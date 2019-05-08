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Деловые ожидания на строительном рынке Украины во II кв.-2019 ухудшились на 3 п.п. - Госстат
13:35 08.05.2019 |
Индикатор деловой уверенности на рынке строительства во втором квартале 2019 года ухудшился на 3 процентных пункта (п.п.) по сравнению с первым кварталом 2019 года - до "минус" 14,5%, сообщила Государственная служба статистики в среду.
Согласно данным опроса Госстатом компаний строительной отрасли, оценка нехватки текущего объема заказов возросла на 9 п.п. - до "минус" 39%.
По итогам опроса, 41% компаний оценили свой текущий объем заказов как недостаточный, 58% - как нормальный для сезона и лишь 1% - как превышающий норму.
Повышения цен на свои услуги по итогам второго квартала текущего года ожидают 42% респондентов, что на 2 п.п. меньше, чем в первом квартале 2019 года, 2% опрошенных компаний прогнозируют снижение стоимости строительных работ, а 56% не ожидают каких-либо изменений в ценовой политике.
Согласно данным Госстата, компании-участники опроса обеспечены заказами в среднем на пять месяцев, что соответствует показателям первого квартала 2019 года.
Как отметил Госстат, в первом квартале 2019 года влияние неблагоприятных погодных условий на работу стройкомпаний уменьшится. Кроме того, 41% респондентов будут продолжать испытывать финансовые ограничения. Сдерживать деятельность 17% компаний будет нехватка рабочей силы, 23% - недостаточный уровень спроса.
Сокращений количества работников в апреле-июне 2019 года ожидают 11% опрошенных компаний, в то же время 29% прогнозируют рост количества работников.
Как сообщалось со ссылкой на Госстат, объем выполненных строительных работ в Украине (без учета оккупированного Крыма и временно неподконтрольных территорий в Донецкой и Луганской областях) в 2018 году увеличился на 25% по сравнению с 2017 годом - до 136 млрд 27 млн грн, при этом, согласно вновь уточненным данным, увеличения показателя в 2017 году к 2016 году составило 26,3%.
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