекс роста составил в долларовом эквиваленте 1,16, в гривнах - 1,02.
Динамика цен на квартиры в Киеве
Цены на дешевое/дорогое жилье
Относительно декабря средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента увеличилась на 5,2% до 19557 грн./кв.м в 20% высокого - на 5,7% до 60122 грн./кв.м.
В долларовом эквиваленте цены на квартиры увеличились: в «дешевом» сегменте на 0,4%, до 795 долл. США/кв.м, в «дорогом» - на 0,9%, до 2444 долл./кв.м.
Индекс расслоения (соотношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 3,07.
Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева
За год ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья уменьшились на 0,6%, а в «дешевом» - на 0,4%. В долларовом эквиваленте цены на квартиры увеличились: в «дорогом» сегменте на 12,3%, в «дешевом» - на 12,4%.
Средние цены представленных к продаже квартир по расположению и количеству комнат, январь 2020 г.
|Расположение
|Кол-во комнат
|Вибірка квартир
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|Ср. цена, $
|Ср. цена, $/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|10 539
|77
|2 853 566
|35 494
|5,7
|115 999
|1 443
|0,9
|Левый берег
|2 991
|72
|1 932 840
|26 974
|5,4
|78 571
|1 097
|0,6
|1-комн.
|754
|42
|1 251 551
|29 415
|6,1
|50 876
|1 196
|1,2
|2-комн.
|875
|65
|1 787 489
|27 317
|4,8
|72 662
|1 110
|0,0
|3-комн.
|1 078
|88
|2 285 601
|25 635
|5,4
|92 911
|1 042
|0,6
|4-комн.
|284
|113
|2 850 440
|24 521
|5,3
|115 872
|997
|0,5
|Правый берег
|5 040
|73
|2 422 097
|32 009
|5,6
|98 459
|1 301
|0,8
|1-комн.
|1 295
|42
|1 375 062
|31 937
|5,1
|55 897
|1 298
|0,3
|2-комн.
|1 605
|66
|2 198 539
|32 554
|6,3
|89 371
|1 323
|1,5
|3-комн.
|1 712
|91
|2 953 983
|31 306
|5,3
|120 081
|1 273
|0,5
|4-комн.
|428
|126
|4 300 912
|32 998
|5,6
|174 834
|1 341
|0,8
|Центр
|2 508
|91
|4 818 676
|52 659
|5,8
|195 881
|2 141
|1,0
|1-комн.
|368
|49
|2 583 259
|52 810
|4,8
|105 011
|2 147
|0,0
|2-комн.
|803
|73
|3 946 653
|53 513
|5,4
|160 433
|2 175
|0,6
|3-комн.
|1 018
|106
|5 643 949
|52 996
|6,1
|229 429
|2 154
|1,3
|4-комн.
|319
|142
|6 958 924
|49 257
|6,6
|282 883
|2 002
|1,7
За прошлый месяц в национальной валюте, зафиксировано увеличение усредненных цен во всех административных районах Киева, от 3,7% в Подольском до 7,7% в Оболонском.
В долларовом эквиваленте средняя цена уменьшилась в Подольском районе (на 1%). В остальных административных районах увеличилась, от 0,02% в Днепровском до 2,8% в Оболонском.
Средние цены представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева, январь 2020 г.
|Район
|Кол-во комнат
|Выборка квартир
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|Ср. цена, $
|Ср. цена, $/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|10 539
|77
|2 853 566
|35 494
|5,7
|115 999
|1 443
|0,9
|1-комн.
|2 417
|43
|1 520 485
|34 328
|5,4
|61 808
|1 395
|0,6
|2-комн.
|3 283
|67
|2 516 561
|36 285
|6,2
|102 299
|1 475
|1,3
|3-комн.
|3 808
|94
|3 483 886
|35 499
|5,6
|141 621
|1 443
|0,8
|4-комн.
