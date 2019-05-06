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Анализ цен на вторичном рынке жилой недвижимости Киева: апрель 2019 г.
19:06 06.05.2019 |
В апреле средняя стоимость представленных к продаже квартир в Киеве отмечена на уровне 1295 долл. США/кв. м, относительно марта средняя цена увеличилась на 1,8%. В национальной валюте - на 0,3% до 34662 грн./кв.м. (±0,8%).
Динамика средней цены на квартиры в Киеве (вторичный рынок)
Индекс роста в долларах составил 1,07, в гривнах 1,08.
Цены на дешевое/дорогое жилье в Киеве
Относительно марта средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента уменьшилась на 0,2% до 19626 грн./кв.м, и в 20% квартир высшего ценового сегмента увеличилась - на 0,6% до 59923 грн./кв.м.
В долларовом эквиваленте цены на квартиры в «дешевом» сегменте увеличились - на 1,2% до 733 долл. США/кв. м, в «дорогом» - на 2% до 2238 долл./кв. м.
Индекс расслоения (соотношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 3,05.
Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева
За год, ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья увеличились на 13,6%, а в «дешевом» - на 7,2%. В долларовом эквиваленте цены на квартиры увеличились в «дорогом» сегменте на 11,8%, в «дешевом» - на 5,5%.
Средние цены представленных к продаже квартир по расположению и количеству комнат, апрель 2019 г.
|Расположение
|Кол-во комнат
|Выборка квартир
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм. в ,%
|Ср. цена, $
|Ср. цена, $/кв.м
|Изм. в ,%
|В целом по Киеву
|13 882
|73
|2 658 145
|34 662
|0,3
|99 276
|1 295
|1,8
|Левый берег
|4 139
|69
|1 845 948
|26 862
|-0,7
|68 942
|1 003
|0,8
|1-комн.
|1 107
|42
|1 202 548
|28 635
|-0,7
|44 912
|1 069
|0,8
|2-комн.
|1 253
|64
|1 759 142
|27 345
|-0,8
|65 700
|1 021
|0,6
|3-комн.
|1 444
|84
|2 193 018
|25 531
|-0,7
|81 904
|954
|0,7
|4-комн.
|335
|110
|2 800 707
|24 934
|0,3
|104 600
|931
|1,7
|Правый берег
|6 882
|70
|2 283 440
|31 483
|0,0
|85 281
|1 176
|1,5
|1-комн.
|1 870
|42
|1 371 245
|31 777
|0,3
|51 213
|1 187
|1,7
|2-комн.
|2 215
|64
|2 083 299
|31 668
|-0,1
|77 807
|1 183
|1,3
|3-комн.
|2 294
|88
|2 835 472
|30 874
|-0,2
|105 898
|1 153
|1,3
|4-комн.
|503
|119
|4 038 415
|32 357
|0,5
|150 826
|1 208
|1,9
|Центр
|2 861
|88
|4 734 482
|53 593
|-0,3
|176 822
|2 002
|1,2
|1-комн.
|460
|48
|2 575 116
|53 257
|1,1
|96 175
|1 989
|2,6
|2-комн.
|972
|70
|3 843 802
|54 527
|-1,4
|143 557
|2 036
|0,0
|3-комн.
|1 073
|104
|5 636 657
|53 694
|0,8
|210 516
|2 005
|2,2
|4-комн.
|356
|141
|7 237 335
|51 169
|-2,0
|270 298
|1 911
|-0,6
За прошлый месяц в национальной валюте, зафиксировано увеличение цен в Голосеевском - на 0,3%, Оболонском - на 0,8%, Соломенском - на 0,5% и Шевченковском - на 0,7%. В остальных районах - снижение: от 0,4% в Святошинском до 1,5% в Подольском.
В долларовом эквиваленте средняя цена уменьшилась в Подольском на 0,1%, в остальных районах увеличилась - от 0,2% до 2,3%.
