Средняя стоимость квартир в новостройках Киева, в январе 2020 года составила 27 923 грн./кв.м

Относительно декабря средняя стоимость увеличилась на 1,3%, при уровне показателя погрешности ±2,1%. С января 2019 года средняя стоимость 1 кв.м квартир в новостройках Киева увеличилась на 13,6%.

Цены на квартиры в новостройках Киева

Увеличение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Днепровском районе - на 0,9%, Дарницком - на 5,7%, Шевченковском - на 6,6% и Подольском - на 11,8%. В остальных районах Киева снижение составило от 0,5% в Соломенском, до 11,8% в Подольском.

Средние цены предложения квартир в новостройках по районам Киева, январь 2020 г.

Район Кол-во ЖК Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн. Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 202 77 2 180 237 27 923 1,3 Голосеевский 35 77 1 998 104 25 501 -12,5 Дарницкий 23 74 1 689 117 23 737 5,7 Деснянский 12 64 1 243 142 19 532 -3,8 Днепровский 13 78 1 920 899 24 515 0,9 Оболонский 10 73 1 722 709 23 619 -3,2 Печерский 29 89 4 424 142 48 858 -0,6 Подольский 14 80 2 423 043 30 178 11,8 Святошинский 12 64 1 478 826 22 957 -5,6 Соломенский 24 76 1 746 693 23 786 -0,5 Шевченковский 30 78 2 700 877 33 619 6,6

Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно декабря составило:

* эконом-класс - снижение на 3,7% до 20031 грн./кв.м;

* комфорт-класс - рост на 0,1% до 24482 грн./кв.м;

* бизнес-класс - рост на 4,7% до 40746 грн./кв.м;

* премиум-класс - рост на 3% до 61993 грн./кв.м.

Средняя стоимость квартир в новостройках Киева по классам и количеству комнат, январь 2020 г.

Класс К-во ЖК / комнат Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн. Средняя цена, грн/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 202 77 2 180 237 27 923 1,3 Эконом 39 74 1 461 988 20 031 -3,7 1-комн. 46 947 362 20 522 -2,8 2-комн. 69 1 370 339 20 075 -3,5 3-комн. 99 1 916 255 19 539 -4,8 4≥комн. 139 2 634 583 19 402 -4,8 Комфорт 91 73 1 767 190 24 482 0,1 1-комн. 45 1 131 737 25 391 1,3 2-комн. 70 1 705 078 24 624 0,9 3-комн. 92 2 130 662 23 507 -0,9 4≥комн. 129 3 078 204 23 911 -3,5 Бизнес 56 85 3 455 997 40 746 4,7 1-комн. 51 2 135 701 41 662 6,5 2-комн. 79 3 162 897 39 966 7,4 3-комн. 109 4 256 861 39 177 -0,1 4≥комн. 137 6 298 854 45 875 6,9 Премиум 16 100 6 173 684 61 993 3 1-комн. 58 3 606 421 63 275 -0,9 2-комн. 78 4 804 853 62 068 0,6 3-комн. 112 6 790 008 60 767 7,4 4≥комн. 162 10 081 273 62 486 6,3

У 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 47 110 грн./кв.м., а в 20% квартир низкого ценового сегмента - 17 740 грн./кв.м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,7.

Медианная цена квадратного метра квартир за месяц увеличилась на 0,01% и составила 24 015 грн., за год на 9,7%.

Общая ситуация на первичном рынке недвижимости

В январе к продаже предлагались квартиры 84 операторами в 202 ЖК, по базе данных портала столичной недвижимости 100realty.ua. В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.

Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева

В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса - 45% и бизнес-класса - 28%. Доля новостроек эконом-класса - 19%, премиум-класса - 8% от общего количества.

В январе большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском - 17%, Шевченковском - 15%, Печерском - 14%, Соломенском - 12% и Дарницком - 11% районах. Меньшее количество новостроек в Днепровском и Подольском - по 7%, в Деснянском и Святошинском - по 6%, Оболонском районе - 5%.

В январе были начаты или восстановлены продажи квартир в 5 жилых комплексах.

Прекращены или приостановлены продажи квартир в 23 объектах.

Увеличена цена квадратного метра квартир в 42 новостройках - на 500-3000 грн./кв.м.

Снижена стоимость квартир в 5 объектах - на 1000-2000 грн./кв.м.

Количество проанализированных новостроек: 202

Количество компаний операторов: 84

Ввод в эксплуатацию: введенные - 4 кв. 2023 г.