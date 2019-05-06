Анализ цен на вторичном рынке жилой недвижимости Киева: апрель 2019 г.

В апреле средняя стоимость представленных к продаже квартир в Киеве отмечена на уровне 1295 долл. США/кв. м, относительно марта средняя цена увеличилась на 1,8%. В национальной валюте - на 0,3% до 34662 грн./кв.м. (±0,8%).

Динамика средней цены на квартиры в Киеве (вторичный рынок)

За год, средняя цена за 1 кв. м квартир увеличилась в долларах - на 6,6%, а в гривнах - на 8,3%,

Индекс роста в долларах составил 1,07, в гривнах 1,08.

Цены на дешевое/дорогое жилье в Киеве

Относительно марта средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента уменьшилась на 0,2% до 19626 грн./кв.м, и в 20% квартир высшего ценового сегмента увеличилась - на 0,6% до 59923 грн./кв.м.

В долларовом эквиваленте цены на квартиры в «дешевом» сегменте увеличились - на 1,2% до 733 долл. США/кв. м, в «дорогом» - на 2% до 2238 долл./кв. м.

Индекс расслоения (соотношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 3,05.

Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева

За год, ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья увеличились на 13,6%, а в «дешевом» - на 7,2%. В долларовом эквиваленте цены на квартиры увеличились в «дорогом» сегменте на 11,8%, в «дешевом» - на 5,5%.

Средние цены представленных к продаже квартир по расположению и количеству комнат, апрель 2019 г.

Расположение Кол-во комнат Выборка квартир Ср. общая пл., кв.м Ср. цена, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в ,% Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. в ,% В целом по Киеву 13 882 73 2 658 145 34 662 0,3 99 276 1 295 1,8 Левый берег 4 139 69 1 845 948 26 862 -0,7 68 942 1 003 0,8 1-комн. 1 107 42 1 202 548 28 635 -0,7 44 912 1 069 0,8 2-комн. 1 253 64 1 759 142 27 345 -0,8 65 700 1 021 0,6 3-комн. 1 444 84 2 193 018 25 531 -0,7 81 904 954 0,7 4-комн. 335 110 2 800 707 24 934 0,3 104 600 931 1,7 Правый берег 6 882 70 2 283 440 31 483 0,0 85 281 1 176 1,5 1-комн. 1 870 42 1 371 245 31 777 0,3 51 213 1 187 1,7 2-комн. 2 215 64 2 083 299 31 668 -0,1 77 807 1 183 1,3 3-комн. 2 294 88 2 835 472 30 874 -0,2 105 898 1 153 1,3 4-комн. 503 119 4 038 415 32 357 0,5 150 826 1 208 1,9 Центр 2 861 88 4 734 482 53 593 -0,3 176 822 2 002 1,2 1-комн. 460 48 2 575 116 53 257 1,1 96 175 1 989 2,6 2-комн. 972 70 3 843 802 54 527 -1,4 143 557 2 036 0,0 3-комн. 1 073 104 5 636 657 53 694 0,8 210 516 2 005 2,2 4-комн. 356 141 7 237 335 51 169 -2,0 270 298 1 911 -0,6

За прошлый месяц в национальной валюте, зафиксировано увеличение цен в Голосеевском - на 0,3%, Оболонском - на 0,8%, Соломенском - на 0,5% и Шевченковском - на 0,7%. В остальных районах - снижение: от 0,4% в Святошинском до 1,5% в Подольском.

В долларовом эквиваленте средняя цена уменьшилась в Подольском на 0,1%, в остальных районах увеличилась - от 0,2% до 2,3%.

Средние цены представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева, апрель 2019 г.