Средние цены представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева, апрель 2019 г.
|Район
|Кол-во комнат
|Выборка квартир
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм. в ,%
|Ср. цена, $
|Ср. цена, $/кв.м
|Изм. в ,%
|В целом по Киеву
|13 882
|73
|2 658 145
|34 662
|0,3
|99 276
|1 295
|1,8
|1-комн.
|3 437
|43
|1 478 034
|33 640
|0,5
|55 201
|1 256
|2,0
|2-комн.
|4 440
|65
|2 377 227
|35 452
|-0,2
|88 784
|1 324
|1,2
|3-комн.
|4 811
|90
|3 267 392
|34 360
|0,7
|122 030
|1 283
|2,2
|4-комн.
|1 194
|123
|4 644 934
|35 883
|0,4
|173 478
|1 340
|1,8
|Голосеевский
|1 947
|74
|2 647 490
|34 390
|0,3
|98 878
|1 284
|1,7
|1-комн.
|543
|44
|1 474 181
|32 915
|0,0
|55 057
|1 229
|1,4
|2-комн.
|647
|69
|2 473 955
|35 183
|0,7
|92 397
|1 314
|2,1
|3-комн.
|600
|94
|3 334 402
|34 503
|0,8
|124 532
|1 289
|2,3
|4-комн.
|157
|129
|4 795 487
|35 796
|-2,5
|179 101
|1 337
|-1,1
|Дарницкий
|1 924
|74
|2 016 092
|27 494
|-0,7
|75 296
|1 027
|0,7
|1-комн.
|489
|43
|1 257 095
|29 102
|-1,3
|46 950
|1 087
|0,1
|2-комн.
|570
|67
|1 879 039
|27 980
|-1,1
|70 178
|1 045
|0,4
|3-комн.
|696
|90
|2 418 165
|26 457
|-0,2
|90 313
|988
|1,2
|4-комн.
|169
|117
|3 018 621
|25 468
|0,5
|112 739
|951
|2,0
|Деснянский
|686
|66
|1 464 540
|22 758
|-0,7
|54 697
|850
|0,7
|1-комн.
|159
|39
|977 730
|25 176
|-0,8
|36 516
|940
|0,6
|2-комн.
|173
|59
|1 444 830
|24 234
|-1,1
|53 961
|905
|0,3
|3-комн.
|285
|78
|1 658 571
|21 227
|-1,3
|61 944
|793
|0,1
|4-комн.
|69
|93
|1 834 308
|19 814
|2,6
|68 507
|740
|4,1
|Днепровский
|1 529
|64
|1 802 972
|27 908
|-0,7
|67 337
|1 042
|0,7
|1-комн.
|459
|42
|1 222 313
|29 336
|0,2
|45 651
|1 096
|1,6
|2-комн.
|510
|63
|1 731 758
|27 691
|-0,4
|64 677
|1 034
|1,0
|3-комн.
|463
|80
|2 183 549
|26 787
|-1,4
|81 551
|1 000
|0,0
|4-комн.
|97
|109
|3 108 482
|27 647
|-2,8
|116 095
|1 033
|-1,4
|Оболонский
|941
|72
|2 622 653
|34 287
|0,8
|97 950
|1 281
|2,3
|1-комн.
|224
|43
|1 568 720
|35 623
|0,3
|58 588
|1 330
|1,8
|2-комн.
|269
|62
|2 134 517
|33 307
|-1,0
|79 719
|1 244
|0,4
|3-комн.
|350
|87
|3 079 257
|33 078
|0,8
|115 003
|1 235
|2,3
|4-комн.
|98
|116
|4 740 798
|38 241
|5,2
|177 058
|1 428
|6,8
|Печерский
|1 833
|86
|4 699 928
|54 244
|-1,2
|175 532
|2 026
|0,2
|1-комн.
|332
|48
|2 604 079
|53 158
|-0,2
|97 256
|1 985
|1,3
|2-комн.
|661
|71
|3 877 630
|54 454
|-3,0
|144 821
|2 034
|-1,6
|3-комн.
|663
|105
|5 848 944
|55 199
|0,3
|218 445
|2 062
|1,7
|4-комн.
|177
|142
|7 398 030
|51 921
|-1,7
|276 300
|1 939
|-0,2
|Подольский
|883
|67
|2 167 914
|31 484
|-1,5
|80 967
|1 176
|-0,1
|1-комн.
