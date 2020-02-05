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Средняя стоимость квартир в новостройках Киева, в январе 2020 года составила 27 923 грн./кв.м
18:21 04.02.2020 |
Относительно декабря средняя стоимость увеличилась на 1,3%, при уровне показателя погрешности ±2,1%. С января 2019 года средняя стоимость 1 кв.м квартир в новостройках Киева увеличилась на 13,6%.
Цены на квартиры в новостройках Киева
Увеличение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Днепровском районе - на 0,9%, Дарницком - на 5,7%, Шевченковском - на 6,6% и Подольском - на 11,8%. В остальных районах Киева снижение составило от 0,5% в Соломенском, до 11,8% в Подольском.
Средние цены предложения квартир в новостройках по районам Киева, январь 2020 г.
|Район
|Кол-во ЖК
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена квартиры, грн.
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|202
|77
|2 180 237
|27 923
|1,3
|Голосеевский
|35
|77
|1 998 104
|25 501
|-12,5
|Дарницкий
|23
|74
|1 689 117
|23 737
|5,7
|Деснянский
|12
|64
|1 243 142
|19 532
|-3,8
|Днепровский
|13
|78
|1 920 899
|24 515
|0,9
|Оболонский
|10
|73
|1 722 709
|23 619
|-3,2
|Печерский
|29
|89
|4 424 142
|48 858
|-0,6
|Подольский
|14
|80
|2 423 043
|30 178
|11,8
|Святошинский
|12
|64
|1 478 826
|22 957
|-5,6
|Соломенский
|24
|76
|1 746 693
|23 786
|-0,5
|Шевченковский
|30
|78
|2 700 877
|33 619
|6,6
Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно декабря составило:
* эконом-класс - снижение на 3,7% до 20031 грн./кв.м;
* комфорт-класс - рост на 0,1% до 24482 грн./кв.м;
* бизнес-класс - рост на 4,7% до 40746 грн./кв.м;
* премиум-класс - рост на 3% до 61993 грн./кв.м.
Средняя стоимость квартир в новостройках Киева по классам и количеству комнат, январь 2020 г.
|Класс
|К-во ЖК / комнат
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена квартиры, грн.
|Средняя цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|202
|77
|2 180 237
|27 923
|1,3
|Эконом
|39
|74
|1 461 988
|20 031
|-3,7
|1-комн.
|46
|947 362
|20 522
|-2,8
|2-комн.
|69
|1 370 339
|20 075
|-3,5
|3-комн.
|99
|1 916 255
|19 539
|-4,8
|4≥комн.
|139
|2 634 583
|19 402
|-4,8
|Комфорт
|91
|73
|1 767 190
|24 482
|0,1
|1-комн.
|45
|1 131 737
|25 391
|1,3
|2-комн.
|70
|1 705 078
|24 624
|0,9
|3-комн.
|92
|2 130 662
|23 507
|-0,9
|4≥комн.
|129
|3 078 204
|23 911
|-3,5
|Бизнес
|56
|85
|3 455 997
|40 746
|4,7
|1-комн.
|51
|2 135 701
|41 662
|6,5
|2-комн.
|79
|3 162 897
|39 966
|7,4
|3-комн.
|109
|4 256 861
|39 177
|-0,1
|4≥комн.
|137
|6 298 854
|45 875
|6,9
|Премиум
|16
|100
|6 173 684
|61 993
|3
|1-комн.
|58
|3 606 421
|63 275
|-0,9
|2-комн.
|78
|4 804 853
|62 068
|0,6
|3-комн.
|112
|6 790 008
|60 767
|7,4
|4≥комн.
|162
|10 081 273
|62 486
|6,3
У 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 47 110 грн./кв.м., а в 20% квартир низкого ценового сегмента - 17 740 грн./кв.м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,7.
Медианная цена квадратного метра квартир за месяц увеличилась на 0,01% и составила 24 015 грн., за год на 9,7%.
Общая ситуация на первичном рынке недвижимости
В январе к продаже предлагались квартиры 84 операторами в 202 ЖК, по базе данных портала столичной недвижимости 100realty.ua. В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.
Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева
В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса - 45% и бизнес-класса - 28%. Доля новостроек эконом-класса - 19%, премиум-класса - 8% от общего количества.
В январе большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском - 17%, Шевченковском - 15%, Печерском - 14%, Соломенском - 12% и Дарницком - 11% районах. Меньшее количество новостроек в Днепровском и Подольском - по 7%, в Деснянском и Святошинском - по 6%, Оболонском районе - 5%.
В январе были начаты или восстановлены продажи квартир в 5 жилых комплексах.
Прекращены или приостановлены продажи квартир в 23 объектах.
Увеличена цена квадратного метра квартир в 42 новостройках - на 500-3000 грн./кв.м.
Снижена стоимость квартир в 5 объектах - на 1000-2000 грн./кв.м.
Количество проанализированных новостроек: 202
Количество компаний операторов: 84
Ввод в эксплуатацию: введенные - 4 кв. 2023 г.
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