|1 031
|127
|4 723 775
|35 694
|5,7
|192 023
|1 451
|0,9
|Голосеевский
|1 512
|76
|2 661 491
|33 636
|5,7
|108 191
|1 367
|0,9
|1-комн.
|402
|42
|1 382 733
|31 671
|7,5
|56 209
|1 287
|2,6
|2-комн.
|484
|69
|2 443 634
|34 347
|5,2
|99 335
|1 396
|0,4
|3-комн.
|508
|95
|3 344 250
|33 971
|4,0
|135 945
|1 381
|-0,7
|4-комн.
|118
|135
|4 972 180
|35 975
|8,6
|202 121
|1 462
|3,7
|Дарницкий
|1 541
|76
|2 083 573
|27 516
|5,7
|84 698
|1 119
|0,9
|1-комн.
|391
|43
|1 298 167
|29 457
|6,2
|52 771
|1 197
|1,3
|2-комн.
|445
|68
|1 898 510
|27 796
|5,3
|77 175
|1 130
|0,6
|3-комн.
|561
|94
|2 521 106
|26 455
|5,3
|102 484
|1 075
|0,5
|4-комн.
|144
|119
|3 083 511
|25 513
|6,3
|125 346
|1 037
|1,4
|Деснянский
|456
|68
|1 501 862
|22 521
|5,4
|61 051
|915
|0,6
|1-комн.
|95
|39
|948 345
|24 461
|6,0
|38 551
|994
|1,1
|2-комн.
|112
|60
|1 436 862
|23 903
|6,2
|58 409
|972
|1,4
|3-комн.
|197
|78
|1 715 790
|21 724
|6,2
|69 748
|883
|1,4
|4-комн.
|52
|97
|1 842 635
|19 020
|3,3
|74 904
|773
|-1,4
|Днепровский
|994
|67
|1 896 872
|28 177
|4,8
|77 109
|1 145
|0,02
|1-комн.
|268
|41
|1 291 019
|31 108
|5,0
|52 480
|1 265
|0,3
|2-комн.
|318
|63
|1 755 621
|27 849
|3,3
|71 367
|1 132
|-1,4
|3-комн.
|320
|82
|2 223 523
|26 606
|5,1
|90 387
|1 082
|0,3
|4-комн.
|88
|113
|3 064 573
|26 146
|6,6
|124 576
|1 063
|1,7
|Оболонский
|625
|78
|2 895 828
|35 025
|7,7
|117 717
|1 424
|2,8
|1-комн.
|137
|44
|1 466 585
|32 842
|6,1
|59 617
|1 335
|1,3
|2-комн.
|164
|65
|2 340 403
|35 500
|12,4
|95 138
|1 443
|7,3
|3-комн.
|241
|90
|3 243 904
|34 260
|7,1
|131 866
|1 393
|2,3
|4-комн.
|83
|128
|5 341 727
|39 912
|3,6
|217 143
|1 622
|-1,1
|Печерский
|1 703
|91
|4 900 071
|53 526
|5,0
|199 190
|2 176
|0,2
|1-комн.
|276
|50
|2 666 390
|53 226
|3,4
|108 390
|2 164
|-1,3
|2-комн.
|557
|74
|4 054 738
|54 196
|5,0
|164 827
|2 203
|0,2
|3-комн.
|681
|108
|5 885 572
|54 191
|5,4
|239 251
|2 203
|0,6
|4-комн.
|189
|143
|7 102 296
|49 599
|5,8
|288 711
|2 016
|1,0
|Подольский
|641
|70
|2 373 076
|33 214
|3,7
|96 467
|1 350
|-1,0
|1-комн.
|173
|41
|1 378 172
|32 975
|3,8
|56 023
|1 340
|-0,9
|2-комн.
|212
|64
|2 197 814
|33 560
|3,7
|89 342
|1 364
|-1,1
|3-комн.
|212
|89
|3 038 345
|33 278
|4,4
|123 510
|1 353
|-0,4
|4-комн.