|273
|41
|1 306 228
|31 060
|-0,1
|48 785
|1 160
|1,3
|2-комн.
|268
|64
|2 085 532
|32 273
|-3,3
|77 890
|1 205
|-2,0
|3-комн.
|287
|85
|2 717 559
|30 897
|-1,2
|101 495
|1 154
|0,2
|4-комн.
|55
|115
|3 978 288
|32 811
|0,7
|148 580
|1 225
|2,1
|Святошинский
|942
|66
|1 706 846
|25 679
|-0,4
|63 747
|959
|1,0
|1-комн.
|221
|40
|1 064 525
|26 544
|-0,9
|39 758
|991
|0,6
|2-комн.
|285
|61
|1 583 030
|25 659
|-0,1
|59 123
|958
|1,3
|3-комн.
|360
|79
|2 031 542
|25 363
|-0,6
|75 874
|947
|0,8
|4-комн.
|76
|99
|2 500 926
|24 743
|0,8
|93 404
|924
|2,2
|Соломенский
|1 429
|70
|2 247 827
|30 926
|0,5
|83 951
|1 155
|2,0
|1-комн.
|418
|42
|1 359 087
|31 208
|1,0
|50 759
|1 166
|2,5
|2-комн.
|439
|62
|2 026 831
|31 382
|0,5
|75 698
|1 172
|2,0
|3-комн.
|476
|91
|2 877 955
|30 247
|0,3
|107 485
|1 130
|1,8
|4-комн.
|96
|125
|4 003 767
|30 981
|-1,4
|149 532
|1 157
|0,1
|Шевченковский
|1 768
|80
|3 556 660
|42 512
|0,7
|132 833
|1 588
|2,2
|1-комн.
|319
|43
|1 794 343
|40 844
|2,1
|67 015
|1 525
|3,6
|2-комн.
|618
|65
|2 771 637
|41 568
|0,5
|103 514
|1 552
|1,9
|3-комн.
|631
|97
|4 303 128
|43 055
|0,6
|160 712
|1 608
|2,0
|4-комн.
|200
|137
|6 438 174
|46 374
|-0,6
|240 451
|1 732
|0,8
Общая ситуация на вторичном рынке жилья в Киеве
Количество представленных к продаже квартир в апреле уменьшилось на 0,3% относительно марта и составило 13882 квартир. Объем предложения увеличился в общей площади на 0,9%, в долларовом выражении - на 2,7%.
Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева
За год количество квартир уменьшилось на 36%.
Индекс роста составил 0,64.
Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 12,4% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 0,5% ниже средней цены марта и составляет 34375 грн./кв. м. В долларовом эквиваленте - дороже на 0,9%, 1284 долл. США/кв. м.
Медианная цена квадратного метра за месяц увеличилась на 1,6% до 1121 дол. США/кв.м.
Структура представленных к продаже квартир в Киеве на вторичном рынке
В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу - 49%. Квартиры расположенные на Левом берегу составляют 30% от общего количества, в Центре Киева - 21%.
Снижение количества квартир наблюдался на Левом берегу - на 1,3%, на Правом берегу - на 0,3% и рост в Центре Киева - на 3,8%.
Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 25%, двухкомнатные - 32%, трехкомнатные - 35% и 4-х комнатные - 8%.
По отношению к предыдущему месяцу уменьшилось количество однокомнатных квартир - на 0,5%, двухкомнатных - на 0,5%, трехкомнатных - на 0,1%. Четырехкомнатных увеличилось - на 0,2%.
Наибольшее количество квартир предлагалось в Голосеевском и Дарницком - по 14%. В Печерском и Шевченковском - по 13%, Днепровском - 11%, Соломенском - 10%. Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Оболонском и Святошинском - по 7%, в Подольском - 6% и Деснянском - 5%.
Увеличение предложения квартир наблюдалось в Голосеевском - на 0,3%, Днепровском - на 0,5%, в Печерском - на 6,1% и Подольском - на 2,2%, уменьшение в остальных районах, от 1% в Шевченковском до 3,6% в Святошинском и Соломенском районах.
В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 43%. До 50 тыс. долл. США - 23%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 16%, от 150 до 250 тыс. долл. США - 12% и от 250 тыс. долл. США - 6%.
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