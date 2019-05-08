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Строительство в Украине с начала года подорожало на 12%
08:00 08.05.2019 |
Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январе-марте 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, выросли на 12,1%, сообщает Государственная служба статистики.
По данным Госстата, больше всего выросли цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства транспортных сооружений - на 19%. Меньше всего увеличилась стоимость строительно-монтажных работ в сфере строительства инженерных сооружений - на 8,6%.
При этом стоимость СМР в марте 2018 года по сравнению с февралем увеличилась на 1% (в феврале по отношению к январю выросла на 0,1%).
Наибольший рост цен на СМР зафиксирован в сфере комплексных промышленных сооружений - на 3,5%.
В Госстате отметили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения Операции объединенных сил.
Как сообщал УНИАН, в 2018 году в Украине цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине по сравнению с 2017 годом выросли на 23%.
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