|44
|118
|3 923 918
|32 187
|0,2
|159 509
|1 308
|-4,3
|Святошинский
|624
|69
|1 774 757
|25 892
|5,8
|72 145
|1 053
|0,9
|1-комн.
|132
|41
|1 098 310
|27 248
|5,1
|44 647
|1 108
|0,3
|2-комн.
|200
|61
|1 594 353
|25 878
|7,0
|64 811
|1 052
|2,1
|3-комн.
|231
|81
|2 068 366
|25 307
|4,3
|84 080
|1 029
|-0,4
|4-комн.
|61
|106
|2 718 167
|25 220
|8,5
|110 495
|1 025
|3,6
|Соломенский
|1 047
|73
|2 251 046
|30 356
|5,4
|91 506
|1 234
|0,6
|1-комн.
|281
|41
|1 302 945
|31 104
|5,1
|52 965
|1 264
|0,3
|2-комн.
|330
|66
|2 155 315
|32 060
|6,4
|87 614
|1 303
|1,5
|3-комн.
|350
|92
|2 695 750
|28 281
|3,9
|109 583
|1 150
|-0,8
|4-комн.
|86
|130
|3 906 412
|29 820
|6,4
|158 797
|1 212
|1,5
|Шевченковский
|1 396
|83
|3 673 557
|43 166
|6,9
|149 332
|1 755
|2,0
|1-комн.
|262
|45
|1 866 837
|41 331
|5,2
|75 888
|1 680
|0,4
|2-комн.
|461
|69
|2 986 382
|42 770
|7,1
|121 398
|1 739
|2,2
|3-комн.
|507
|98
|4 435 091
|44 042
|7,4
|180 288
|1 790
|2,5
|4-комн.
|166
|137
|6 107 596
|44 489
|7,6
|248 276
|1 808
|2,7
Общая ситуация на вторичном рынке жилья
Количество представленных к продаже квартир в январе относительно декабря увеличилось на 1,5% и составило 10539 квартир. Объем предложения увеличился в общей площади на 1,4%, в долларовом выражении - на 2,3%.
Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева
Предложение квартир, относительно января 2019 года, уменьшилось на 31,7%. Индекс роста составил 0,68.
Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 10% от всего объема предложения.
Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 1,2% дороже показателей декабря и составляет 33969 грн./кв. м. В долларовом эквиваленте - дешевле на 3,4%, 1381 долл.США/кв. м.
Медианная цена квадратного метра жилья за месяц увеличилась на 0,9% до 1284 дол. США/кв.м., за год - на 20,1%.
Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья
В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу - 48%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 28% от общего количества, в Центре Киева - 24%.
Увеличение количества квартир наблюдалось на Левом берегу - на 1,9%, на Правом берегу - на 0,8%, в Центре Киева - на 2,5%.
Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 23%, двухкомнатные - 31%, трехкомнатные - 36% и 4-х комнатные - 10%.
По отношению к предыдущему месяцу увеличилось количество однокомнатных квартир - на 3,2%, двухкомнатных - на 1,9%, трехкомнатных - на 0,6%, четырехкомнатных - на 0,3%.
Большее количество квартир предлагалось в Печерском - 16%, Дарницком - 15%. Голосеевском - 14%, Шевченковском - 13%. Меньшая доля представленных к продаже квартир: в Днепровском и Соломенском - по 10%, в Оболонском, Подольском и Святошинском районах - по 6%, и Деснянском - 4%.
Уменьшение предложения наблюдалось в Деснянском районе - на 0,9%, в Подольском районе - на 1,7%. В остальных районах увеличение количества квартир составило от 0,1% в Шевченковском, до 3,3% в Голосеевском.
В структуре предложения по полным ценам за объект преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 40%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 19%, до 50 тыс. долл. США - 16%, от 150 до 250 тыс. долл. США - 16% и от 250 тыс. долл. США - 9%.
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