Новострои бизнес-класса в 2019г заняли доминирующее положение на первичном рынке Киева – эксперт

Объем предложения на первичном рынке жилья Киева по итогам 2019 года сократился на 10% по сравнению с 2018 годом (но все еще на 40% больше, чем в 2014 году) - до 225 жилых комплексов в продаже, растет доля бизнес- и комфорт-класса, тогда как в классе "эконом" появляются единичные новые проекты.

"В последние годы наблюдается тенденция к сокращению числа выводимых на рынок объектов. Так, в 2019 году стартовали продажи в 42 новых ЖК с общим количеством заявленных квартир в 24,5 тыс. При этом наибольшое количество из них (50%) позиционируются в бизнес-классе (21), на втором месте комфорт-класс (17), а в эконом-классе появилось всего три новых ЖК. Кроме того, в 2019 году сократилось число заявленных к строительству квартир", - сказала аналитик девелоперской компании полного цикла City One Development Елена Ширина в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, в структуре предложения доля комфорт-класса в 2019 году выросла до 38% с 34% в 2018 году, заняв первое место, а доля эконом-класса упала до 20% с 29%, бизнес-класса - выросла до 34% с 28%.

Для сравнения в 2014 году объекты по классам распределялись следующим образом: эконом – 46%, комфорт – 5%, бизнес – 36%, премиум и элит – 12%, свидетельствуют данные City One Development.

По данным City One Development, средняя стартовая цена на рынке в 2019 году существенно выросла и составила $1245/кв.м, в то время как в 2018 году она была на уровне $931/кв.м.

При этом каждый четвертый новый комплекс (всего 10) стартовал в Печерском районе, где самая высокая цена на старте составила $1823/кв.м. В целом, средняя цена по рынку за 2019 год выросла на 22% в долларовом эквиваленте – до $1468/кв.м.

City One Development - девелоперская компания полного цикла, которая реализовывает полный комплекс услуг в области создания и развития объектов недвижимости. Свою деятельность на рынке страны команда компании начала в 2006 году, а в 2010 году была официально зарегистрирована под именем City One Development. Сегодня в компании работает свыше 150 сотрудников, портфель проектов насчитывает свыше 700 тыс. кв. м уже реализованного строительного объема, а также 569,3 кв. м нового строительства. В портфель проектов компании входят: ЖК "Новопечерские Липки" (Киев), ЖК " Бульвар Фонтанов" (Киев), ЖК "Святобор" (Киев), проект Lipki Island и др.