Район Кол-во комнат Выборка квартир Ср. общая пл., кв.м Ср. цена, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в ,% Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. в ,% В целом по Киеву 13 882 73 2 658 145 34 662 0,3 99 276 1 295 1,8 1-комн. 3 437 43 1 478 034 33 640 0,5 55 201 1 256 2,0 2-комн. 4 440 65 2 377 227 35 452 -0,2 88 784 1 324 1,2 3-комн. 4 811 90 3 267 392 34 360 0,7 122 030 1 283 2,2 4-комн. 1 194 123 4 644 934 35 883 0,4 173 478 1 340 1,8 Голосеевский 1 947 74 2 647 490 34 390 0,3 98 878 1 284 1,7 1-комн. 543 44 1 474 181 32 915 0,0 55 057 1 229 1,4 2-комн. 647 69 2 473 955 35 183 0,7 92 397 1 314 2,1 3-комн. 600 94 3 334 402 34 503 0,8 124 532 1 289 2,3 4-комн. 157 129 4 795 487 35 796 -2,5 179 101 1 337 -1,1 Дарницкий 1 924 74 2 016 092 27 494 -0,7 75 296 1 027 0,7 1-комн. 489 43 1 257 095 29 102 -1,3 46 950 1 087 0,1 2-комн. 570 67 1 879 039 27 980 -1,1 70 178 1 045 0,4 3-комн. 696 90 2 418 165 26 457 -0,2 90 313 988 1,2 4-комн. 169 117 3 018 621 25 468 0,5 112 739 951 2,0 Деснянский 686 66 1 464 540 22 758 -0,7 54 697 850 0,7 1-комн. 159 39 977 730 25 176 -0,8 36 516 940 0,6 2-комн. 173 59 1 444 830 24 234 -1,1 53 961 905 0,3 3-комн. 285 78 1 658 571 21 227 -1,3 61 944 793 0,1 4-комн. 69 93 1 834 308 19 814 2,6 68 507 740 4,1 Днепровский 1 529 64 1 802 972 27 908 -0,7 67 337 1 042 0,7 1-комн. 459 42 1 222 313 29 336 0,2 45 651 1 096 1,6 2-комн. 510 63 1 731 758 27 691 -0,4 64 677 1 034 1,0 3-комн. 463 80 2 183 549 26 787 -1,4 81 551 1 000 0,0 4-комн. 97 109 3 108 482 27 647 -2,8 116 095 1 033 -1,4 Оболонский 941 72 2 622 653 34 287 0,8 97 950 1 281 2,3 1-комн. 224 43 1 568 720 35 623 0,3 58 588 1 330 1,8 2-комн. 269 62 2 134 517 33 307 -1,0 79 719 1 244 0,4 3-комн. 350 87 3 079 257 33 078 0,8 115 003 1 235 2,3 4-комн. 98 116 4 740 798 38 241 5,2 177 058 1 428 6,8 Печерский 1 833 86 4 699 928 54 244 -1,2 175 532 2 026 0,2 1-комн. 332 48 2 604 079 53 158 -0,2 97 256 1 985 1,3 2-комн. 661 71 3 877 630 54 454 -3,0 144 821 2 034 -1,6 3-комн. 663 105 5 848 944 55 199 0,3 218 445 2 062 1,7 4-комн. 177 142 7 398 030 51 921 -1,7 276 300 1 939 -0,2 Подольский 883 67 2 167 914 31 484 -1,5 80 967 1 176 -0,1 1-комн. 273 41 1 306 228 31 060 -0,1 48 785 1 160 1,3 2-комн. 268 64 2 085 532 32 273 -3,3 77 890 1 205 -2,0 3-комн. 287 85 2 717 559 30 897 -1,2 101 495 1 154 0,2 4-комн. 55 115 3 978 288 32 811 0,7 148 580 1 225 2,1 Святошинский 942 66 1 706 846 25 679 -0,4 63 747 959 1,0 1-комн. 221 40 1 064 525 26 544 -0,9 39 758 991 0,6 2-комн. 285 61 1 583 030 25 659 -0,1 59 123 958 1,3 3-комн. 360 79 2 031 542 25 363 -0,6 75 874 947 0,8 4-комн. 76 99 2 500 926 24 743 0,8 93 404 924 2,2 Соломенский 1 429 70 2 247 827 30 926 0,5 83 951 1 155 2,0 1-комн. 418 42 1 359 087 31 208 1,0 50 759 1 166 2,5 2-комн. 439 62 2 026 831 31 382 0,5 75 698 1 172 2,0 3-комн. 476 91 2 877 955 30 247 0,3 107 485 1 130 1,8 4-комн. 96 125 4 003 767 30 981 -1,4 149 532 1 157 0,1 Шевченковский 1 768 80 3 556 660 42 512 0,7 132 833 1 588 2,2 1-комн. 319 43 1 794 343 40 844 2,1 67 015 1 525 3,6 2-комн. 618 65 2 771 637 41 568 0,5 103 514 1 552 1,9 3-комн. 631 97 4 303 128 43 055 0,6 160 712 1 608 2,0 4-комн. 200 137 6 438 174 46 374 -0,6 240 451 1 732 0,8

Общая ситуация на вторичном рынке жилья в Киеве

Количество представленных к продаже квартир в апреле уменьшилось на 0,3% относительно марта и составило 13882 квартир. Объем предложения увеличился в общей площади на 0,9%, в долларовом выражении - на 2,7%.

Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева

За год количество квартир уменьшилось на 36%.

Индекс роста составил 0,64.

Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 12,4% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 0,5% ниже средней цены марта и составляет 34375 грн./кв. м. В долларовом эквиваленте - дороже на 0,9%, 1284 долл. США/кв. м.

Медианная цена квадратного метра за месяц увеличилась на 1,6% до 1121 дол. США/кв.м.

Структура представленных к продаже квартир в Киеве на вторичном рынке

В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу - 49%. Квартиры расположенные на Левом берегу составляют 30% от общего количества, в Центре Киева - 21%.

Снижение количества квартир наблюдался на Левом берегу - на 1,3%, на Правом берегу - на 0,3% и рост в Центре Киева - на 3,8%.

Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 25%, двухкомнатные - 32%, трехкомнатные - 35% и 4-х комнатные - 8%.

По отношению к предыдущему месяцу уменьшилось количество однокомнатных квартир - на 0,5%, двухкомнатных - на 0,5%, трехкомнатных - на 0,1%. Четырехкомнатных увеличилось - на 0,2%.

Наибольшее количество квартир предлагалось в Голосеевском и Дарницком - по 14%. В Печерском и Шевченковском - по 13%, Днепровском - 11%, Соломенском - 10%. Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Оболонском и Святошинском - по 7%, в Подольском - 6% и Деснянском - 5%.

Увеличение предложения квартир наблюдалось в Голосеевском - на 0,3%, Днепровском - на 0,5%, в Печерском - на 6,1% и Подольском - на 2,2%, уменьшение в остальных районах, от 1% в Шевченковском до 3,6% в Святошинском и Соломенском районах.

В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 43%. До 50 тыс. долл. США - 23%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 16%, от 150 до 250 тыс. долл. США - 12% и от 250 тыс. долл. США - 6%.